Polski producent gier zamienia stratę na zysk. Pomogły dinozaury

Producent gier Pyramid Games po trzech kwartałach miał 3,39 miliona złotych przychodów, co oznacza wzrost o 62 procent. Przychody napędza sprzedaż "Dinosaur Fossil Hunter". Teraz zaś polecimy na Marsa.

Z opublikowanego przez spółkę Pyramid Games komunikatu wynika, że po trzech kwartałach tego roku przychody netto zwiększyły się rok do roku o 62 procent do 3,39 miliona złotych. Zysk netto wyniósł 819 tysięcy złotych netto wobec straty ponad 330 tys. zł rok wcześniej.

- Na nasz wynik finansowy po trzecim kwartale tego roku duży wpływ miała sprzedaż gry "Dinosaur Fossil Hunter". Obecnie na platformie Steam zbliża się ona do poziomu 30 tysięcy egzemplarzy. Obecnie skupiamy się nad "Occupy Mars: The Games", która wymagała od nas nakładu finansowego. Rozpoczęliśmy także realizowanie we własnym zakresie port gry "Dinosaur Fossil Hunter" na konsolę Xbox. Mamy nadzieję, że to wszystko wpłynie na nasze dalsze wyniki finansowe - komentuje cytowany w komunikacie prezes Jacek Wyszyński.

W przypadku przygotowywanej gry "Occupy Mars" celem graczy jest przetrwanie w wymagającym środowisku Czerwonej Planety. Premiera gry, w trybie wczesnego dostępu planowana, jest wstępnie planowana na styczeń, luty 2023 roku.

Spółka realizuje prace nad innowacyjnym systemem OpenCoOp, który pozwoli na szybsze i bardziej opłacalne tworzenie gier wieloosobowych. Projekt jest realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju GameINN.