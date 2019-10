Polski system odsyła loginy i hasła do lamusa. Działa jak w pojazdach kosmicznych

29 października jednocześnie w Katowicach i w Barcelonie odbywa się światowa premiera polskiego systemu ELIoT Pro do zabezpieczenia sieci internetu rzeczy (IoT), chroniącego użytkowników, urządzenia i dane. Rozwiązanie opracowane przez firmę Cyberus Labs całkowicie eliminuje potrzebę korzystania z haseł, czyli najsłabszego punktu w cyberbezpieczeństwie i jest przeznaczone między innymi do ochrony inteligentnych budynków, miast, połączonych z internetem samochodów czy elementów przemysłu 4.0.

Możliwości systemu zostaną zaprezentowane na konferencji Cybersec, która właśnie odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Przedstawiciele miasta oraz Cyberus Labs zademonstrują sposób bezpiecznego logowania, udowodnią, że tylko odpowiednie osoby mają dostęp do danych wrażliwych oraz zaprezentują alerty informujące o problemach z poszczególnymi urządzeniami czy o potencjalnych próbach ataków na sieć.Pokaz systemu odbywający się w Katowicach będzie transmitowany do Barcelony, gdzie w ramach IoT Solutions World Congress Jacek Wolosewicz, współzałożycieli i dyrektor generalny Cyberus Labs, opowie o funkcjonalnościach ELIoT Pro.- Ten międzynarodowy aspekt wydarzenia jest dla nas ważny także dlatego, że system ELIoT Pro został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, a dokładniej z programu SME Instrument, co świadczy o tym, że zauważono i doceniono globalny potencjał naszego rozwiązania. Według naszej wiedzy jeszcze żaden polski produkt nie miał światowej premiery w dwóch różnych krajach w tym samym momencie - twierdzi Jacek Wolosewicz.Prace nad systemem ELIoT Pro trwają. Teraz przed twórcami projektu implementacje pilotażowe i przygotowanie systemu do wdrożeń komercyjnych.Cybersec jest coroczną konferencją typu public policy, poświęconą strategicznym aspektom cyberprzestrzeni oraz globalnej rewolucji technologicznej.Hasłem przewodnim Cybersec 2019 jest "Securing the World’s Digital DNA". Stanowi ono apel organizatorów o kształtowanie fundamentów cyfrowego świata w sposób, który zapewni jego bezpieczeństwo oraz warunki sprzyjające do dalszego rozwoju technologicznego i gospodarczego. Cyfrowe DNA odnosi się do sposobu tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań i infrastruktury cyfrowej, a także produktów i usług, mając na uwadze cyberbezpieczeństwo i poszanowanie prywatności użytkowników w całym cyklu ich życia. Jest to jednocześnie długotrwałe zobowiązanie do promowania odpowiedzialnych i świadomych zachowań opartych na zasadzie „security and privacy by design”.IoT Solutions World Congress jest największym wydarzeniem dotyczącym internetu rzeczy na świecie. W 2018 roku kongres zgromadził ponad 16 tysięcy uczestników ze 120 krajów oraz 341 wystawców i partnerów.