Polskie firmy IT zyskują wielką szansę na uzupełnienie braków kadrowych

Przez ostatnie dwie dekady amerykańskie firmy technologiczne jawiły się jako atrakcyjni pracodawcy, dbający o pracowników i ich potrzeby. Obecna fala zwolnień może tę sytuację zmienić. Europejskie i polskie firmy mogą wykorzystać to do uzupełnienia własnych braków kadrowych.

Firmy cyfrowego sektora z USA przygotowują się do recesji i tną koszty.

Europejscy i polscy przedsiębiorcy mogą wykorzystać restrukturyzację zatrudnienia w USA w sektorze IT do uzupełnienia własnych braków kadrowych.

Duża grupa specjalistów wywodzących się często z Indii i Chin, mających doświadczenie pracy u liderów branży, będzie dostępna na rynku.

Amerykańskie firmy z sektora gospodarki cyfrowej przygotowują się do recesji i zwalniają pracowników. Jest to efekt spowolnienia popytu w branży technologicznej, która w pierwszych latach pandemii cieszyła się ogromnym wzrostem, zwiększając przy tym zatrudnienie. Dziś większość firm jest już przygotowana do pracy hybrydowej, a w obliczu rosnącej inflacji, wzrostu cen energii i załamania koniunktury wielu sektorów biznesu - przychodzi czas na zaciskanie pasa i korektę rozmiarów zatrudnionych zespołów.

Zarządy amerykańskich firm reagują cięciem kosztów, by uspokoić inwestorów

Serwis internetowy “Quartz” szacuje na podstawie informacji publicznie dostępnych, że w USA pracę traci 11 tys. pracowników koncernu Meta (właściciela m. in. Facebooka, WhatsAppa, Instagrama i Snapchata) i 10 tys. zatrudnionych w Amazonie. Inne firmy zwalniają też w bezprecedensowej dla branży skali. Przypadki Twittera (3,7 tys. zwolnionych pracowników), Seagate’a (3 tys.), Stripe’a (1,1 tys.), Saleforce’a (1 tys.) i Microsoftu (1 tys.) przekonują, że to część szerokiego trendu. Skala zwolnień różni się w zależności od rozmiaru i sytuacji firm. Dla Microsoftu stanowi to jedynie ułamek z 221 tys. pracowników, podczas gdy w przypadku Twittera i Mety dotknęło to odpowiednio prawie 50 i 13. proc. pracowników.

Podstawowym powodem jest przewidywana stagnacja zysków w większości giełdowych spółek lub utrzymujące się straty z działalności. Zarządy reagują cięciem kosztów, by uspokoić inwestorów. Masowe zwolnienia powodują wiele ludzkich dramatów, a w Stanach Zjednoczonych w szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby z wizą H-1B. Upoważnia ona do wykonywania ściśle określonych zawodów, których niedobór odczuwał do niedawna amerykański rynek pracy. Po utracie stanowiska posiadacz takiej wizy może również stracić prawo do pobytu w Ameryce. Nawet w przypadku, kiedy wraz z rodziną jest w trakcie procedury przyznawania prawa stałego pobytu, zwanego „zieloną kartą”.

Polska branża IT może skorzystać na sytuacji w USA

W ostatnich latach gwałtownego wzrostu sektora nowych technologii w Dolinie Krzemowej brakowało wykwalifikowanych pracowników. Byli oni ściągani w przeważającej większości z Indii i Chin na podstawie wiz pracowniczych, a trend ten nasilił się w czasie pandemii. Obecnie zwalniani pracownicy posiadający wizę H-1B muszą w ciągu 60 dni znaleźć innego pracodawcę z branży, który wystąpi o nowy dokument pobytowy.

Alternatywą jest wystąpienie o wizę turystyczną lub zapisanie na uczelnie w charakterze studentów. Osoby pragnące pozostać aktywne zawodowo mogą też przeprowadzić się z Doliny Krzemowej w Kalifornii do innego stanu w głębi USA, jak Północna Dakota. Tam wciąż brakuje specjalistów z zakresu IT. Nie zawsze tamtejsi pracodawcy oferują podobnie interesujące zadania, co na wybrzeżu.

Obecna sytuacja powinna zachęcić europejskich - w tym polskich przedsiębiorców - do aktywnego uzupełniania braków kadrowych. W Polsce wciąż brakuje informatyków, a fala zwolnień w amerykańskich koncernach może być okazją do pozyskania specjalistów z doświadczeniem w pierwszej amerykańskiej lidze. Biorąc przykład z Wielkiej Brytanii, która niedawno uzgodniła z Indiami ograniczony ilościowo (3 tys. wiz rocznie) program wizowy dla specjalistów, Warszawa mogłaby zawrzeć porozumienie z New Delhi, tak aby ściągnięcie wykwalifikowanej kadry nad Wisłę było stosunkowo łatwe.