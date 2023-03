Polski przemysł kosmiczny z nowymi instrumentami wsparcia

Polski przemysł kosmiczny cechuje duży potencjał rozwojowy. Jednym z elementów jego wsparcia może być program inkubacyjny Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA BIC Poland (European Space Agency Business Incubation Centres).

Program inkubacyjny ESA BIC Poland (European Space Agency Business Incubation Centres) ma stanowić szansę na rozwój polskich start-upów z branży przemysłu kosmicznego.

Przejaw ich mośliwości? Nanosatelity firmy SatRev w całości wyprodukowano w Polsce.

W 2022 roku na polski sektor kosmiczny składało się 330 podmiotów - w tym ponad 150, które są bezpośrednio zaangażowane w międzynarodowe projekty, około 12 tysięcy pracowników przedsiębiorstw i centrów badawczo-rozwojowych (w roku 2020 było ich ponad 300) oraz kontrakty o wartości ponad 140 mln euro.

Polskie start-upy działające na rzecz przemysłu kosmicznego zyskają wsparcie Europejskiej Agencji Kosmicznej

Rozwój polskiego przemysłu kosmicznego na fundamencie nowych technologii może zostać przyspieszony dzięki działaniom inkubującym ten sektor gospodarki. Impulsem rozwojowym będzie zapewne koordynowana i współfinansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną sieć centrów inkubacji biznesowej, oferująca pomoc w stworzeniu biznesplanu, założeniu firmy i pozyskaniu dodatkowych środków finansowych - zarówno ze źródeł publicznych, jak i prywatnych.

W październiku 2022 roku uruchomiono ESA BIC Poland (European Space Agency Business Incubation Centres). Celem w szczególności jest tu wsparcie idei przedsiębiorczości oraz wykorzystania technologii kosmicznych w różnych sektorach gospodarki w ramach programu inkubacji.

- Inkubator ESA BIC Poland ma w założeniu zwiększyć wykorzystanie technologii kosmicznych poprzez wsparcie nowych pomysłów o dużym potencjale biznesowym. Sektor kosmiczny, również polski, wypracował wiele innowacyjnych technologii, które mogą znaleźć zastosowanie w innych sektorach; drogą do ich komercjalizacji może być właśnie ESA BIC Poland. Dodatkowo sektor kosmiczny oferuje dostęp do usług oraz danych (dane obserwacji ziemi, nawigacji i komunikacji satelitarnej), które mogą zostać wykorzystane do stworzenia nowych produktów i usług. Tym, co wyróżnia ofertę inkubatora ESA BIC Poland, jest szeroki zakres wsparcia technologicznego oraz dostęp do międzynarodowej sieci inkubatorów ESA BIC oraz jej partnerów - a to pozwala znaleźć odpowiedniego partnera do rozwoju, inwestora lub pierwszego klienta - mówi Michał Chwieduk, dyrektor ESA BIC Poland.

W ramach ESA BIC Poland powołane zostały dwa konsorcja regionalne: w Warszawie i Rzeszowie. Liderami poszczególnych składowych projektu są Agencja Rozwoju Przemysłu SA - w roli lidera ESA BIC POLAND, Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej - lider Konsorcjum Regionalnego w Warszawie i województwo podkarpackie - lider Konsorcjum Regionalnego w Rzeszowie - informuje Agencja Rozwoju Przemysłu.

Polska będzie miała swoje satelity; już teraz rozwija program nanosatelitów

Na rynku satelitów ważne miejsce zajmuje Creotech Instruments. To notowana na głównym rynku warszawskiej giełdy wiodąca polska spółka z branży kosmicznej (firma działa w segmencie Space od 2012 r.). Jako jedyna w kraju ma zdolności do budowy mikrosatelity wyższej klasy.

Spółka planuje - na przełomie 2023/2024 r. - wynieść na orbitę okołoziemską mikrosatelitę obserwacyjnego EagleEye. Ma on zapewnić wysokiej rozdzielczości obrazy Ziemi i - tym samym - może stać się prekursorem konstelacji satelitów tego typu. Podmiotem współodpowiedzialnym za to przedsięwzięcie będzie niemiecka spółka Exolaunch - integrator usług dla firmy Elona Muska - czyli SpaceX. I to właśnie za pomocą rakiety tej firmy - Falcon 9 - najprawdopodobniej dojdzie do wyniesienie na orbitę Ziemi pierwszego mikrosatelity Creotech Instruments.

Ważnym polskim „graczem” na rynku satelitów pozostaje również SatRev. Firma ta uzyskała 5 mln dolarów (USD) wsparcia od Virgin Orbit na budowę nanosatelity, który w całości został wyprodukowany w Polsce w zakładzie we Wrocławiu.

9 stycznia 2023 roku doszło do wypuszczenia na orbitę AMAN (pierwszego omańskiego satelity) oraz Stork-6. Za ich zaprojektowanie oraz produkcję odpowiadała właśnie spółka SatRev. Satelity AMAN i Stork-6 zostały wyniesione przez rakietę Virgin Orbit z lotniska w Kornwalii w Wielkiej Brytanii. Był to pierwszy start satelity z nowo powstałego Spaceport Cornwall. Relacja z tego wydarzenia była dostępna na platformie YouTube.

Polska - oprócz rozbudowy własnego potencjału technologii satelitarnych - kupuje również gotowe urządzenia. Pod koniec grudnia 2022 roku Agencja Uzbrojenia, reprezentująca Skarb Państwa, oraz firma Airbus Defence & Space podpisały na przykład umowę na dostawę dwóch satelitów obserwacyjnych - wraz ze stacją odbiorczą.

Według ekspertów kupione przez Polskę satelity znajdą zastosowanie nie tylko w wojsku. Satelity przeznaczone dla naszego kraju mają zostać wyniesione na orbitę do 2027 roku. Z kolei już w tym roku Siły Zbrojne RP uzyskają dostęp do zasobów obecnie funkcjonującej konstelacji satelitów Pleiades Neo - podaje Space24.

Satelity Pleiades Neo oprócz zastosowania stricte wojskowego będą mogły być wykorzystywane również "w cywilu". Mogą być użyte np. w zarządzaniu kryzysowym, przy produkcji i aktualizacji map, rozliczaniu dopłat do upraw rolnych lub ocenie szkód. Jak dotychczas Polska korzysta z danych z włoskich satelitów radarowych konstelacji COSMO-SKyMed i COSMO-SkyMed drugiej generacji. Po przejściu na system satelitarny Plejades Neo nasz kraj będzie miał pełną kontrolę nad systemem.