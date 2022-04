Polski producent gier prezentuje wyniki. W ubiegłym roku wydał 83 gry

Notowany na GPW producent gier z grupy Playway - Ultimate Games - wygenerował w minionym roku 22,7 mln zł przychodów i ponad 6 mln zł zysku netto.

Notowana na warszawskiej giełdzie spółka Ultimate Games odnotowała w minionym roku prawie 23 mln zł przychodów i 6,1 mln zł zysku netto. W ujęciu rocznym przychody wzrosły o 53 proc., a zysk netto spadł o 80 proc. W 2020 roku spółka zarobiła jednak na zbyciu udziałów w spółce zależnej, co było zdarzeniem o charakterze jednorazowym.

Prezes spółki wskazuje, że ubiegły rok był dla spółki czasem intensywnej pracy nad nowymi produkcjami.

- Efektem tego było wydanie 83 gier i dodatków w 2021 roku z planami zwiększenia tej liczby w kolejnych latach. Aby ten cel można było zrealizować, grupa dynamicznie przejmuje nowe zespoły, czy to w formie zespołów własnych (wewnętrznych) czy to spółek celowych - wskazał w liście do akcjonariuszy Mateusz Zawadzki, prezes Ultimate Games.

Na koniec 2021 roku spółka tworzyła grupę kapitałową, w skład której wchodziło 16 podmiotów, w tym 4 spółki zależne i 12 jednostek stowarzyszonych.

Czytaj też: Oto zmiany w Polskim Ładzie, które są najważniejsze dla branży IT

Jeżeli chodzi o strukturę sprzedaży, za niespełna 5 proc. całościowych wpływów odpowiadały gry mobilne, za 35 proc. odpowiadała sprzedaż gier na komputery, a pozostałe 60 proc. to wpływy z produktów dedykowanych na konsole.

Ultimate Games jest notowany na GPW. Większościowym akcjonariuszem, posiadającym 45,8 proc. akcji jest grupa kapitałowa PlayWay.