Polski start-up wytycza szlaki w inteligentnej analityce

Automatyzacja UX, służąca przewidywaniu wzorców zachowań konsumentów, szturmem wdziera się do biznesu. Ma to być klucz do sukcesu w sytuacji coraz większych puli danych spływających do przedsiębiorców. Start-up CUX.io jest twórcą pierwszego w historii narzędzia do automatyzacji UX pozwalającego poznać zachowania klientów. Przewidywanie ich preferencji i wnioskowanie oparte na celach biznesowych wymaga skomplikowanej analityki, której dziś brakuje na rynku... Brakuje też niezbędnych w tej mierze kompetencji.

CUX.io to pierwsze na świecie narzędzie do UX Automation, wykrywające wzorce zachowań i doświadczeń użytkowników.

Start-up prowadzi ponad tysiąc projektów ze 102 krajów, a w portfolio ma pracę z takimi klientami, jak T-mobile, Bruce Clay Europe czy Tatuum.

CUX.io jest laureatem European Tech and Start-up Days w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w kategorii „Business Processes”.

Pomysł na biznes

Czas jest najdroższą walutą