Polski eksport ma nowego lidera. Ta branża nie zna już granic

Eksport polskich usług rośnie ponad dwa razy szybciej niż eksport towarów. Duży udział mają w tym usługi z sektora technologii informatycznych. Istnieją firmy IT, które swoje usługi w większości eksportują, a kontrakty podpisują nie w Warszawie, a w Berlinie.

Za granicą łatwiej niż w Polsce

Rozwój dzięki zagranicy

Eksport bez transportu

- Dla firmy takiej jak nasza, o wąskiej specjalizacji, wyjście za granicę okazało się więc znacznie korzystniejsze niż rozwój wyłącznie na rynku lokalnym na którym dzisiaj generujemy niewielką część przychodów. Dzięki tej odważnej decyzji ze start-upu staliśmy się w ciągu kilku lat firmą średniej wielkości - dodaje.Innym przykładem firmy IT, która podpisuje większe kontrakty poza Polską niż w kraju, jest specjalizująca się w big data marketingu.- Za granicą sprzedaje się usługi informatyczne i wiedzę łatwiej niż w Polsce. Wynika to z jednej strony z większego zrozumienia nowoczesnych technologii i tego, jaki wpływ ma to na rozwój firmy, co przekłada się na większą świadomość i rosnące potrzeby w zakresie informatyzacji. Niewystarczająca lokalna podaż rozwiązań IT powoduje, że firmy zachodnie poszukują innowacji na rynkach zewnętrznych. A jeżeli oprócz wysokiej jakości, polski podwykonawca jest w stanie zaoferować atrakcyjną cenę to wybór wydaje się prosty - zwraca uwagę Maciej Sawa, prezes OnAudience.com, firmy należącej do grupy Cloud Technologies.- Ma to duże znaczenie zwłaszcza w kontekście spowolnienia gospodarczego, o którym mówi się coraz częściej. Ono sprawia, że firmy uważniej liczą pieniądze - zwraca uwagę Maciej Sawa, prezes OnAudience.com, firmy należącej do grupy Cloud Technologies - dodaje.Ale są też inne powody dla których sprzedaż polskich usług za granicę rośnie. To m.in. zasługa wysokich kompetencji polskich specjalistów, którzy są świetnie oceniani nie tylko w Europie. Polska, jako kraj kształcący świetnych specjalistów, jest jednocześnie miejscem tworzenia cenionych rozwiązań technologicznych, które znajdują zadowolonych nabywców na zachodzie- Niedawno rozmawialiśmy z naszymi partnerami biznesowymi w Nowym Jorku i oni mówią tak: słuchajcie, tworzycie aplikacje na poziomie, którego nie powstydziliby się Amerykanie, ale jesteście od nich nawet kilkakrotnie tańsi. Powinniście bardziej się cenić, bo możecie. Zrozumieliśmy wtedy, że czasem brakuje nam odwagi, by sprzedawać więcej za granicą - wspomina Łukasz Karwacki, CEO Sunscrapers, firmy projektującej aplikacje głównie na rynek Stanów Zjednoczonych.Eksport usług ułatwiają także dotychczasowe doświadczenia w wymianie handlowej. Tak jest w przypadku CloudFerro, dla której wielkim otwarciem na rynki zagraniczne był pierwszy duży kontrakt, podpisany z Europejską Agencją Kosmiczną. Dziś firma może pochwalić się już doświadczeniem na kilku rynkach.- Na rynku niemieckim, który od lat jest naszym największym partnerem handlowym, jest łatwiej o kontrakty niż np. we Francji, która promuje własne firmy i rozwiązania. W obszarze technologii sprzyja nam też europocentryzm - Komisja Europejska zwraca dużą uwagę na przetwarzanie danych cyfrowych lokalnie, ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa EU oraz bezpieczeństwem danych, niechętnie patrząc np. na ofertę takich dostawców jak Amazon. Daje nam to możliwość startowania w największych przetargach na równych prawach z innymi dostawcami usług chmurowych z Europy - tłumaczy Przemysław Mujta.Jego firma w 2019 roku pozyskała kontrakt na wdrożenie platformy chmurowej dla niemieckiej agencji aerokosmicznej - DLR.Nowe technologie oraz globalizacja procesów biznesowych to szansa dla polskich firm. Dziś nawet znacząca odległość czy różne strefy czasowe nie są przeszkodą w sprawnej współpracy. Co więcej, rozwój technologii umożliwia funkcjonowanie usług w zupełnie nowych modelach.Dobrym przykładem jest firma Pix Moving z chińskiego Guiyang, która przygotowuje się do sprzedaży autonomicznych aut w Stanach Zjednoczonych bez fizycznego ich eksportu. Model działania firmy ma opierać się na przesyłaniu do chmury obliczeniowej planów dla drukarek 3D dotyczących tworzenia poszczególnych komponentów. Klienci zagraniczni będą mogli pobrać instrukcje i na swoich drukarkach wyprodukować pojazdy lub części do samochodów. To kolejny krok w kierunku globalnego rozwoju handlu usługami.Innowacyjne firmy, tworzące świetne technologie, mogą je dziś sprzedawać właściwie wszędzie. Kraje, które kilka dekad temu postawiły na edukację specjalistów IT, dziś są nie tylko ośrodkami outsourcingu dla globalnych gigantów, ale także miejscem tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Granice nie mają już takiego znaczenia, jak kiedyś i wiele wskazuje na to, że dzięki nowoczesnym technologiom, produkcja i eksport wkrótce będą wyglądać zupełnie inaczej.