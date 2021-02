Polskie firmy chętniej dziś korzystają z pieniędzy na innowacje. Szwankuje brak zaufania

Chcemy być agencją wykonawczą, która sprawnie realizuje rozdział środków odpowiedzialnych za rozwój innowacji w Polsce – deklarował podczas EEC Trends dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Wojciech Kamieniecki. To naturalne "doskonalenie operacyjne". NCBR zamierza też jednak - radykalnie i strategicznie - zmienić swą pozycję i w gospodarce, i w administracji. Między innymi te szczegóły naświetla w rozmowie z nami szef Centrum.

– Utrzymuje się też brak zaufania pomiędzy innowatorami a tymi, którzy mają środki, by te innowacje wesprzeć. Wciąż wolimy sięgać po sprawdzone rozwiązania, które dają przewidywalny zwrot z poniesionych nakładów niż po projekty z natury rzeczy bardziej ryzykowne, które jednak dawałyby szanse zmultiplikowania tych środków – wymienia szef NCBiR.Zobacz też: Kto naprawdę skorzysta na transformacji cyfrowej? Dyskusja na EEC Trends Oprócz przywoływanych od lat barier, są jednak i powody do optymizmu.– Mamy do czynienia nie tylko ze zwiększaniem nakładów, ale też z faktem, że firmy nauczyły się wchłaniać te środki. Jeszcze nie tak dawno Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie mogło wydać takiej sumy pieniędzy, jaka była zaplanowana, ponieważ nie było wystarczającej liczby projektów odpowiedniej jakości. W tej chwili mamy więcej chętnych niż pieniędzy... – przekonywał Wojciech Kamieniecki.To akurat krzepi. O tym, co jeszcze krzepi w obrazie polskich innowacji, a co napawa pewnym niepokojem mówi w wywiadzie Wojciech Kamieniecki.Opowiada również, jak prezentujemy się na tle państw - globalnych liderów inwestycji; czy prawdą jest zwichnięcie proporcji między innowacyjnymi badaniami podejmowanymi wskutek zapotrzebowania instytucji publicznych a realnymi potrzebami i inicjatywami przedsiębiorstw, czyli rynku; wyjaśnia, czy dziś można już u nas mówić o zrębach systemu wspomagania i pilotażu rozmaitych faz rozwoju innowacji - z etapem wdrożenia włącznie – przez instytucje państwa; jest też o szczegółach świeżej i ambitnej strategii NCBR, która zmierza do radykalnej zmiany pozycji Centrum i w polskiej gospodarce i administracji.