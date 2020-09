Polski program wykorzystać potencjał Doliny Krzemowej na Białorusi

Nie byłoby programu Poland. BusinessHarbour bez zapotrzebowania ze strony białoruskiej branży IT, m.in z mińskiej Doliny Krzemowej - mówi Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech. Polska oferuje konkurencyjne warunki dla rozwoju firm z tego sektora - zaznacza.

Przedstawiciele branży IT objęci programem będą mogli skorzystać z przyspieszonej procedury wizowej w ramach relokacji do Polski.

Białoruskie firmy mogą otrzymać minimalne wsparcie finansowe na start, by mogły szybciej odnaleźć na polskim rynku.

"Program ruszył dlatego, że dostaliśmy sygnały, że białoruska branża IT, m.in z mińskiej Doliny Krzemowej, myśli o tym, by przenosić się do innych krajów, w poszukiwaniu stabilności" - wyjaśniła Justyna Orłowska.

Poland. Business Harbour, który wystartował w środę9 września, to program polskiego rządu dla przedsiębiorczych Białorusinów z sektora ICT - pakiet ułatwiający specjalistom z branży IT, start-upom, MŚP, jak i dużym firmom relokację na terytorium Polski.

Jak wskazała Orłowska, zainteresowanie białoruskich start-upów i innowatorów Polską w ostatnich tygodniach wzrosło. "Program ruszył dlatego, że dostaliśmy sygnały, że białoruska branża IT, m.in z mińskiej Doliny Krzemowej, myśli o tym, by przenosić się do innych krajów, w poszukiwaniu stabilności" - wyjaśniła Orłowska.

Dodała, że zapytania w sprawie możliwości działania białoruskich firm w Polsce napływały też od przedstawicieli mniejszości białoruskiej w naszym kraju. Stąd program, który "koordynowała z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego Kancelaria Premiera wspólnie z Ministerstwem Rozwoju".

Orłowska zwróciła uwagę, że Polska ma konkurencyjne warunki dla rozwoju sektora technologicznego. "Mamy bardzo prężne software house'y, a także firmy technologiczne, które są w stanie przyjąć zdolnych specjalistów, chcących się rozwijać" - zaznaczyła. Dodała, że atutem dla części firm jest też to, że jesteśmy krajem UE, otwartym na innych członków Wspólnoty.

Przedstawiciele branży IT objęci programem będą mogli skorzystać z przyspieszonej procedury wizowej w ramach relokacji do Polski. "Oferty pomocy są różne w zależności od tego, czy mamy do czynienia z osobami fizycznymi, start-upami czy też małymi i średnimi przedsiębiorstwami" - wyjaśniła.

Dla osób fizycznych, które chcą wyjechać z Białorusi i znaleźć u nas pracę w branży IT specjalne oferty przygotowały tzw. software house'y i firmy IT. "Ta lista jest cały czas otwarta. Zgłaszają się do nas firmy z ofertami pracy dla Białorusinów - wyjaśniła. "Tak duży odzew cieszy nie tylko dlatego, że pokazuje, że polskie firmy zawsze wesprą potrzebujących, ale też dlatego, że jednocześnie wspierają polską gospodarkę" - powiedziała Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

Osoba fizyczna, która będzie się ubiegała o polską wizę i ma wykształcenie techniczne lub doświadczenie co najmniej rocznej pracy w branży IT, czy też skontaktowała się z jedną z firm z listy, a ta wyraziła zainteresowanie zatrudnieniem jej otrzymuje wizę, która pozwala na założenie działalności gospodarczej - wskazała Orłowska.

W ramach Poland.BusinessHarbour działa też tzw. ścieżka start-upowa. "Białoruskie firmy mogą otrzymać minimalne wsparcie finansowe na start, by mogły szybciej odnaleźć na polskim rynku" - podkreśliła Orłowska. Zapowiedziała, że docelowo w pierwszym kwartale 2021 r. PARP uruchomi kompleksowy program Poland Prize, w którym znajdzie się "typowe dla start-upów wsparcie akceleracyjne".

Z kolei małym i średnim białoruskim przedsiębiorstwom, które działają już jakiś czas na rynku, PAIH oferuje "podejście indywidualne". "Pomoc jest dopasowana do konkretnych potrzeb danej firmy, która chce przenieść swoją siedzibę do naszego kraju" - tłumaczy Orłowska. Wyjaśnia, że działający w Kancelarii Premiera GovTech Polska odpowiada za łączenie obu stron - firm zainteresowanych zatrudnieniem Białorusinów, a Białorusinom "pomagają znaleźć dobrego pracodawcę".

Od środy działa też strona internetowa gov.pl/businessharbour ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Programu. "Zawiera praktyczne porady i szczegóły naszej oferty po polsku, angielsku, rosyjsku i białorusku" - wskazała Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

Według Orłowskiej "najważniejsze jest to, by udzielić pomocy Białorusi, a premier Mateusz Morawiecki otrzymał sygnały, że branża białoruska jej potrzebuje". Dodała, że gdyby nie było takiego zapotrzebowania, "nie organizowalibyśmy tego programu".