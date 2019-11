Polski start-up poprawił Microsoft

Białostocka firma Elastic Cloud Solutions jest w stanie zapewnić asystenta każdemu pracownikowi w dowolnym miejscu na świecie. Jak do tego doszło? Wszystko zaczęło się ledwie przed trzema laty, od pomysłu na udoskonalenie platformy, którą wytwarza Microsoft.

Założyciele Elastic Cloud Solutions korzystają obecnie z doświadczenia dziesięcioletniej pracy dla dużych korporacji.

Firma rozwija się organicznie, choć skorzystała też z programu skylabowego.

Już pierwsze wdrożenie białostockiego start-upu zostało uznane za jedno z dziesięciu najlepszych na świecie.

Firma Elastic Cloud Solutions powstała w połowie 2016 roku, a dziś jej produkty są stosowane w 40 krajach świata. W 2018 roku wypracowała ponad 3 mln zł przychodu i dzięki wypuszczeniu w tym roku nowego produktu ma ochotę na znacznie więcej.



Białostocki start-up zaczynał od rozwiązania intranetowego, by oferować obecnie coraz bardziej rozbudowane systemy do zarządzania cyfrowym stanowiskiem pracy. Z założenia wspierają one komunikację wewnętrzną, wymianę wiedzy oraz produktywność pracowników. Dzięki nim pracownicy mogą sprawnie załatwiać sprawy firmowe z dowolnego urządzenia i miejsca na świecie.

Start-up założyli Łukasz Skłodowski, który pełni funkcję prezesa, oraz Grzegorz Ciwoniuk, który jest wiceprezesem ds. technologii. Dziś przyznają wprost, że bardzo pomocne okazały się doświadczenia wyniesione z wcześniejszych aktywności.