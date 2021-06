Polska zyskała Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0

Firma APA Group uruchomiła w Gliwicach Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0. Projekt ma charakter edukacyjny i jest skierowany do sektora przemysłowego, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Centrum prezentuje technologie przemysłu 4.0 w rzeczywistym użyciu i pomaga uczyć analizy kluczowych danych produkcyjnych.

Jak wziąć udział w projekcie

Stacja produkcyjna w Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 pozwala zaproszonym gościom zarówno na miejscu w Gliwicach, jak i w pełni przez internet wybrać przykładowy produkt, nadać mu cechy charakterystyczne, a następnie wytworzyć go, monitorując w czasie rzeczywistym każdy etap procesu produkcyjnego z zastosowaniem takich elementów jak IoT, big data, machine learning. Po zakończonym cyklu użytkownik (manager, pracownik utrzymania ruchu, planista) otrzymuje raport z oznaczeniem wskaźników jakości, wydajności, kosztów, czy zużycia energii i CO2. Daje to możliwość precyzyjnego oszacowania, ile tak naprawdę kosztuje wyprodukowanie jednego komponentu.- Jeśli będziemy porównywać się ze światem, to jesteśmy na początku drogi wprowadzania automatyzacji i robotyzacji w naszych przedsiębiorstwach. W tym kontekście musimy rozróżnić firmy duże, często z zagranicznym kapitałem, oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, które w Polsce dominują. Szczególnie w tych drugich automatyzacja i robotyzacja są na początku drogi - mówił szef APA Group.Wyliczał przy tym, że według raportu Agencji Rozwoju Przemysłu gęstość robotyzacji w Polsce wynosi 46 robotów na 10 tys. osób. W Korei jest to 531 robotów, a w Niemczech 301.- To teraz bije dzwon dla przedsiębiorców. Technologia chociażby za sprawą takich platform jak NAZCA 4.0 jest na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy w przededniu ogłoszenia przez państwo polskie ulgi na robotyzację. Już dzisiaj można korzystać z licznych dofinansowań na innowacje. Nie ma na co czekać. Uciekający czas powoduje, ze inni spijają śmietankę. Ci którzy skorzystają z pierwszej fali Przemysłu 4.0 wykroją największy kawałek tortu - przekonywał Artur Pollak.- Przemysł 4.0 dzięki automatyzacji i robotyzacji stanowisk pracy znosi z człowieka konieczność wykonywania prac uciążliwych, monotonnych i realizowanych w niebezpiecznych miejscach. Zebrane przez nas na etapie przygotowania projektu stacji wypowiedzi pracowników wskazują, że doświadczają oni mniejszego zmęczenia i czują, że ich praca stała się mniej obciążająca, odkąd pracują z robotem - podkreśliła z kolei Anita Pollak, psycholog pracy, specjalizujący się w badaniach zespołów wirtualnych, robotów przemysłowych i nowych technologii.Platformę optymalizacji produkcji NAZCA 4.0 oraz Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 objęły swoim patronatem honorowym czołowe organizacje reprezentujące polską i światową gospodarkę, edukację i przemysł. Patronat wiąże się nie tylko z udzieleniem rekomendacji dla NAZCA 4.0, ale przede wszystkim z aktywnym uczestnictwem w projekcie technologii towarzyszących oraz wybitnych ekspertów, testerów i analityków.- Takie centra „promieniują” przynajmniej na kilkaset kilometrów. Dlatego im więcej tego typu rozwiązań będziemy mieć w Polsce, im więcej osób się o tym dowie, im więcej osób przyjrzy się, jak to wygląda i zaimplementuje swoje własne rozwiązania, tym lepiej będzie nam się żyło. Będziemy pracować mniej, a jednocześnie więcej na tym zarabiać - stwierdził Przemysław Sulich, wiceprzewodniczący Komisji ds. Cyfryzacji i Przemysłu 4.0 Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, prezes zarządu firmy doradczej A1 Europe.- Zaprosiliśmy do niego naukowców, firmy technologiczne, klientów, którzy dzielili się swoją wiedzą i oczekiwaniami, oraz przedsiębiorstwa, które znają się na integracji, automatyzacji i robotyzacji. Jeżeli zmiksujemy te wszystkie kompetencje i potrzeby, wyjdzie z tego rozwiązanie dopasowane do potrzeb firm, zrozumiałe i przystępne cenowo, które wyeliminuje strach przed zmianą technologiczną - wyjaśnił prezes APA Group.Do grona patronów należą: EMT-Systems, Fanuc Polska, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, KUKA Polska, Politechnika Śląska, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Śląski Klaster Interneu Rzeczy SINOTAIC.Z kolei 20 firm otrzymało już status partnera Centrum. Są to: Advantech Poland, Axis Communications Poland, Balluff, Efaflex Polska, Euchner, Festo, Fronius Polska, IFM Electronic, Lenze Polska, Murrelektroni, Pi Solutions, Rittal, Samsung Electronics Polska, Schunk Intec, SEW-Eeurodrive Polska, SICK, Siemens, Socomec Polska, Troax Safety Systems Poland oraz Versabox.Przedsiębiorstwom, które dołączą do projektu NAZCA 4.0, zostanie nadany status testera. Będą one mogły m.in. testować nowe rozwiązania i narzędzia oraz wyrażać na ich temat swoje opinie, pomagając w ten sposób je udoskonalać. W zamian otrzymają zaś możliwość zmodernizowania swoich zakładów produkcyjnych i nabycia unikatowej wiedzy od specjalistów, którzy na co dzień automatyzują zakłady światowych gigantów, takich jak Volkswagen, Amazon, 3M czy Tesla.Projekt NAZCA 4.0 jest skierowany przede wszystkim do właścicieli MŚP, ale także do menadżerów, automatyków, planistów czy kierowników produkcji. Żeby do niego dołączyć, trzeba skontaktować się z APA Group lub zapisać do grupy eksperckiej w serwisie LinkedIn – „Industry 4.0 | IIoT | Automatyzacja - na poważnie”.- Kluczem do optymalizacji procesu jest zbieranie danych na jego temat i mierzenie go. Nie da się optymalizować czegoś, o czym nie mamy pojęcia. Więc najpierw musimy zebrać dane, zastanowić się, w czym tkwi problem i co moglibyśmy poprawić - powiedział Maciej Walczak, kierownik projektów Industry 4.0 w APA Group.- To jest projekt, który ma umożliwić firmom bycie jeszcze bardziej konkurencyjnym, czyli wytwarzanie produktów spersonalizowanych, ułatwienie produkcji wydajnej, niskokosztowej, o wysokich parametrach produktu końcowego. Ma zwiększyć świadomość menadżerów, służb utrzymania ruchu odnośnie tego, jaki jest stan naszych urządzeń produkcyjnych - podsumował.Projekt jest realizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.