Polski legaltech łączy siły. Automatyzacja procesów w firmie jest jeszcze prostsza

Polski legaltech wypracował już sobie mocną pozycję. Świadczy o tym choćby fakt, że na tegorocznym Europejskim Kongresie Gospodarczym doczekał się własnej sesji tematycznej, na której zjawią się producenci takich rozwiązań jak Umownik, Ultima Ratio czy Wizlink. Dzięki nim wdrożenie cyfrowego obiegu dokumentów prawnych jest dziś proste, szybkie i nie wiąże się z wysokimi kosztami.

Rozwiązanie skraca czas pracy, eliminuje błędy, zwiększa wydajność, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb pracownika. Nie wymaga żadnych zmian po stronie aplikacji biznesowych podlegających robotyzacji. Może być stosowany jako alternatywa dla skomplikowanej i kosztownej integracji różnych systemów.- Dla nas technologia Wizlink to jest świetne narzędzie, które pozwala nam przykładowo przygotować uniwersalny kreator do szybkiego składania pozwów w wielu takich samych sprawach. Jeśli mamy jakąś typową sprawę, np. z zakresu ubezpieczeń, to nie musimy zatrudniać pracownika, by pisał powtarzalne projekty pozwów. Zrobi to robot stworzony w Wizlink - opowiada Robert Szczepanek, założyciel Ultima Ratio.Umownik i Ultima Ratio z jednej strony używają Wizlink do pełnej integracji obydwu narzędzi. Zarazem ich klient może wykorzystać Wizlink do automatyzacji procesów także poza tymi aplikacjami.- W tej sytuacji to nie jest tak, że 1+1+1 daje 3. W tym przypadku wynik równania wynosi 4, bo mamy pełną funkcjonalność Umownika, Ultima Ratio i Wizlink oraz korzyści dla klientów wynikające z integracji programów - podkreśla Michał Wawiórko.Ta współpraca znajdzie też swoje odzwierciedlenie na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach . Osoby odpowiedzialne za Umownika, Ultima Ratio i Wizlink pojawią się na sesji „Legaltech”. Będą też obecne w trakcie rozmów na Scenie Otwartej Kongresu.- Oferujemy dojrzałe produkty, toteż nasza obecność na największej imprezie biznesowej w tej części Europy jest czymś zupełnie naturalnym. Chcemy pokazać jak wygodne i niedrogie rozwiązania z dziedziny legaltechu wpływają na usprawnienie działania firmy i podnoszą jej poziom bezpieczeństwa - mówi Bartłomiej Majchrzak. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach odbędzie się w dniach 2-4 września . Będzie można w nim uczestniczyć zarówno bezpośrednio na miejscu, jak i w formie zdalnej. Wszystkie jego elementy będą dostępne online. Sesja „Legaltech” zostanie zorganizowana 3 września o godzinie 14.40.