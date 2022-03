Polski gaming odporny na wojnę. Połączymy siły z Ukraińcami?

Wojna - nawet jeśli militarnie toczy się na terenie jednego kraju - bardzo silnie oddziałuje na wiele gałęzi w międzynarodowej gospodarce. Są jednak sektory, które mogą przejść przez burzliwy okres “suchą stopą”. Czy taką branżą może być polski gaming?

Przejęcia na horyzoncie - najpierw ludzie, potem studia?

Pierwsze “pięć minut” branży już było. Kiedy kolejne?

Rosyjscy gracze obejdą embargo?

Dodaje, że brak sprzedaży na rynku białoruskim czy rosyjskim nie jest istotnym problemem i nie ma realnego przełożenia na działalność spółki.Marcin Gembicki, członek zarządu giełdowej spółki Klabater, także nie spodziewa się istotnych perturbacji w związku z zamknięciem części wschodnich rynków.- Patrząc na strukturę sprzedaży spółki oraz na rozkład demograficzny naszych klientów, wyraźnie widać, że klienci z terytorium CIS nie generowali istotnej części naszych przychodów. Klabater z racji tematyki swoich gier oraz podejmowanych działań operacyjnych koncentruje się na rynkach zachodnich oraz na USA, zatem konsekwencje wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą nie powinny mieć bezpośredniego negatywnego wpływu na naszą działalność komercyjną - komentuje dla WNP.PL Gembicki.Wojna w dłuższej perspektywie powinna sprzyjać zacieśnieniu relacji na linii Polska-Ukraina, na czym może skorzystać także biznes gamingowy.- Naszą spółkę tworzy międzynarodowy zespół – jesteśmy otwarci na pracowników z Ukrainy, tych doświadczonych, jak i też dopiero rozpoczynających swoją karierę w gamedevie. W przyszłości trzeba pomyśleć o szerzej zakrojonych działaniach – gdy ta barbarzyńska wojna się skończy, konieczne będzie wsparcie ukraińskiej sceny gamedevowej, poprzez współpracę z miejscowymi podmiotami lub bezpośrednie inwestycje - wskazuje Jakub Radkowski, członek zarządu Different Tales.Z kolei Klabater, który współpracuje z ukraińskim studiem Starni Games, zwraca uwagę, że spółka z Kijowa kontynuuje działalność pomimo wojny.- Ze Starni Games współpracujemy od 2020, wydając oraz portując ich gry z serii Strategic Minds. W tej chwili mimo tak trudnej sytuacji nasi koledzy ze Starni Games kontynuują działalność, a my staramy się ich wspierać oraz prowadzić rozmowy o nowych wspólnych projektach - komentuje Gembicki.Dodaje, że zarówno na Ukrainie, jak i na Białorusi pracowało wielu bardzo zdolnych developerów i specjalistów z branży gamedev.- Jeśli możemy pomóc specjalistom z krajów dotkniętych wojną, znaleźć pracę w naszym zespole, a przy okazji pozyskać nowych wartościowych pracowników, to oczywiście staramy się z takich okazji korzystać. W tej chwili prowadzimy trzy procesy rekrutacyjne z osobami uciekającymi ze strefy wojny, na stanowiska związane z developmentem i portingiem. Specjaliści z rynków wschodnich to bardzo potrzebny Polsce zastrzyk nowych pracowników, szczególnie ważny z perspektywy małych i średnich rozwijających się spółek, którym do tej pory na bardzo wysyconym polskim rynku pracy ciężko było konkurować z największymi o pracowników - mówi Marcin Gembicki.Jak wspomnieliśmy we wstępie, inwestorzy na giełdowym rynku gamingowym ze skrajnych optymistów, którzy windowali ceny wielu spółek na rekordowe poziomy, w ostatnich miesiącach stali się nadmiernymi pesymistami.- Nie ma wątpliwości, że konflikt nie będzie służył nastrojom giełdowym, nie będzie miał on natomiast większego wpływu na samo funkcjonowanie czy sprzedaż spółek gamingowych, zatem mogą pojawić się pewne okazje - mówi WNP.PL Mateusz Adamkiewicz, prezes zarządu Gaming Factory.Jego zdaniem obecnie nastroje wśród inwestorów wciąż nie są optymistyczne, a spółkom gamingowym do wzrostów brakuje impulsu.- Nastroje nadal nie są najlepsze, pomijając już ogólny nastrój rynkowy. Myślę jednak, że branża prędzej czy później wróci do łask inwestorów, ponieważ na polskiej giełdzie nadal brakuje innowacyjnych firm sprzedających produkty na cały świat. W naszej branży każda firma ma globalną ekspozycję poprzez Steam, platformy mobilne czy konsole, a to powoduje, że każda firma ma pewne szanse na spory sukces. Myślę, że już teraz na rynku można odnaleźć atrakcyjnie wycenione firmy, ale do większych wzrostów brakuje nam jakiegoś katalizatora, być może w postaci jakiejś ponadprzeciętnej premiery - komentuje Mateusz Adamkiewicz.Analityk Szymon Nowak podkreśla, że odcięcie się od rosyjskiego rynku przez krajowy gamedev naturalnie będzie miało negatywny wpływ na poziom przychodów, lecz w większości przypadków Rosja nie stanowi kluczowego rynku zbytu i stoi na odległym miejscu w strukturze przychodów.- Kluczowy w ocenie wpływu obecnych wydarzeń jest fakt, iż rozrywka elektroniczna jest zdominowana przez dystrybucję cyfrową, dzięki czemu kryzys w jednej części świata nie oznacza turbulencji w łańcuchu dostaw i problemów ze sprzedażą globalnie. W związku z powyższym, nie uważam obecnie, aby wojna na Ukrainie w średnim i długim terminie miała znaczący wpływ na krajowy gamedev. W perspektywie kolejnych kwartałów, ze ściśle biznesowego punktu widzenia i wychodząc od spojrzenia makro, pewnym obciążeniem może być spadek wydatków na rozrywkę wraz z wchodzeniem w fazę widocznego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Niemniej jednak branża gamedev to branża ściśle projektowa, stąd kluczowe pozostaje analizowanie konkretnych podmiotów i ich gier - mówi WNP.PL analityk.Spółki, z którymi rozmawialiśmy, nie obserwują obecnie żadnego istotnego problemu finansowego związanego z wojną na Ukrainie.- Rosyjscy gracze, choć licznie reprezentowani wśród ogółu naszych klientów, ze względu na niską siłę zakupową, korzystali z przywileju nabywania gier w niskich, dużo niższych niż gracze z zachodniej Europy cenach. Embargo na sprzedaż gier oraz izolacja rynku rosyjskiego nie będzie zatem istotnie odczuwalna po stronie obrotów, ponadto obawiam się, że gracze z Rosji znajdą sposoby na obchodzenie embarga i dalej będą kupować gry na platformie Steam używając technologii VPN lub innych rozwiązań pośrednich - mówi Michał Gembicki, członek zarządu Klabater.Dostęp do swoich gier w Rosji zablokowali najwięksi światowi potentaci - EA Games, Activision Blizzard, CD Projekt czy Epic Games. Niektórzy blokują kupno nowych produkcji, inni całkowicie zawieszają jakąkolwiek sprzedaż.Co więcej, w lutym Rosja zapowiedziała, że zamierza obłożyć podatkiem zagraniczne platformy i producentów gier. Ma to pozwolić zebrać 10 miliardów rubli rocznie, które będą przeznaczone na rosyjskie studia deweloperskie "popularyzujące historię oraz kulturę". Taki plan Rosja miała przed wojną. Pytanie, czy teraz będzie miała kogo opodatkować?