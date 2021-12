Polski biznes popełnia błąd z blockchainem. Nie wystarczy tylko chcieć

- Mam wrażenie, że w Polsce wiele firm chce mieć blockchain na siłę, bez zrozumienia, co się kryje za tą technologią i bez świadomości jej ograniczeń. Jestem przeciwnikiem takiego podejścia - twierdzi w rozmowie z WNP.PL prof. Stefan Dziembowski z Uniwersytetu Warszawskiego, lider grupy badawczej zajmującej się cyfrowymi walutami i inteligentnymi kontraktami w IDEAS NCBR.

- Do pewnego stopnia na pewno, choć w wielu przypadkach wystarczą rozwiązania scentralizowane. Przykładowo, już od dawna dostępne online są księgi wieczyste i chyba nie ma za bardzo sensu na siłę przenosić je na blockchaina.Z drugiej strony technologia blockchain może przydać się przy zwiększeniu transparentności działania niektórych instytucji państwowych. Na przykład mogłaby być ona wykorzystana do dowodzenia uczciwości procedury losowania sędziów do poszczególnych spraw (obecnie jest to robione w sposób całkowicie scentralizowany).- Blockchain faktycznie zdobył swoją popularność dzięki zastosowaniom w tworzeniu nowych walut. Obecnie ta technologia staje się bardziej dojrzała i znajduje zastosowania w tradycyjnych finansach (tzw. Decentralized Finance, DeFi). Po części wynika to zapewne z ludzkiej natury, do której nic nie przemawia bardziej niż pieniądze.Czytaj również: NCBR zyskał spółkę, która rozwinie sztuczną inteligencję Z zastosowań niefinansowych: wielki potencjał mają tzw. inteligentne kontrakty, które są rodzajem umów przypominających umowy prawne, ale spisanych w sposób formalny. Umowy te mogą zostać umieszczone na blockchainie i być przez ten blockchain wykonywane. Może to mieć ogromne zastosowanie, chociażby w tzw. Internecie Rzeczy, w którym różne urządzenia lub aplikacje będą zawierać ze sobą umowy w sposób automatyczny.