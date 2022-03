Polski start-up z pomysłem na obniżenie rachunków za prąd

W obliczu rosnących cen energii wiele firm szuka sposobów na optymalizację jej zużycia. Innowacyjną odpowiedź na takie potrzeby przygotowała dla biznesu firma Res Solution, która została nagrodzona w konkursie organizowanym przez Budimex Startup Challenge.

Reakcja na podwyżki energii

Dalsze kroki: najpierw rynek krajowy

A co Res Solution może zaproponować budownictwu?- Dla Budimeksu wyszliśmy z kilkoma propozycjami. Pierwszą z nim przygotowaliśmy na podstawie tego, co Budimex ma w swoim portfolio – zaproponowaliśmy zainstalowanie systemu w wytwórniach mas bitumicznych. One zwykle są wysoce energochłonne. Dlatego nasz system pomógłby w efektywnym zarządzaniu energią oraz identyfikacji nieefektywnych prądowo maszyn. Zaproponowaliśmy również wdrożenie tego, co zrobiliśmy w Skansce, tylko już w zmodernizowanej formie – czyli zapewnienie komfortu termicznego pracownikom biur kontenerowych na budowach poprzez automatyczne sterowanie temperaturą, dzięki czemu moglibyśmy zoptymalizować zużycie energii – mówi w rozmowie z WNP.PL Dominik Ciurko, prezes Res Solution.Nie bez znaczenia dla systemu Res Solution były ostatnie podwyżki energii elektrycznej. Przełożyło się to na wzrost zainteresowania produktem. Jednak dla klienta kluczowa jest wiedza o - ściśle wyliczonych - korzyściach z wprowadzenia systemu w firmie.– Wszystko zależy od tego, jaki poziom wdrożenia zastosujemy u danego klienta, czy mamy tam sam pomiar i wyszukujemy nieefektywnych prądowo urządzeń, aby klient mógł poddać je serwisowi, czy mówimy też o automatyzacji sterowania plus analizie danych o zużyciu energii elektrycznej. Przedział oszczędności jest bardzo różny – zastrzega przedstawiciel Res Solution.I podaje przykład... zamrażarki.– Mamy taki kalkulator, który pokazuje, w jaki sposób zwiększa się zużycie energii w starzejącym się urządzeniu chłodniczym. Po około 8-10 latach zużycie energii może być 2 razy większe niż maksymalne deklarowane zużycie wskazane przez producenta. W momencie, gdy to urządzenie jest nowe i prawidłowo skonfigurowane, to zużycie energii wynosi 60-80 proc. wartości deklarowanej przez producenta. Nowa zamrażarka zużywa średnio 8 kWh dziennie, a producent deklaruje, że maksymalnie będzie to 10 kWh. Po kilku latach – jeśli nie jest prawidłowo użytkowana lub serwisowana – może zużywać nawet 20 kWh dziennie – wyjaśnia.Okazuje się, że Res Solution nie będzie ograniczał się jedynie do zarządzania zużyciem energii.– Oprócz samej analizy zużycia energii pozwalamy klientom na zarządzanie zużyciem ciepła, gazu, monitoring temperatury, wilgotności oraz nadrzędne sterowanie różnego rodzaju urządzeniami mroźnymi, grzewczo-chłodzącymi, wentylacyjnymi i innymi. W tym momencie pracujemy nad tanim sensorem zużycia wody. Uważamy, że dużo wody jest marnowane, jest wszechobecna susza, co można zauważyć już na półkach sklepowych. Chcąc temu przeciwdziałać, projektujemy sensor, który będzie tani i łatwy w zainstalowaniu w wielu miejscach, gdzie można wodę odkręcić. Po to, aby móc kontrolować ubytek wody – niedokręcony kran, zużyta uszczelka. W tym momencie mamy możliwość sprawdzenia zużycia wody, ale nie jest to monitoring rozproszony – wyjaśnia Dominik Ciurko.Zobacz też: Rośnie zapotrzebowanie na prąd. Napływ obywateli Ukrainy widać na licznikach Na pytanie, czy firma planuje rozwój zagranicą, pada twarde „tak”. – Jak najbardziej. Jednak w tym momencie mamy mocno niezagospodarowany polski rynek i chcemy się na nim skupić. Otrzymaliśmy grant, który pozwoliłby nam na dofinansowanie wyjazdów na misje gospodarcze i zagraniczne targi, ale przez pandemię zostało to wstrzymane. W tym momencie chcielibyśmy skupić się na Polsce – uzupełnia prezes Res Solution.