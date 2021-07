Polski producent gier jest w drodze po nowy rekord

Ultimate Games, producent i wydawca gier wideo, kontynuuje dobrą passę – z opublikowanych szacunkowych wyników finansowych spółki wynika, że w pierwszym półroczu 2021 firma zarobiła na czysto 7,6 mln zł.

W pierwszej połowie 2021 roku firma Ultimate Games osiągnęła jednostkowe przychody w wysokości 16,8 mln zł, z czego przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 11,6 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 4,6 mln zł, zysk brutto – 9,2 mln zł, zaś zysk netto – 7,6 mln zł.



To oznacza, że spółka ma poważne szanse poprawić ubiegłoroczne, rekordowe wyniki - w 2020 roku Ultimate Games osiągnęła przychody na poziomie 15,4 mln zł, co stanowi dwukrotny wzrost w porównaniu do wyniku z 2019 roku. Zysk netto za 2020 rok wyniósł 16,7 mln zł.

Jak informuje spółka, na wzrost przychodów i zysku netto w analizowanym okresie wpływ miały m.in.: stabilna sprzedaż serii Ultimate Fishing Simulator na PC, VR, konsole wraz z dodatkami DLC, oraz dalsze poszerzanie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry, a co z tym związane liczne premiery nowych gier – w okresie I półrocza 2021 r. zostało wydanych 46 gier, głównie na platformę Nintendo Switch.



Spółka zwraca również uwagę na stabilną monetyzację gier mobilnych tj. Ultimate Fishing Simulator oraz Professional Fishing oraz stabilną sprzedaż gier Thief Simulator, House Flipper oraz Cooking Simulator na Nintendo. Na dobre wyniki wpływ miały również premiera gry Castle Flipper na PC i Train Station Renovation na Xbox.



Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na PC, konsole oraz urządzenia mobilne. Model prowadzonej działalności opiera się na produkcji i dystrybucji dużej liczby niskobudżetowych i wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie.