Polski Amazon świata robotów pozyskał miliony na rozwój

Pierwsza na świecie platforma robotów - DBR77.com - dopięła rundę finansowania na kwotę 3,5 mln zł. Umowa inwestycyjna zostanie podpisana 1 lipca 2021 r. w siedzibie funduszu EEC Ventures.

Platforma już działa

Rozwiązanie DBR77.com oferuje inwestorom poszukującym robotów możliwość zaprojektowania oraz licytacji optymalnego pod kątem technologicznym oraz ekonomicznym rozwiązania opartego na technologii robotycznej. Integratorzy oraz dostawcy technologii będą mieli szeroki dostęp do zapytań ofertowych z całego kraju, opisanych w sposób pozwalający na szybką możliwość pozyskania dopasowanych zleceń. Całość kontaktu odbywa się w środowisku 3D, które idealnie odwzorowuje realia zakładów produkcyjnych.Jak twierdzi DRB77.com, platforma jest innowacyjnym rozwiązaniem na skalę światową – nigdzie indziej nie istnieje wirtualna przestrzeń, która umożliwia firmom produkcyjnym zaprojektowanie stanowiska pracy wykorzystując narzędzia 3D i dobór robota zgodnie z ich potrzebami. Innowacyjność potwierdzają też badania przeprowadzone w bazach patentowych Spacenet, Patentscope i Google Patents.- Platforma daje możliwość podzielenia się stworzonymi rozwiązaniami technologicznymi oraz udostępniania ich wszystkim użytkownikom. Dzięki dostępności tych rozwiązań, użytkownicy platformy mogą zaprojektować własne rozwiązanie, w oparciu o analizę już istniejących pomysłów. Tym samym współpraca, a nie konkurowanie, jest wyróżnikiem i kluczem do sukcesu platformy - mówi dr Piotr Wiśniewski, założyciel i prezes start-upu.Na platformie zostały zrealizowane już pierwsze transakcje. W oparciu o projekty stworzone w zdalnym środowisku powstały realne stanowiska zrobotyzowane.Założycielem DRB77.com jest dr Piotr Wiśniewski, absolwent Harvard Business School, doktor nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, posiadający 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami międzynarodowymi. To specjalista w zakresie digitalizacji i transformacji cyfrowej przedsiębiorstw oraz twórca modelu zarządzania wg. koncepcji Hyperreality.Przez 5 lat pełnił rolę szefa Maflow – globalnej firmy z branży motoryzacyjnej z oddziałami w Europie, Azji i obu Amerykach, zatrudniającej ponad 4,5 tys. pracowników. Za przeprowadzoną z sukcesem restrukturyzację Piotr Wiśniewski został laureatem nagrody TOP Manager przemysłu automotive, a w 2015 roku otrzymał nagrodę najlepszego globalnego dostawcy Grupy VW.- W zaledwie kilka miesięcy udało nam się przekonać do siebie poważnych inwestorów. Współpraca ta otwiera możliwości realizacji naszej wizji. To wielki krok w historii firmy, który pozwoli na rozwój unikatowej platformy zmieniającej funkcjonujący dotychczas model współpracy pomiędzy Inwestorami i Integratorami. Jako zespół jesteśmy podekscytowani dalszym, dynamicznym rozwojem firmy jaki się przed nami otwiera - podsumowuje Piotr Wiśniewski.