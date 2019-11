Polski przemysł potrzebuje intensywnej automatyzacji i robotyzacji. To ostatni dzwonek

Pod tym względem nie tylko nie możemy mierzyć się z globalnymi potęgami, ale ustępujemy też naszym południowym sąsiadom - Czechom i Słowakom. Robotyzacja i automatyzacja przemysłu w Polsce musi przyspieszyć, a jej katalizatorem wcale nie musi być - jak często się uważa - perspektywa rosnącej pensji minimalnej.

- Niezależnie od tego, na jakim poziomie ostatecznie znajdzie się pensja minimalna, na rynku pracy widać ogromne braki wykwalifikowanych pracowników - stwierdził Idzior.W efekcie to nie podniesienie płacy minimalnej, a trudność z dostępem do jakiejkolwiek kadry jest obecnie większym bodźcem do automatyzacji i robotyzacji.- Te procesy muszą postępować, bo podnoszenie efektywności produkcji jest globalnym trendem. Myślę, że wysokość płacy minimalnej będzie katalizatorem, ale jeszcze nie teraz, tylko za kilka lat - ocenił Idzior.- Niemniej jeśli trendy płacowe na rynku się utrzymają, to za kilka lat płaca minimalna na zapowiadanym poziomie nie będzie nam się już wydawać tak wysoka jak z obecnej perspektywy - dodał.Jak ocenił, nawet potencjalne spowolnienie gospodarcze nie powinno znacząco zmienić sytuacji na rynku pracy, a mianowicie spowodować wzrostu bezrobocia. Do tego potrzebny byłby już realny kryzys.W tej sytuacji - jak ocenił Idzior - państwo powinno wesprzeć politykę migracyjną nastawioną na wysoko wykwalifikowanych pracowników z nowych kierunków, zwłaszcza państw azjatyckich. Bez nich firmy przemysłowe będą zmagać się z coraz większą luką na rynku pracy.Tymczasem procedury migracyjne są w tym przypadku o wiele bardziej przewlekłe niż dla obywateli Ukrainy, którzy w ostatnich latach pomogli wypełnić niedobory pracownicze związane z prostymi zawodami.Dawid Idzior, pytany o to, gdzie Rockwell Automation widzi duży potencjał do dalszej automatyzacji polskiego przemysłu, wskazał na sektory nafty i gazu. Wyjaśnił, że należą one już do czołowych pod tym względem, ale czekają jeszcze na wdrożenie rozwiązań na poziomie przemysłu 4.0.„Perełką” pod względem automatyzacji i robotyzacji Idzior nazwał przemysł motoryzacyjny, który nie ustaje w dalszym podnoszeniu efektywności.Natomiast w sektorze farmaceutycznym nowe zakłady są praktycznie całkowicie zautomatyzowane. Potencjał do dalszych inwestycji istnieje też w branży oponiarskiej, a przede wszystkim spożywczej.Dawid Idzior przypomniał, że również Skarb Państwa jest udziałowcem w wielu znaczących koncernach i firmach przemysłowych. Zatem i one powinny kłaść nacisk na automatyzację i robotyzację, jeśli państwo wskazuje taki trend jako konieczność.