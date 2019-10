Polski satelita zbada Marsa. Plan jest ambitny

Polska dopiero startuje, jednak jest to start do sprintu - tak na pytanie, czy polski przemysł kosmiczny ma szanse konkurować ze światem odpowiedział menadżer misji „Mars” Artur Chmielewski, na co dzień pracujący w NASA. Czy Polska może zostać „matką chrzestną misji na Marsa”? Plan jest ambitny, czasu mało, chęci jednak ogromne.

W skład konsorcjum wchodzą polskie uczelnie, amerykańska spółka Virgin Orbit oraz wrocławski SatRevolution.

Zbudowany przez Polaków satelita zrobi zdjęcie Marsa i prawdopodobnie sfotografuje jego księżyc Fobos.

Zostanie wyniesiony na rakiecie LauncherOne, należącej do Virgin Orbit w drugiej połowie 2022 roku.