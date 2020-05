Polska właśnie potknęła się na 5G. Ale sieć zaczyna działać

Sieć 5G jest jednym z nieodzownych elementów cyfrowej gospodarki i warunkiem transformacji. Choć Polska potknęła się już przy pierwszym dużym kroku w stronę jej budowy, to są już miejsca w naszym kraju, gdzie z takiej łączności można skorzystać.

Biznes gotów. Pierwsze wdrożenia

Toteż unieważniana właśnie aukcja zakładała, że zwycięzcy operatorzy w ciągu czterech miesięcy od zakończenia postępowania zbudują po 10 stacji bazowych 5G w jednym mieście wojewódzkim, 300 stacji do końca 2023 roku oraz 700 takich stacji do końca 2025 roku.Minister Cyfryzacji ocenił, że odwołanie aukcji oraz wakat na stanowisku Prezesa UKE nie oznaczają, że sieci 5G nie uda się uruchomić jeszcze przed końcem 2020 roku.- W dalszym ciągu aktualny jest plan budowy sieci w taki sposób, żeby zgodnie minister Zagórski. - Należy się spodziewać, że będzie stopniowo uruchamiana przez wszystkich operatorów i stopniowo w kolejnych miastach i obszarach Polski - dodał.Zagospodarowanie pasma 3,6 GHz nie jest co prawda jedynym elementem planowanej sieci, ale ma dla jej działania fundamentalne znaczenie. W Polsce sieć 5G ma działać w kilku zakresach częstotliwości: 26 GHz, 3,6 GHz (dokładnie 3,4-3,8 GHz) oraz 700 MHz. To ma być szkielet, który może też być uzupełniany innymi częstotliwościami.Pasmo 26 GHz będzie używane na terenach przemysłowych i cechujących się największym zagęszczeniem ludności. Będzie zapewniało największą prędkość i przepustowość, ale za cenę konieczności bardzo dużego zagęszczenia stacji bazowych.Pozostałe tereny o zwiększonych potrzebach telekomunikacyjnych obejmie właśnie sieć w pasmach 3,6 GHz, natomiast słabiej zaludnione obszary kraju będą korzystać z 5G o częstotliwości 700 Mhz, stosunkowo mało wymagającej, jeśli idzie o zagęszczenie nadajników.W przypadku częstotliwości 3,6 GHz oraz 26 GHz ciężar budowy będzie spoczywał raczej na barkach operatorów telekomunikacyjnych, którzy zakupią pasma. Za to w kolejnym etapie budowy 5G bardzo realnie wygląda perspektywa daleko posuniętego partnerstwa publiczno-prywatnego.Sami operatorzy telekomunikacyjni niechętnie komentują zamieszanie wokół aukcji na pasmo 3,6 GHz.- Orange Polska niezmiennie pozostaje na stanowisku, że aukcja 5G powinna odbyć się jak najszybciej. Obecna sytuacja związana z pandemią najlepiej pokazuje, jak istotna jest możliwość komunikowania się i szybki internet. Sprawy dotyczące aukcji 5G dzieją się bardzo dynamicznie, dlatego trudno nam przewidywać, co przyniesie przyszłość, ani tym bardziej cokolwiek komentować - oznajmił Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy Orange Polska.- Jeżeli chodzi o aukcję, to możemy potwierdzić, że chcemy wziąć w niej udział. Nie ma co spekulować, co do tego, czy będą inne warunki - jesteśmy gotowi do aukcji w takiej konstrukcji, jaka obecnie jest obowiązująca - powiedział Tomasz Matwiejczuk, rzecznik Cyfrowego Polsatu, do którego należy Polkomtel - operator sieci Plus, pytany o to, na jakich warunkach powinno odbyć się nowe postępowanie.Na razie to właśnie Polkomtel zdaje się wysuwać na czoło w kwestii budowy sieci 5G. Nie dość, że zdążył złożyć ofertę w unieważnianej właśnie aukcji, to jeszcze 11 maja uruchomił komercyjną sieć 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD w siedmiu polskich miastach: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu. Prace nad komercyjnym wdrożeniem 5G w Polsce prowadzą też pozostali obecni na rynku operatorzy. Przykładowo w Warszawie działa też już sieć 5G T-Mobile jednak na razie na niekomercyjnych zasadach. Dopiero jednak zagospodarowanie pasma 3,6 GHz ma doprowadzić do realizacji celów zakładanych przez rząd i Komisję Europejską.