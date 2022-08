Czy polskie fabryki gonią niemieckie?

- Już na etapie projektowania zakładu, którym zarządzam, analizowaliśmy, jak zautomatyzować tzw. procesy ciężkie, głównie prasy hydrauliczne, które w innych fabrykach są obsługiwane bezpośrednio przez ludzi. Dziś znajdziemy obszary, gdzie jesteśmy relatywnie zaawansowani, jednocześnie mamy jednak świadomość możliwości i daleko nam do nowej flagowej fabryki Przemysłu 4.0 w Grupie Bosch w Dreźnie - mówi Paweł Adamowicz, dyrektor fabryki suszarek do ubrań BSH w Łodzi w rozmowie z WNP.PL.

Priorytetem zakładu we wprowadzaniu elementów Przemysłu 4.0 były i są aspekty bezpieczeństwa pracy. Dzięki digitalizacji i inteligentnym rozwiązaniom łączącym różne systemy zakład może udoskonala też jakość produktów, stąd rosnąca z roku na rok liczba takich aplikacji - wskazuje Paweł Adamowicz, dyrektor Fabryki Suszarek do ubrań BSH w Łodzi.

Z praktyki: większość inwestycji w nowe technologie ma oczywiście konkretny zwrot i uzasadnienie ekonomiczne. Z drugiej strony koncern inicjuje również działania pilotażowe, by uczyć się i eksperymentować z narzędziami Przemysłu 4.0, widząc długofalowy cel - połączony z inteligentnym procesem produkcji.

W tym czasie, kiedy koncern BSH budował pierwszą fabrykę w Łodzi, w Niemczech zaczęto mówić o rewolucji Przemysłu 4.0. Czy już wówczas wprowadzono jej elementy na polskim gruncie?

- Firma BSH otworzyła w Łodzi trzy ze swoich sześciu polskich fabryk - w różnych okresach. Najwcześniej produkcję rozpoczęła fabryka pralek. W 2002 r. oddano do użytku fabrykę zmywarek, a trzy lata później powstała - jedyna w Europie - fabryka suszarek do ubrań, której pracą kieruję. Dwa lata temu świętowaliśmy otwarcie nowego budynku fabryki zmywarek – to teraz jedna z najnowocześniejszych i największych fabryk w całej Grupie BSH.

Wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0 były zatem rozłożone w czasie. Ale zaczęły się od fabryki suszarek.

Co było głównym impulsem: swoista moda, czy realne potrzeby?

- To drugie, dlatego że nowoczesny i konkurencyjny przemysł musi po prostu wprowadzać najnowsze technologie. BSH jest liderem w produkcji AGD w Europie i wiemy, że aby nadal umacniać tę pozycję, nie ma dla nas innej drogi niż Przemysł 4.0.

Już na etapie projektowania zakładu, którym zarządzam, analizowaliśmy, jak zautomatyzować tzw. procesy ciężkie, głównie prasy hydrauliczne, które w innych fabrykach są obsługiwane bezpośrednio przez ludzi.

Założyliśmy też automatyzację procesów technologicznych krytycznych dla jakości produktów, np. stacje testowania. Chodziło o wdrożenie technologii maksymalnie automatyzującej procesy produkcji, jak i ich digitalizację.

Czy od tego czasu obszary objęte Industry 4.0 rozszerzaliście, bo pojawiły się nowe potrzeby, czy „w miarę jedzenia” dostrzegaliście nowe szanse ekonomiczne w ich wdrożeniu?

- Priorytetem zakładu były - i są - aspekty bezpieczeństwa pracy na wszystkich poziomach. Dlatego zaczęliśmy od wprowadzania inteligentnych systemów zabezpieczeń procesów technologicznych.

Przykładem jest wdrożenie automatyzacji systemu zamykania rurek miedzianych naszych pomp ciepła, co wyeliminowało uciążliwe warunki pracy. Dodatkowo rozwiązanie to pozwoliło zoptymalizować proces niezbędnych regulacji oraz serwisu.

Innym przykładem pozostaje wprowadzenie cyfrowego systemu kontroli pojazdów poruszających się z różną prędkością. W przypadku tych wdrożeń raczej jednak nie chodziło o wymierne zyski, a ponownie o zmniejszenie ryzyka i poprawę warunków pracy.

Zdobyliście też pierwsze doświadczenia…

- Tak - i szybko przekonaliśmy się, że dzięki digitalizacji i inteligentnym rozwiązaniom, łączącym różne systemy, możemy udoskonalać też jakość produktów, stąd rosnąca z roku na rok liczba takich aplikacji.

Na przykład: testując pompy ciepła pozyskujemy wiele danych, które służą zarówno do doskonalenia jakości produktu (w tym przypadku szczególnie wydłużenia żywotności pompy), jak i poprawy efektywności procesów produkcji, a co za tym idzie - również kosztów wytworzenia. Wdrażając elementy Przemysłu 4.0 mamy szanse na usuwanie wąskich gardeł produkcyjnych i logistycznych.

Dodatkową motywacją są również nasze wyroby. Produkujemy suszarki z funkcją Home Connect, która pozwala nie tylko na połączenie z internetem, ale również na komunikowanie się z innymi urządzeniami, oferując klientom dodatkowe funkcjonalności. Zaawansowane systemy sterowania tych urządzeń dają nam dodatkowe możliwości, np. bezprzewodowe programowanie czy testowanie.

Z jakim skutkiem?

- Dobrym - to usprawnienie procesów i zwiększanie ich wydajność. Ilustracją może być tu również wspomniany proces produkcji pomp ciepła, gdzie zbierane i analizowane informacje z maszyn i samego procesu pozwalają na redukcję czasów cyklu lub na reakcję prewencyjną kolegów z utrzymania ruchu, aby zapobiec awarii linii produkcyjnej.

Oczywiści odrębnym aspektem stało się tu znalezienie optimum, tj. odpowiedzi na pytanie, gdzie automatyzacja może być ekonomicznie uzasadniona.

I jaka jest ta odpowiedź?

- Jednoznacznej nie ma... Z naszej praktyki: większość inwestycji w nowe technologie ma konkretny zwrot i uzasadnienie ekonomiczne.

Z drugiej strony inicjujemy również pilotaże, gdzie uczymy się i eksperymentujemy z narzędziami 4.0, widząc długofalowy cel, z którym jest połączony też inteligentny proces.

Czy można zatem mówić, że fabryka suszarek do ubrań BSH spełnia już obecnie założenia Industry 4.0?

- Założenia te są dość różnie definiowane i określane... W mojej ocenie w fabryce suszarek mamy już wiele rozwiązań Przemysłu 4.0, ale wciąż mamy jeszcze pole na nowe projekty.

Zdecydowanie najnowocześniejsze rozwiązania i najlepsze fundamenty pod Przemysł 4.0 ma zbudowana na zasadzie greenfield, czyli od postaw, nasza nowa fabryka zmywarek. Zadecydował o tym i czas jej otwarcia, gdy dostępne były nowsze rozwiązania w automatyzacji i cyfryzacji produkcji, jak i skala produkcji – to jedna z większych fabryk tego typu w Grupie BSH.

Co w niej wdrożono, a czego nie ma jeszcze zakład suszarek?

- Znacznie większy jest zakres automatyzacji i robotyzacji stanowisk. Szeroko dostępne są systemy cyfrowego wsparcia pracownika (DSW - digital suport for workers).

Są tam również bardziej zaawansowane systemy logistyczne z większym poziomem automatyzacji (system IML, autonomiczne pojazdy, jak i drobne sprytne usprawnienia, jak np. rękawice skanujące materiał przy pobieraniu). Te rozwiązania są w naszych planach na kolejne miesiące.

Co dla pana jest istotą „kompletnego” systemu Przemysłu 4.0 w fabryce z gałęzi przemysłowych?

- Wdrożenie, krok po kroku, następujących etapów: digitalizacji procesów produkcyjnych (zastępujących procesy ręczne), ich integracja i osiągnięcie przez nie transparentności, a w efekcie - możliwości gromadzenia, analizy i wykorzystania danych.

Dopiero ten ostatni etap umożliwia uzyskanie efektu wartości dodanej, tj. analizowania danych, by lepiej reagować na zjawiska wewnętrzne, a nawet zewnętrzne.

Na którym etapie rozwoju systemu Industry 4.0 znajduje się fabryka suszarek?

- Znajdziemy obszary, gdzie jesteśmy relatywnie zaawansowani (procesy cyfrowe, optymalizowane dzięki analizowanym danym w środowisku rzeczy), jednocześnie mamy jednak świadomość możliwości i daleko nam do nowej flagowej fabryki Przemysłu 4.0 w Grupie Bosch w Dreźnie.

O co jesteście „mądrzejsi” dzięki pozyskiwaniu terabajtów danych?

- Choćby o możliwość lepszego przewidywania zawodności maszyn i urządzeń, czyli działania prewencyjnego, zapobiegania awariom i przestojom. Mówimy zatem o różnych aspektach tzw. predyktywnego utrzymania ruchu.

Dzięki zamontowanym w maszynach cyfrowym czujnikom, mierzącym parametry np. temperaturę różnych jej elementów lub wibracje, jesteśmy w stanie wskazać wymagane działanie - np. wymianę części zamiennej, gdy to niezbędne, choć - zgodnie z instrukcją obsługi technicznej - miało to nastąpić za miesiąc... Uniknęliśmy w ten sposób niejednej awarii całej linii.

Patrząc z perspektywy blisko trzech lat zakłóceń w łańcuchach dostaw podzespołów z powodu pandemii, a w tym roku wojny w Ukrainie i nowych rodzajów turbulencji: czy wdrożone przez was systemy Przemysłu 4.0 okazały się ratunkiem lub wręcz wybawieniem dla łagodzenia tych problemów?

- Tak, szczególnie te systemy i rozwiązania, które pomagają nam szybciej adaptować się do zmiennych warunków stały się się bardzo pomocne. Wspomnę tu o systemach krótkich, automatycznych przezbrojeń linii produkcyjnych. Możliwość produkcji różnych wariantów na tych samych liniach pomagała nam reagować na zakłócenia w dostępności materiałów czy zmienne zapotrzebowanie klientów.

Swoistym symbolem - w początkowej fazie pandemii - było również wdrożenie urządzeń do automatycznego, bezkontaktowego pomiaru temperatury naszych pracowników. Według zdefiniowanych algorytmów potwierdzają normę, bądź alarmują o przekroczeniu. Mają również funkcję komunikatów głosowych, przypominających o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej.

Czy wprowadzanie elementów Industry 4.0 w fabryce jest wynikiem działania własnych komórek badawczych czy korzystanie z innych rozwiązań krajowych, a może koncernu?

- Są one mieszanką tych źródeł... Nie staramy się rozwiązywać problemu od zera. Jeśli rozwiązanie już istnieje i jeśli to możliwe, staramy się je kopiować i standaryzować.

Tak było w przypadku urządzeń do pomiaru temperatury, które skopiowaliśmy z naszych wrocławskich fabryk BSH. I tak było również w przypadku konceptu bezpieczeństwa linii produkcyjnych, który przyszedł do nas jako standard grupy produktowej.

Niewątpliwie mamy również ambicje, by - w miarę możliwości - samodzielnie opracować „dobre praktyki” - rozwiązania techniczne czy organizacyjne. Przykładem są tu rozwiązania zastosowane w procesach testowania pomp ciepła - opracowane przez naszych inżynierów i skopiowane dalej w nowej fabryce BSH w Chinach.

Chętnie współpracujemy również z uczelniami, szczególnie z Politechniką Łódzką. Wysoko cenimy sobie dobre pomysły, które napływają z projektów realizowanych wspólnie ze studentami.

Jakich, w pana ocenie, zmian w procesach produkcyjnych można się spodziewać w najbliższej przyszłości, dzięki rozwojowi systemów Industry 4.0?

- Choć nie widać tego w perspektywie krótkoterminowej (wzrosty cen komponentów elektronicznych i problemy z ich dostępnością), w perspektywie średnio- i długoterminowej mniejsze koszty i większa dostępność rozwiązań Przemysłu 4.0 przyczyni się do znacznie szerszego ich stosowania i upowszechnienia.

Spodziewałbym się również dalszego rozwijania funkcjonalności rozwiązań i jednocześnie łączenia ich w grupy, a finalnie w jeden ekosystem, pracujący w środowisku Internetu rzeczy.

Osobiście uważam również, że sam rozwój technologii cyfrowych będzie grał ważną rolę i stanie się „otwieraczem” do wielu dalszych zastosowań Przemysłu 4.0. W naszej branży dobrym przykładem są technologie dekoracji, gdzie nadruki tradycyjne już teraz w znacznym stopniu zastąpiły procesy cyfrowe.

Myślę, że nie zmieni się nasza motywacja. W dalszym ciągu będzie to bezpieczeństwo, jakość, czas dostawy/reakcji i koszty.

Z komunikatów prasowych wynika, że głównym celem BSH jest zmniejszanie śladu węglowego, a wszechstronniej: zrównoważony rozwój. Czy nie kłóci się on ze strategią Przemysłu 4.0?

- Absolutnie nie. Technologia z kręgu Przemysłu 4.0 może być doskonałym wsparciem procesu dekarbonizacji działalności. Optymalizując procesy, wykorzystując efekty synergii możemy bezpośrednio wpłynąć m.in na redukcję wykorzystania energii.

Cyfryzacja i automatyzacja produkcji - poprzez zwiększanie produktywności, eliminację strat - przyczynia się do redukcji zużycia energii elektrycznej i cieplnej na wyprodukowanie danego urządzenia, w porównaniu do poziomu sprzed kilku lat. Podobne efekty uzyskujemy dzięki wdrożeniu inteligentnego zarządzania budynkami, w tym np. oświetleniem, wentylacją i ogrzewaniem.

To bardzo wymiernie działanie, które pomaga nam optymalizować zużycie energii, czyli także ograniczyć emisje gazów cieplarnianych. Dzięki zaawansowanym systemom inżynieryjnym byliśmy również w stanie zastosować w naszych suszarkach z pompą ciepła przyjazny dla środowiska czynnik termodynamiczny, eliminując do zera wykorzystanie F-gazów (traktuje o nich m.in. ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych - przyp. red.).

