Polskie firmy chętniej sięgają po chmurę, choć mają też obawy

Firma S&T opublikowało raport o cyfryzacji i adopcji rozwiązań chmurowych w sektorze produkcyjnym. Główny wniosek: polskie firmy coraz chętniej sięgają po usługi IT dostępne w chmurze, ale wciąż mają przed nią obawy – głównie w obszarze bezpieczeństwa informatycznego.

Firmy cenią to, że nie muszą inwestować

- Model subskrypcyjny korzystania z usług IT budzi zastrzeżenia wszędzie tam, gdzie miałby on obejmować systemy o kluczowej roli dla przedsiębiorstwa. Menedżerom trudno zaakceptować sytuację, w której ciągłość produkcji miałaby zależeć od tego, czy opłacono subskrypcję dostawcy systemu. Czas pokaże, czy firmy zaczną traktować to jako zaletę. W końcu model SaaS to przede wszystkim możliwość korzystania z rozwiązania tak długo, jak jest ono potrzebne i brak konieczności inwestowania w rozwiązania własne - twierdzi Sebasttian Bryczkowski.Reprezentanci firm produkcyjnych zauważają również korzyści płynące z wdrożenia rozwiązań chmurowych. Według blisko jednej trzeciej respondentów badania S&T najważniejszą z nich jest właśnie brak konieczności inwestowania w zakup i utrzymanie infrastruktury sprzętowo-serwerowej. Jednocześnie prawie co czwarty badany wskazał, że nie jest w stanie wskazać najważniejszej korzyści, jaką niesie ze sobą chmura.- W naszym regionie, w przeciwieństwie do rynku amerykańskiego, otwartość na wdrożenie systemów ERP w modelu subskrypcyjnym jest na relatywnie niskim poziomie. Polskie firmy postrzegają ten model przez pryzmat potrzeb i oczekiwań technicznych i infrastrukturalnych, a przecież modele IaaS lub SaaS oznaczają skrócenie czasu uruchomienia rozwiązania, możliwość skorzystania z branżowych modeli funkcjonalnych, ograniczenie niezbędnych zasobów osobowych i dostęp do zawsze aktualnych wersji oprogramowania. Dzięki temu mamy możliwość bardzo sprawnego i elastycznego dostosowania się do dynamicznych zmian i nowych trendów czy standardów rynkowych, takich jak np. internet rzeczy w przemyśle produkcyjnym - ocenia Włodzimierz Miśta, infor segment director S&T w Polsce.Raport „Cyfryzacja branży produkcyjnej" przedstawia wyniki w badania opinii przeprowadzonego przez firmę S&T we współpracy z agencją badawczą Smartscope w okresie od maja do czerwca 2021 roku. Przygotowany przez S&T kwestionariusz wypełniło ponad 120 menadżerów reprezentujących duże firmy produkcyjne. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI – respondenci odpowiadali na pytania podczas wywiadu telefonicznego lub samodzielnie wypełnili ankietę online udostępnioną w zabezpieczonym kwestionariuszu.