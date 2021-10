Polskie 5G się opóźnia, a gigant rynku myśli już o 6G

Polska wciąż nie przeprowadziła postępowania na rozdział częstotliwości pod sieć 5G. - Jako Polak i inżynier bardzo boleję nad tym, że to tak wygląda - mówi Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska. Jednocześnie stwierdza, że jego firma intensywnie pracuje już nad łącznością 6G.

Udział w inicjatywie mogą wziąć polskie start-upy, które chcą stawić czoła palącym problemom ekologicznym współczesnej Polski i świata oraz zaprezentują innowacyjne rozwiązania technologiczne wspierające działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.Konkurs Huawei Startup Challenge 2 ma z jednej strony pomóc w rozwoju polskim, innowacyjnym start-upom, które są na początku swojej drogi do ekologicznej rewolucji, a z drugiej wspierać realizację przyjętych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w odniesieniu do wyzwań klimatycznych i środowiskowych.- W zeszłym roku uruchomiliśmy pierwszą edycję konkursu Huawei Startup Challenge, do której zgłosiło się 250 start-upów, co było dla nas dużym, pozytywnym zaskoczeniem. Te start-upy miały zaprezentować swoje pomysły, które walczą za pomocą technologii z różnymi wykluczeniami - przypomina Ryszard Hordyński.- Tym razem konkurs będzie skierowany właśnie do świata green, do start-upów, które wspierają czy też pomagają ten świat zazielenić. Do wszystkich technologii, które mogą w tym zakresie pomóc - dodaje.Zgłoszenia do drugiej edycji konkursu Huawei Startup Challenge można wysyłać do 31 października.