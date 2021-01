Polski projekt dotyczący 5G idzie na przekór unijnej umowie

Polska przygotowuje przepisy, których zastosowanie byłoby niejako sprzeczne z duchem umowy nowej umowy inwestycyjnej między Unią Europejską a Chinami. Chodzi o najnowszą wersję projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która tylko w minimalnym stopniu uwzględnia postulaty i uwagi, jakie zgłoszono na etapie konsultacji publicznych.

W grudniu Komisja Europejska podpisała z chińskimi władzami porozumienie w sprawie wszechstronnej umowy inwestycyjnej (CAI). Chiny zadeklarowały w nim szersze otwarcie rynku dla inwestycji firm unijnych. Częściowe ustępstwa dotyczą m.in. motoryzacji, sektora zdrowotnego, finansowego i lotniczego. Europejczycy mają też być chronieni przed transferem technologii wymuszanym w Chinach od zagranicznych inwestorów oraz zyskać większą przejrzystość co do chińskich subsydiów w sektorze usług. Pekin zapowiedział też dążenie do ratyfikacji dwóch konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) dotyczących zapobiegania pracy przymusowej.W zamian Unia potwierdza utrzymanie dotychczasowego otwarcia swego rynku dla Chińczyków.Choć umowę CAI czeka jeszcze proces ratyfikacji w Radzie Europejskiej i Parlamencie Europejskim, już dziś daje ona perspektywę zwiększenia możliwości inwestycyjnych w Chinach dla firm z Europy, w tym Polski.- Wejście w życie CAI mogłoby otworzyć nieco szerzej drzwi firmom europejskim i przysłużyć się większemu zaangażowaniu w Państwie Środka. Tym samym, zapewnić inwestorom z Europy większy niż dotychczas dostęp do chińskiego rynku. Z drugiej strony, co równie istotne, na mocy porozumienia Chiny mają zagwarantować uczciwe traktowanie przedsiębiorstw z Unii Europejskiej – tak, by mogły konkurować na tamtejszym rynku na porównywalnych warunkach - czytamy w komentarzu, który przesłała nam Polska Agencja Inwestycji i Handlu.- Taka umowa może teoretycznie zagwarantować lepszą równowagę w stosunkach handlowych między Unią Europejską a Chinami. Może też otworzyć drzwi do kluczowych sektorów, choćby odnawialnych źródeł energii. Ale umowa inwestycyjna pomiędzy Unią a Chinami to też okazja dla firm z Państwa Środka – mowa tu choćby o producentach z sektora energetyki słonecznej. Przez ostatnie lata, udało im się wypracować pozycję czołowego dostawcy w Unii Europejskiej - dodaje PAIH.Wykluczanie chińskich dostawców z budowy sieci 5G bez posiadania twardych dowodów, że stanowią oni zagrożenie dla krajowego cyberbezpieczeństwa byłoby więc krokiem sprzecznym z duchem umowy CAI. Polska mogłaby tez narazić się na negatywne reperkusje, które uniemożliwiłyby w praktyce skonsumowanie możliwości jakie daje CAI. Chińskie władze przygotowały bowiem przepisy, które w przypadku wykluczania chińskich firm z rynku, przewidują uznawanie firm pochodzących z kraju, który się tego dopuścił, za niepożądane w Państwie Środka.Może więc się zdarzyć tak, że choć nasze firmy zyskają dzięki CAI lepsze możliwości do prowadzenia działalności w Chinach, to po ewentualnym wykluczeniu z budowy 5G Huaweia czy ZTE staną się one tylko teoretyczne.Co więc możemy stracić? - W ramach umowy inwestycyjnej Chiny zobowiązują się do znacznie większego dostępu do rynku dla europejskich inwestorów. I na tym może skorzystać Polska. Państwo Środka to rynek o sporym potencjale. Porozumienie inwestycyjne UE-Chiny może dać wiele możliwości, np. jeśli chodzi o azjatycki sektor OZE. Pamiętajmy, że jest to z nazwy umowa inwestycyjna więc największe korzyści będą miały firmy inwestujące na tym rynku, tym bardziej w sektorach, które dotychczas były zamknięte lub z ograniczonym dostępem dla inwestorów - wylicza PAIH.Prace nad nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ruszyły po chwili zastoju, który panował od października 2020 roku. Jej przyjęcie jest niezbędne do ogłoszenia aukcji na częstotliwości dla polskiej sieci 5G. Choć ostateczny kształt projektu może się jeszcze zmienić, to na razie wygląda na to, że rząd zamierza stworzyć narzędzie pozwalające na dość swobodne wykluczanie dostawców sprzętu telekomunikacyjnego. Jego ewentualne zastosowanie w stosunku do chińskich firm, może się jednak okazać kosztowne dla krajowej gospodarki i jednocześnie ograniczyć pozytywne skutki CAI dla całej Unii Europejskiej.