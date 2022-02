Polskie firmy kosmiczne liczą na ogromne pieniądze

Polska branża kosmiczna w 2022 roku ma zyskać nowe duże środki na rozwój. Ale dostęp do funduszy warunkuje przyjęcie Krajowego Programu Kosmicznego oraz Krajowego Planu Odbudowy - a te notują opóźnienia. Rząd zachowuje jednak optymizm, o czym świadczą niedawne wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka.

To będzie rok Księżyca

Uspokoić łańcuchy dostaw

- Obecnie trwa szczegółowa analiza opinii, które zostały zgłoszone podczas prekonsultacji. Zakładamy, że Krajowy Program Kosmiczny może być przez Radę Ministrów zatwierdzony w pierwszej połowie 2022 roku - poinformowało nas pod koniec 2021 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii.Łącznie w ramach prekonsultacji wpłynęło ok. 480 uwag, w tym z: instytucji, jednostek sektora nauki i szkolnictwa wyższego, od przedsiębiorców, stowarzyszeń, osób fizycznych. - "W wyniku otrzymanych uwag i prowadzonych prac projekt Krajowego Programu Kosmicznego podlega bieżącym modyfikacjom" - czytamy w odpowiedzi resortu.Ministerstwo oznajmiło również, że w związku z wejściem w nowy rok możliwa jest zmiana ram czasowych KPK tak, by zaczynał się od 2022 roku.- To może być bardzo ciekawy rok: sporo się będzie działo w Europie, ale również zupełnie nowa sytuacja może zaistnieć w Polsce, gdzie pojawia się ambitny Krajowy Program Kosmiczny, w ramach którego powinny pojawić się środki zarówno na sektor satelitarny (konstelacja MikroGlob), jak i segment naziemny zbierania, przetwarzania, udostępniania i analizy danych. A ten segment naziemny to już nasza specjalność - mówi Maciej Krzyżanowski, prezes firmy CloudFerro, która specjalizuje się w chmurowej analizie danych pochodzących z kosmicznych obserwacji Ziemi.- Mam nadzieję, że rok 2022 będzie przełomowy i „zacznie się dziać” w tej dziedzinie - dodaje, odnosząc się do tematu KPK.- Z pewnością polska branża kosmiczna w 2022 roku chciałaby otrzymać informację, że Krajowy Program Kosmiczny wraz z dedykowanym budżetem został przyjęty i będzie uruchomiony w tym samym roku - wtóruje mu Paweł Wojtkiewicz, dyrektor ds. sektora kosmicznego w firmie GMV Innovating Solutions, która choć pochodzi z Hiszpanii, to mocno kooperuje z krajową branżą.Jak dodaje, istotne jest też to, by uruchomione zostały środki z Krajowego Planu Odbudowy, bo część z nich może również trafić do projektów realizowanych w branży.- Te dwa wydarzenia mogą nastąpić, choć nie muszą. Pewne za to jest, że pod koniec 2022 roku odbędzie się Rada Ministerialna Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), podczas której państwa członkowskie ESA zdecydują o najbliższej przyszłości branży kosmicznej w Europie. Dla polskich podmiotów z branży jest to moment, w którym dowiedzą się, jakim budżetem Polska będzie dysponowała w ESA przez najbliższe kilka lat - zaznacza Paweł Wojtkiewicz.Rada Ministerialna ESA planowana jest na końcówkę roku 2022. - Sprawne przeprowadzenie tego procesu jest szalenie ważne dla polskich firm, szczególnie tych, które swoje projekty realizują właśnie dla Europejskiej Agencji Kosmicznej - twierdzi Michał Zachara, dyrektor operacyjny firmy KP Labs.POLSA zapewnia, że zamierza wykorzystać to wydarzenie jak najlepiej. - Uruchomiliśmy konsultacje z krajowym sektorem kosmicznym, których celem jest wypracowanie rekomendacji dotyczących udziału Polski w programach ESA przed Radą Ministerialną w 2022 roku - deklaruje Grzegorz Wrochna.Szef Polskiej Agencji Kosmicznej zwraca uwagę na coraz większe postępy polskich firm w zakresie konstruowania satelitów i umieszczania ich na orbicie okołoziemskiej. - Polskie firmy sektora kosmicznego też nie próżnowały. Na orbitę wyniesiono kilka nowych biało-czerwonych satelitów, a kolejne są w trakcie przygotowań, trwają prace nad kolejnymi czujnikami, które znajdą się na planowanych satelitach i sondach kosmicznych, w fazie realizacji są liczne projekty kosmiczne finansowane m.in. przez NCBiR, a także w ramach programów ESA - zwraca uwagę Grzegorz Wrochna.Polskie firmy kosmiczne coraz mocniej wpisują się więc w satelitarne obserwacje Ziemi. Patrząc na sektor w ujęciu globalnym, widać też jednak wyraźny wzrost zainteresowania Księżycem.- Rok 2022 w światowej astronautyce skupiać się będzie szczególnie na naszym naturalnym satelicie – Księżycu. W jego kierunku skierowanych zostanie kilka małych amerykańskich orbiterów i lądowników opartych na platformie CubeSat, z których część rozpocznie w praktyce realizację programu Artemis. Gotowa do wyniesienia jest też duża misja rosyjska, która wyląduje w pobliżu południowego bieguna Księżyca. Kontynuować będzie program Łuna – jeden z najdłużej trwających programów badawczych w historii astronautyki - wspomina Grzegorz Wrochna.- Pozostałe księżycowe misje są elementami realizacji programów kosmicznych takich krajów jak Indie, Korea Południowa i Japonia. Poza tym czekamy na pierwszy orbitalny lot rakiety-statku Starship, pionierski orbitalny lot miniwahadłowca Dream Chaser, wystrzelenie sondy Psyche do zbadania planetoidy o tej samej nazwie, a także demonstratora technologicznego NEA Scout, który za pomocą żagla słonecznego ma dotrzeć do jednej z planetoid, które zbliżają się do Ziemi na niewielką odległość. Czekamy też na efekty misji DART i uderzenie sondy w Dimorphosa – księżyc planetoidy Didymos, w celu zmiany jego orbity - dodaje.Branża kosmiczna cały czas znajduje się, tak jak inne dziedziny gospodarki, pod presją pandemicznych ograniczeń. Według jej przedstawicieli rok 2022 może być pod tym względem przełomowy, jeśli pandemia w końcu wyhamuje.- W tym roku okaże się, w jakim stopniu branża kosmiczna globalnie została dotknięta przez pandemię oraz czy państwa członkowskie ESA i Unii Europejskiej podtrzymają swoją chęć do dużych inwestycji w rozwój technologii kosmicznych - ocenia Paweł Wojtkiewicz z GMV Innovating Solutions.Zwraca przy tym uwagę na problemy, które wynikają z zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw. - W wyniku pandemii globalny łańcuch dostaw został mocno naruszony. Wszelkie dostawy uległy znacznemu wydłużeniu, co również miało wpływ na sposób działania firmy w Polsce. W GMV już na początku 2021 roku podjęliśmy działania i wprowadziliśmy zmiany w realizacji naszych projektów, które były odpowiedzią na mocno ograniczoną dostępność półproduktów - zaznacza.- Dostęp do komponentów serwerowych był rzeczywiście w 2021 roku trochę zaburzony. Nie wpłynęło to na realizację naszych projektów, ale wymusiło niezwykle czujną politykę zakupową oraz utrzymywanie wyższych stanów magazynowych – co oznacza trochę wyższe koszty dla firmy. Co będzie dalej? Nadal trzeba zachowywać czujność i większe magazyny, raczej nie widać powrotu do łatwej dostępności komponentów - dodaje Maciej Krzyżanowski z CloudFerro.- Zakładamy, że 2022 rok będzie wyzwaniem dla branży elektroniki pod kątem dostępu do półprzewodników i dopiero 2023 rok może przynieść poprawę sytuacji i pewną normalizację, czemu mogą pomóc nowe fabryki w Chinach i tym samym wzrost podaży niezbędnych komponentów - podsumowuje Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments, największej polskiej firmy kosmicznej.