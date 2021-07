Polskie firmy nie nadążają za Big Data

Technologię Big Data wykorzystuje w swojej działalności jedynie co czwarta duża polska firma. To znacznie poniżej średniej w Unii Europejskiej, która wynosi 33 proc. Tymczasem zastosowanie analizy danych do podejmowania decyzji biznesowych daje zdecydowaną przewagę nad konkurencją - wynika z raportu Digital Poland „Big Data w Polsce”.

Mikrorynek klientów

Dzięki zdobytym danym firmy mogą ocenić potencjał sprzedażowy danej lokalizacji, upewnić się co do wielkości pożądanej grupy docelowej w wybranym miejscu i odpowiednio dopasować do niej działania sprzedażowe. Zebrane dane pozwalają również monitorować mikro zmiany i szybciej weryfikować zaplanowane scenariusze działań.Menedżerowie dużych sieci handlowych kojarzą dane geolokalizacyjne przede wszystkim z zastosowaniem ich podczas procesu ekspansji, rozbudowy sieci o kolejne lokalizacje. Tymczasem nie jest to jedyny scenariusz – podkreślają eksperci. Coraz więcej firm zauważa, że bardzo duże korzyści i wiedzę przynoszą one na etapie działania poszczególnych sklepów.Dane geolokalizacyjne mogą być stosowane do budowania strategii działań marketingowych i sprzedażowych w świecie offline. Przykładem może być firma mediowa, specjalizująca się w marketingu w galeriach handlowych, stosująca dane do szacowania liczby osób, które konkretnego dnia lub tygodnia odwiedziły galerię, a tym samym miały szansę wysłuchać nadawanego komunikatu reklamowego. Zespół wie, do ilu gości placówki handlowej dotarł przekaz, co jest też istotne przy planowaniu działań dla innych klientów. Pozwala to szacować potencjał kampanii: do ilu osób dotrze i jak to wpłynie na ruch w konkretnym sklepie. Analizy Big Data umożliwiają ocenę sposobu, w jaki różne działania promocyjne (np. outdoor) wpływają na ruch w danym sklepie. Dostarczają także informacji o placówkach konkurencji i efektach podejmowanych przez nie działań. Dzięki temu łatwiej jest przygotować kolejne kampanie, wiedząc m.in., jak skuteczne były te, które w ostatnim czasie realizowała konkurencja.- Dane z aplikacji pozwalają oszacować również, w jaki sposób i na ile dana marka współdzieli klientów z konkurencją. Która placówka jest miejscem pierwszego wyboru, jaka jest penetracja marki w skali mikrorynku, np. dzielnicy czy miasta. Mając tę wiedzę, firmy lepiej rozumieją otoczenie i celniej dobierają działania - wyjaśnia Hubert Guzera.Specjalistyczne narzędzia do analizy pozwalają na wyodrębnienie grup sklepów, w których występuje przewaga konkretnych profili klientów, monitorowanie i analizowanie ich zachowań oraz cech wspólnych dla poszczególnych grup.Aplikacje gromadzące ogromne ilości danych umożliwiają też m.in. sporządzenie statystyk o natężeniu ruchu w poszczególnych sklepach sieci i o natężeniu ruchu u konkurencji, a także o strukturze demograficznej klientów zamieszkałych w dowolnym obszarze wokół placówki, o ich zarobkach, czy strukturze wydatków.