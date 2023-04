Polska zaskakuje w świecie nowych technologii

- Polskie firmy próbują prowadzić ekspansję międzynarodową także na cyfrowym rynku. Polska jest dziś na szpicy postępu technologicznego, choć często o tym nie wiemy - mówi Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Oprogramowanie do najnowszych telefonów 5G powstaje w Polsce, zwraca uwagę w rozmowie z WNP.PL Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

W Polsce działają globalne korporacje, które korzystają z wiedzy i umiejętności polskich inżynierów i specjalistów IT, dodaje.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji to platforma firm działających na rzecz cyfrowej transformacji gospodarki i modernizacji państwa.

Andrzej Dulka będzie prelegentem sesji "Infrastruktura telekomunikacyjna" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który rozpoczyna się 24 kwietnia w Katowicach.

Polska stała się uczestnikiem globalnego rynku cyfrowego między innymi dzięki ogromnemu zaangażowaniu światowych potentatów postępu technologicznego.

- Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że na przykład oprogramowanie do najnowszych telefonów 5G powstaje w Polsce albo że w Polsce jest produkowany sprzęt 5G. Jeśli chodzi o oprogramowanie, to mamy firmę Nokia, jeśli chodzi o produkcję sprzętu, w Tczewie zakłady Ericssona. Jeśli patrzymy na inwestycję Google w Polsce, widzimy, jak gigantyczne są nakłady na badania i rozwój, podobnie w Samsungu. Nie sposób wymienić wszystkich - mówi Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

- Polscy inżynierowie i specjaliści IT pracują bardzo intensywnie przy powstawaniu software, rozwiązań technologicznych i procedur w branży informatycznej - podkreśla rozmówca WNP.PL.

Zdaniem Andrzeja Dulki polscy przedsiębiorcy powinni interdyscyplinarnie łączyć IT z innymi branżami, na przykład z medycyną, rolnictwem lub energetyką. To może być duża szansa na międzynarodową ekspansję.

- W Polsce powstają fantastyczne pomysły, jeśli chodzi właśnie o wykorzystanie IT w energetyce. Powstają pewne systemy operacyjne do węzłów domowych, do tych inteligentnych węzłów przyszłości, które będą nas wspierały w domach we wszystkich funkcjach. Polscy przedsiębiorcy, między innymi ci zrzeszeni w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, wychodzą z tym na rynek światowy i próbują konkurować - podkreśla prezes.

Co ważne, jak zaznacza prezes Izby, polskie uczelnie są otwarte na świat biznesu i na współpracę w zakresie wdrażania powstających projektów. To dobry wstęp do tego, by tę współpracę zacieśniać i rozwijać.