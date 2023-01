Polski producent gier zmienił giełdowy rynek i od razu zyskał

Producent symulatorów oraz gier przygodowych Movie Games zadebiutował dziś na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od grudnia 2018 roku akcje spółki były notowane na rynku NewConnect.

Producent symulatorów i gier przygodowych Movie Games przeniósł swoje notowania na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzisiejsze notowania rozpoczęły się od niewielkiego wzrostu o 7 procent - jedna akcja była wyceniana na 29 złotych.

Spółka zadebiutowała na NewConnect w grudniu 2018 roku i szczyt notowań osiągnęła w sierpniu, kiedy jedna akcja kosztowała około 150 złotych. Później rozpoczął się powolny spadek aż do poziomu 14,50 złotych. Taki poziom był w październiku 2022 roku.

W maju 2022 roku zarząd Movie Games złożył w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny w związku z zamiarem przeniesienia się GPW. W połowie grudnia ubiegłego roku został on zatwierdzony, co umożliwiło przygotowania do debiutu giełdowego.

Do grupy kapitałowej Movie Games należą także dwie spółki produkujące symulatory: Road Studio oraz Pixel Grow Games, które są notowane na NewConnect.

Grupa do tej pory wydała 16 gier na konsole Nintendo Switch, Xbox oraz PlayStation, a także ich wersje mobilne i VR. Produkowane gry są mało i średnio budżetowe od 150 tysięcy złotych do 2 milionów złotych.

Najnowszą premierą, zaplanowaną na wakacje 2023 roku, będzie Alaskan Truck Simulator czyli symulator życia kierowcy ciężarówki na Alasce wzbogacony o elementy survivalu.