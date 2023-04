Polskie firmy kosmiczne w końcu będą rywalizować z najlepszymi

Po 10 latach w Europejskiej Agencji Kosmicznej Polska jest gotowa, by mocno włączyć się do technologicznego wyścigu - zapewnia prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Grzegorz Wrochna. Dowodem ma być między m.in. misja JUICE, która wystartowała dwa tygodnie temu.

Polska płaci ESA składkę podstawową w wysokości 27 mln euro rocznie, ponadto zadeklarowała na najbliższe 3 lata łącznie 51 mln euro na programy badań kosmicznych i wykorzystanie stworzonych dzięki nim technologii.

Nasza aparatura brała już udział w ponad 80 misjach - głownie Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale i NASA.

Tekst powstał po debacie "Przemysł kosmiczny" w ramach XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wzięli w niej udział przedstawiciele najważniejszych firm i instytucji sektora kosmicznego.

14 kwietnia bieżącego roku wystartowała flagowa misja Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) o nazwie JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer) - w kierunku księżyców Jowisza. Biorą w niej udział także polskie podmioty.

- Na jej pokładzie jest 10 instrumentów do badania otoczenia Jowisza i jego księżyców - polskie podmioty wniosły wkład aż do trzech. Rolę wiodącą miało Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Biorąc pod uwagę, że polska aparatura brała udział już w ponad 80 misjach, myślę, że to dowód, że jesteśmy liczącym się partnerem - mówił podczas debaty dotyczącej przemysłu kosmicznego prof. Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Innym dowodem, że polski przemysł kosmiczny rozwinął się już w takim stopniu, by rywalizować z najlepszymi, mają być satelity - zwłaszcza w mikro- i nanosatelity. Jak podaje Polska Agencja Kosmiczna, tylko w tym roku cztery firmy i jedna uczelnia zapowiedziały wystrzelenie satelitów, a kilka polskich przedsiębiorstw pozyskało prestiżowe kontrakty.

- Jeden z nich realizowało będzie Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego, znane z produkcji paneli kompozytowych do budowy satelitów. Tym razem wygrało kontrakt na panele do budowy stacji Gateway, która będzie krążyła na orbicie okołoksiężycowej - mówi Grzegorz Wrochna.

Jedną z polskich firm, która bierze udział w misji JUICE, jest Astronika. Na potrzeby projektu firma musiała między innymi zainwestować w infrastrukturę testową wewnątrz firmy.

- Projekt zaczął się w Centrum Badań Kosmicznych PAN. Te elementy, które budowaliśmy, są użytkowane poza satelitą - i to stwarzało pewne wyzwania. Na misję się dostaliśmy również dzięki temu, że lubimy robić nietypowe rzeczy, bo jeden z wysięgników, który dostarczyliśmy na JUICE, waży mniej niż butelka wody - tłumaczy Tomasz Kuciński, członek zarządu Astroniki.

Polska aparatura w misjach Europejskiej Agencji Kosmicznej

Na portalu, gdzie ogłaszane są przetargi Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency - ESA) , zarejestrowanych jest już ponad 400 polskich podmiotów, ale duża część z nich to małe firmy i uczelnie. W Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego zarejestrowanych jest 70 podmiotów; połowa z nich, a więc około 35 firm, ma stały kontakt z ESA.

- To robi wrażenie, zwłaszcza że jeszcze 10 lat temu tych podmiotów było tyle, że moglibyśmy policzyć je na palcach jednej ręki. Przez ostatnią dekadę poczyniliśmy w Polsce duży postęp - ocenia Paweł Wojtkiewicz, prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, dyrektor ds. sektora kosmicznego, GMV.

Jedną z firm, która ma ambicje zdominować sektor kosmiczny w Polsce, jest spółka Creotech Instruments. Jej prezes, Grzegorz Brona zwraca jednak uwagę, że rozwój uzależniony jest od finansowania, a to w Polsce wciąż nie jest wystarczające.

- Finansowanie sektora kosmicznego to nie inwestycja krótkoterminowa, w której na zyski można liczyć po 3, 4 lub 5 latach: finansowanie trzeba zakładać na przynajmniej 10 lat - tłumaczy Grzegorz Brona.

- W USA 25 proc. finansowania sektora kosmicznego pochodzi ze środków prywatnych, 75 proc. to środki publiczne. Podobnie sytuacja wygląda m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii - i tak powinno być też w Polsce. Niestety, mimo że nasz kraj jest w tak ważnym momencie (budowania swojego portfolio i swojej pozycji) , pozostaje uzależniony od środków innych niż te pochodzące ze Skarbu Państwa. Rzeczywiście, polskie firmy odnoszą sukcesy w produkcji komponentów, podsystemów itd., ale żadna firma do tej pory nie wyprodukowała własnej misji kosmicznej. Powodem jest właśnie brak finansowania - dodaje.

Bez pieniędzy nie będzie dalszego rozwoju sektora kosmicznego w Polsce

Paweł Pacek, członek zarządu Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, zwraca jednak uwagę, że w krajach, w których sektor kosmiczny jest bardziej rozwinięty, jak Niemcy, Francja czy Włochy, wokół tej branży powstaje wiele wspierających instytucji i organizacji. W Polsce też już niemal niczego nie brakuje. Problemem wciąż jest jednak finansowanie - zwłaszcza to prywatne.

- Funduszy, które mają ochotę na inwestowanie w sektor kosmiczny, jest zdecydowanie za mało. Oczywiście, tych inwestycji widać coraz więcej, ale wciąż za mało, żeby zaspokoić apetyt polskich firm - mówi Paweł Pacek.

Dodatkowe środki pomogłyby też zachęcać do pracy w sektorze kosmicznym młodych ludzi i zatrzymać w Polsce ekspertów, którzy dziś często wolą swoją wiedzę wykorzystywać za granicą.

Finansowanie Europejskiej Agencji Kosmicznej to niewiele dla czterdziestu czy pięćdziesięciu spółek, które istnieją na rynku - te środki, zdaniem uczestników, debaty są zdecydowanie za małe (finansowanie ro zdecydowanie kłopot-lejtmotyw). Polska płaci ESA składkę podstawową w wysokości 27 mln euro rocznie, ponadto Polska zadeklarowała na najbliższe 3 lata łącznie 51 mln euro na programy badań kosmicznych i wykorzystanie stworzonych po ich spożytkowaniu technologii.

Grzegorz Zwoliński, prezes SatRev, zwrócił uwagę, że funduszy brakuje także na rynku kapitałowym.

- Dużo kapitału zniknęło z rynku; ten trend światowo się pogłębia i w tej chwili nie widać pozytywnych aspektów, jeśli chodzi o możliwości finansowania projektów z sektora kosmicznego - tłumaczy Grzegorz Zwoliński. - Najlepszym przykładem jest firma Virgin Orbit, która jest w trakcie restrukturyzacji czy też upadłości, bo nie mogła znaleźć inwestora - mimo że to potrafi wynosić satelity, ma systemy, które na to pozwalają. Powodem jej problemów jest właśnie to, że nie ma kapitału na rynku - tłumaczy Grzegorz Zwoliński.

W rozwijaniu sektora kosmicznego nie może chodzić tylko o zyski

Podstawowym warunkiem dalszego rozwijania sektora kosmicznego zarówno w Polsce, jak i w Europie - zdaniem ekspertów - jest współpraca biznesu z nauką.

- Nie ma dobrego biznesu bez przełomowej myśli - zapewnia Adam Piotrowski, prezes zarządu VIGO Photonics. - Jako firmy odnoszące sukces cały czas powinniśmy sięgać do nauki, do uczelni, szukać najlepszych kompetencji. Zlecać szkołom wyższym pewne działania, często nawet inwestować w projekty naukowe w uczelniach - po to, żeby się pojawiały cały czas kolejne pomysły i idee, w które można inwestować. VIGO Photonics poza taką swoją standardową działalnością prowadzi jeszcze inkubator, który wspomaga młodych przedsiębiorców w tworzeniu nowych firm, rozwijaniu swojej działalności.

Wspomóc rozwijanie się nowych idei i pomysłów ma też powstający w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej habitat. To pierwsze w polskich uczelniach laboratorium, które ma się stać poligonem doświadczalnym dla rozwiązań przeznaczonych dla misji księżycowych i marsjańskich.

Współtwórczyni tego projektu dr Agata Kołodziejczyk, twórczyni Analog Astronaut Training Center i wykładowczyni AGH, podkreśla, że w centrum zainteresowania nie mogą pozostawać tylko pieniądze; rozwijanie kosmicznych technologii ma pomóc lepiej rozumieć życie na Ziemi, by ludzie mogli przetrwać.

- Pozwolę sobie na taką generalizację: my, jako Polska, myślimy często, że kosmos to są rakiety, fizyka, misja JUICE przy Jowiszu - zupełnie niezwiązana z naszymi problemami tu i teraz. A tymczasem ja już się boje, czy moje dzieci nie będą chodzić do pracy w skafandrach kosmicznych - ostrzega Agata Kołodziejczyk.

Zobacz retransmisję debaty "Przemysł kosmiczny":

- Wiele z tych rozwiązań stosowanych później w kosmosie inspirowanych jest biologią; weźmy np. sonary - to przecież kalka systemu echolokacji nietoperzy. To wszystko spowodowało, że mamy ultrasonografy. Dzięki takim habitatom, jak ten w Krakowie możemy przyjąć zupełnie inny punkt widzenia. Wystarczy kilka dni w takim sztucznie stworzonym środowisku, by przeorganizować sposób myślenia - konkluduje.