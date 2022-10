Polski gigant AGD inwestuje w innowacyjne projekty

Amica zauważa pozytywne sygnały zmian w logistyce. – Obecnie nasze inwestycje kierujemy w stronę optymalizacji kosztów produkcji i mamy kilka ciekawych, innowacyjnych rozwiązań – zapowiada Robert Stobiński, członek zarządu Grupy Amica ds. transformacji cyfrowej.

– Wyzwania, które towarzyszyły nam w pierwszym półroczu, nadal nam towarzyszą. Mówimy głównie o znacznym wzroście kosztów energii, logistyki zewnętrznej, zakupu materiałów, ale także inflacji – mówi Robert Stobiński, członek zarządu Grupy Amica ds. transformacji cyfrowej.

Przyznaje jednak, że widać pewne sygnały przemian, ale zapowiadają one możliwość zmian dopiero w dalszej perspektywie.

Jednym z sygnałów jest obniżenie kosztów logistyki z Azji o połowę w stosunku do drugiego kwartału roku. Niestety, koszt ten to nadal ponad 100 proc. więcej niż przed pandemią...

– To już wyraźnie pozytywny trend. Liczymy, że będzie kontynuowany. Są także pierwsze objawy przesilenia, jeżeli chodzi o koszty materiału – mówi Robert Stobiński. Na razie nie chodzi o obniżkę, ale o spowolnienie i zatrzymanie wzrostu cen, co w dalszej perspektywie może prowadzić do spadków cen.

Decyzja o lokalizacji dostawcy nie zależy od pojedynczego czynnika

Pytany o zapowiadane przez przemysł w okresie największych problemów z łańcuchami dostaw z Azji lokalizowanie dostawców bliżej, wskazuje, że decyzja o tym, gdzie zlokalizowani są dostawcy, nie zależy od pojedynczego czynnika, jakim jest koszt czy czas transportu, a raczej od czegoś, co można nazwać globalnym kosztem zaopatrzenia, który zawiera w sobie również ceny materiałów.

– Mimo wszystko konkurencyjność dostawców azjatyckich nadal jest wyższa, ale pamiętajmy, że mamy trzy parametry, które musimy brać pod uwagę – mówi Robert Stobiński.

Pierwszy to kursy walut, drugi - czas i jakość dostaw, a trzeci - jednostkowy koszt zakupu produktów. Z tej perspektywy jedyną alternatywą dla Azji, którą warto rozważyć, jest - zdaniem naszego rozmówcy - Bliski Wschód.

Amica planuje innowacyjne inwestycje w optymalizację kosztów

W związku z mniejszym wykorzystaniem mocy produkcyjnych w pierwszym półroczu Amica wstrzymała inwestycje w rozwój tych mocy. – Obecnie nasze inwestycje kierujemy w stronę optymalizacji kosztów produkcji i mamy kilka ciekawych rozwiązań, które realizujemy wspólnie z NCBiR, ale nie mogę jeszcze zdradzić szczegółów.... Obydwa projekty są innowacyjne w skali kraju, a jeden nawet w skali Europy i świata – zapowiada Robert Stobiński.