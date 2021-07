Polski detektor Covid z wysoką skutecznością diagnostyczną

Spółka ML System otrzymała raport końcowy z badania klinicznego urządzenia „Covid Detector” w zakresie oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez SARS-CoV-2. Tym samym zostały zakończone prace badawcze nad oceną skuteczności urządzenia w zakresie wykrywania wirusa z wydychanego powietrza i wymazów.

Urządzenie obecnie przechodzi badania skuteczności wykrywania przeciwciał w próbkach krwi. Trwają również badania nad możliwością wykorzystania urządzenia do profesjonalnej diagnostyki medycznej przy wykrywaniu nowotworów i gruźlicy, w tym diagnozowania stadium tych chorób.- Chcielibyśmy jak najszybciej uzyskać pozytywną rekomendację odpowiednich organów do uznania testów z Covid Detectora, jako mających wartość diagnostyczną co najmniej równą dostępnym na rynku testom, w tym zwalniającą z obowiązku kwarantanny - komentuje Dawid Cycoń.ML System oferuje innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Oferta spółki to również szeroka paleta produktów tradycyjnej fotowoltaiki, produktów Smart City oraz specjalistycznego szkła, w tym dla branży automotive. Spółka dysponuje 13 patentami, a sześć zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie. Od 2020 roku firma prowadzi badania w zakresie wykorzystania zjawisk fizyki kwantowej w profesjonalnej diagnostyce medycznej.