Polski wydawca gier wchodzi na giełdę. Celuje w miliony złotych

Producent i wydawca gier Games Operators planuje pozyskać z oferty publicznej od "wysokich kilku" do kilkunastu mln zł, które chce przeznaczyć na realizację projektów o wartości przekraczającej 1 mln zł - zapowiedział prezes spółki Bartek Gajewski.

Po zakończeniu prac nad "112 Operator" zespół ma rozpocząć prace nad kolejną grą o podobnej skali.W październiku miał miejsce debiut na platformie PC drugiej gry stworzonej przez wewnętrzny zespól Games Operators, "Radio Commander". Gajewski podał, że przychody ze sprzedaży gry kilkukrotnie przekroczyły już wydatki na jej produkcję, które wyniosły ok. 300 tys. zł.Kolejnym tytułem produkowanym przez spółkę jest "Rustler" - prace mają zająć jeszcze rok lub nieco mniej. "Jesteśmy na etapie grywalnej wersji alfa, można powiedzieć, że gra jest ukończona w ok. 60 proc." - powiedział prezes.Jeszcze w grudniu Games Operators planuje wydać tytuł "Counter Terrorist Agency", produkowany przez spółkę Play2Chill, również z grupy PlayWay. Pozostałe premiery wydawnicze zaplanowane są na 2020 rok.Spółka wypracowała w 2018 roku 5,4 mln zł przychodów oraz 3,5 mln zł zysku netto. Prezes podał, że "wyniki w tym roku idą równie dobrze jak w ubiegłym"."Gra '911 Operator' bardzo dobrze sprzedaje się na Nintendo Switch, a debiut na tej platformie miał miejsce dopiero w 2019 roku. Inne platformy utrzymały sprzedaż na podobnym poziomie. Dynamikę wzrostu przychodów poprawia też niedawna premiera Radio Commandera" - powiedział.Dodał, że około 60 proc. przychodów pochodzi ze sprzedaży gier na komputery PC, ok. 20 proc. to sprzedaż na urządzenia mobilne, Nintendo Switch dochodzi do kilkunastu proc., a pozostałe przychody pochodzą z konsol Xbox i Playstation."Prawdopodobnie ten układ się nie zmieni istotnie i nadal PC pozostanie najważniejszą dla nas platformą" - zapowiedział.Prezes widzi szanse na wypłatę przez spółkę dywidendy z zysku za 2019 rok.