Polska zwiększyła składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Co z tego będziemy mieli?

Polska zwiększyła wkład do Europejskiej Agencji Kosmicznej - podała Polska Agencja Kosmiczna. Środki te w większości wrócą do polskiego przemysłu, umożliwiając rozwój technologii i wypracowanie konkurencyjnych produktów i usług - wskazał prezes POLSA Grzegorz Wrochna.

Polska zwiększyła wkład do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

- Środki przekazywane do ESA w większości wrócą do polskiego przemysłu, umożliwiając rozwój technologii i wypracowanie konkurencyjnych produktów i usług - powiedział prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Grzegorz Wrochna.

Polska Strategia Kosmiczna przewiduje udział polskiego sektora kosmicznego w rynku europejskim na poziomie 3 proc.

"Zwiększenie udziału Polski w programach ESA, dostęp do badań na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS, budowa polskich satelitów obserwacyjnych, a także staże dla Polaków w ESA - to główne obszary, które zostaną sfinansowane dzięki zwiększeniu przez Polskę wkładu do Europejskiej Agencji Kosmicznej" - przekazano w poniedziałkowej (z 3 lipca) informacji Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA).

Środki przekazywane do ESA mają w większości wrócić do polskiego przemysłu

Przekazano, że wiceminister rozwoju i technologii Kamila Król na poniedziałkowym spotkaniu z sektorem kosmicznym poinformowała o zwiększeniu wkładu Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

"Środki przekazywane do ESA w większości wrócą do polskiego przemysłu, umożliwiając rozwój technologii i wypracowanie konkurencyjnych produktów i usług. W pierwszej kolejności chcemy zaspokoić potrzeby naszego państwa w zakresie danych satelitarnych oraz telekomunikacji i nawigacji satelitarnej" - wskazał cytowany w informacji prezes Grzegorz Wrochna.

Zwrócił uwagę, że satelity zapewniają łączność i nawigację, synchronizują ruch pociągów i samolotów, dostarczają informacji o pogodzie i klimacie, wspierają nowoczesne rolnictwo i inne dziedziny gospodarki. "Chcemy zainwestować w te obszary, które dają największą szansę zdobycia nowych segmentów rynku technologii kosmicznych. Szczegóły będą ustalane w negocjacjach z ESA przy aktywnej konsultacji polskiego sektora kosmicznego" - dodał.

Jak wskazano w informacji, decyzja o zwiększeniu środków do ESA "to ważny krok w realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej przyjętej już w 2017 r.". Wskazano, że środki będą przeznaczone na sfinansowanie takich działań, jak: "program bilateralny PL-ESA budowy satelitów obserwacyjnych; program bilateralny PL-ESA rozwoju technologii; udział Polski w programach ESA; dostęp do badań na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS". Wskazano też na staże dla Polaków w ESA.

Polska Strategia Kosmiczna przewiduje udział polskiego sektora kosmicznego w rynku europejskim na poziomie 3 proc.

Dodano, że Polska Strategia Kosmiczna przewiduje udział polskiego sektora kosmicznego w rynku europejskim na poziomie 3 proc.

POLSA wyjaśniła, że udział w programach ESA to także "wkład do najambitniejszych misji eksploracyjnych". "Już dzisiaj polskie instytucje naukowe i firmy dostarczają komponenty do misji poszukujących śladów życia na innych planetach i ich księżycach, a także badających odległy Wszechświat. Przykładem mogą być misje Juice, wystrzelona miesiąc temu i Euclid, która wystartowała w ostatnią sobotę" - stwierdzono.

Dodano, że zwiększone środki umożliwią nie tylko dostarczanie komponentów, ale budowę kompletnych systemów i instrumentów. "Będzie to mieć ogromne znaczenie zarówno dla polskiej nauki, jak i firm, które zdobędą bezcenne doświadczenie w budowie aparatury kosmicznej. To znowu przełoży się później na oparte o technologie kosmiczne usługi i produkty eksportowe" - wskazano.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jest agencją wykonawczą MRiT. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez realizację priorytetów Polskiej Strategii Kosmicznej. POLSA współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. Odpowiada za promocję polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą.

Wcześniej minister rozwoju i technologii informował, że "zaproponowaliśmy znaczące zwiększenie składki, o kilkaset milionów euro".