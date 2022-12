Polski dostawca automatyki i robotyki zyskał specjalne wsparcie

Auro, firma inżynierska specjalizująca się w automatyce i robotyce, umacnia swoją obecność w Legnicy.

Auro właśnie otrzymało wsparcie z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dzięki temu firma przeniesie działalność do nowoczesnej hali, dostosowanej pod bieżące potrzeby produkcyjne oraz zakupi nowoczesne wyposażenie stanowisk, co zwiększy skalę działalności .

Nowa lokalizacja o powierzchni 500 m2 zostanie dostosowana i wyposażona do potrzeb działalności w 2023 roku.

Firma Auro rozwija się w Legnicy od dziesięciu lat i coraz większy udział w jej działalności przypada na systemy zrobotyzowane w oparciu o wieloosiowe manipulatory przemysłowe.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera firmy opierające się na nowoczesnych technologiach

Klienci otrzymują wsparcie również przy poprawie i udoskonalaniu istniejącego parku maszynowego poprzez rozbudowę i modernizację maszyn, a w szczególności poprzez kompleksową wymianę systemów sterowania czy automatyki.

- Zbliża się koniec roku, a my chcemy zamknąć go w najlepszy możliwy sposób. Cieszę się, że jeszcze w 2022 roku rozpoczynamy współpracę z legnicką firmą Auro - mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- Od dawna powtarzam, że wydanie decyzji o wsparciu jest w pewien sposób siatką naczyń powiązanych: pozwala przedsiębiorcy realnie rozwijać swoją działalność, a to skutkuje dynamicznym rozwojem regionu. Nie ukrywam, że cieszy również fakt, że Auro opiera się na nowoczesnych technologiach, a to kierunek, w którym jako Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zmierzamy - dodaje Przemysław Bożek.

Głównym celem Auro jest dostarczanie klientom unikalnych i profesjonalnych rozwiązań „szytych na miarę”. Stosownie do tych założeń Auro wykonuje, programuje i instaluje maszyny oraz urządzenia dostosowane pod życzenia czy potrzeby klienta.

- Dzięki pozytywnej decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji otrzymanej od Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uzyskamy istotną pomoc przy realizacji naszych celów - zaznacza Jarosław Jopkiewicz, właściciel Auro. - Planujemy ważną inwestycję polegającą na zwiększeniu zdolności produkcyjnych naszego przedsiębiorstwa.

Zmianie ulegnie lokalizacja zakładu. Przeprowadzka do nowej hali, a także zakup nowoczesnego wyposażenia stanowisk pracy, pozwoli pracować efektywniej i zwiększyć skalę biznes.

Kolejny mikroprzedsiębiorca, który otrzymał decyzję o wsparciu od Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Auro to kolejny mikroprzedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który otrzymał decyzję o wsparciu od Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To przykład, że o taką formę wsparcia mogą starać się wszystkie przedsiębiorstwa spełniające określone warunki.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna działa w południowo-zachodniej Polsce, na terenie województwa dolnośląskiego. W 2022 r. przypada 25-lecie istnienia spółki. LSSE do dziś to 79 inwestorów z wielu zakątków świata, blisko 1,4 tys. ha terenów inwestycyjnych i ponad 12 mld zł inwestycji. A przede wszystkim to ponad 20 tys. miejsc pracy.