Polskie firmy nie radzą sobie z danymi. To pożera ponad połowę etatu pracownika

Okazuje się, że w przypadku pracowników umysłowych na bezproduktywne działania średnio tracona jest w Polsce ponad połowa etatu - twierdzi w rozmowie z WNP.PL Radosław Cieślak, industry executive w firmie Autodesk, która dostarcza oprogramowanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Jedną z istotnych przyczyn takiego stanu rzeczy jest jego zdaniem brak zrozumienia możliwości, które daje cyfryzacja.

A wszystko to wiąże się właśnie z cyfryzacją i komunikacją. Dziś w warunkach globalnej gospodarki często jedna firma projektuje produkt, druga go wytwarza, a trzecia sprzedaje. To od zarządzania informacją i dobrej komunikacji pomiędzy nimi zależy ich wspólny sukces.W Autodesku wykonujemy badania diagnostyczne, które pomagają oceniać jakość procesów w firmach pod kątem ich cyfryzacji. Sprawdzamy też, ile czasu poświęcają pracownicy na zadania niezwiązane z kreatywną pracą, takie jak poszukiwanie informacji czy osoby, która ją posiada lub dokumentacji.Okazuje się, że w przypadku pracowników umysłowych na takie działania średnio tracona jest w Polsce ponad połowa etatu. Dokładnie 21,5 godziny tygodniowo. W bardziej rozwiniętych krajach - jest to średnio około 20 proc.Dane te są jednak bardzo zróżnicowane w zależności od stopnia digitalizacji - wykorzystania systemów zarządzania procesami czy zebranych w postaci cyfrowego bliźniaka danych. Okazuje się, że tam, gdzie cyfrowy bliźniak już działa, strata czasu wynosi zaledwie 9 godzin tygodniowo. Z drugiej strony są firmy, gdzie aż 26-28 godzin marnuje się na poszukiwanie informacji. To dobrze obrazuje skalę problemu.W przypadku pracowników fizycznych posiadamy dane na temat ich efektywności pochodzące bezpośrednio z linii produkcyjnych, gdzie wszystko precyzyjnie jest mierzone. Tu sytuacja wygląda nieco lepiej, bo z rozmów z firmami wynika, że około 15 proc. czasu jest utylizowane w działaniach bezproduktywnych. Niemniej i tu pełna cyfryzacja i działanie w rzeczywistości przemysłu 4.0 dają oszczędności.- Jest wiele cennych inicjatyw i generalnie rzecz biorąc Polska idzie w bardzo dobrym kierunku. Są firmy, które podejmują decyzje o wprowadzeniu zasad przemysłu 4.0 i chcą wdrażać technologię cyfrowego bliźniaka. Takim przykładem jest Newag, z którym podczas konferencji EEC Trends pokażemy, jak można urzeczywistnić ideę przemysłu 4.0 i jakie przynosi to korzyści.Istotne są działania rządowe wspierane choćby przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, ale także takie wydarzenia jak EEC Trends , podczas którego będziemy rozmawiać o najważniejszych zjawiskach w gospodarce. Autodesk również prowadzi inicjatywę Przyszłość Polskiego Przemysłu, w ramach której szerzymy wiedzę choćby przez organizowane przez nas warsztaty dot. innowacji.- Autodesk jest jednym z pionierów wdrażania rozwiązań chmurowych. Ich zaletą jest szybkość działania, całodobowy dostęp do aktualnej informacji, niższe koszty oprogramowania i implementacji oraz bezprecedensowe bezpieczeństwo. Zapasowe systemy, wysoka dostępność i monitorowanie ruchu przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, są standardem w przypadku chmury - ale już niekoniecznie we własnych serwerowniach przedsiębiorstw.U progu przejścia na sieć 5G, czyli bardzo szybką telekomunikację bezprzewodową, chmurowe rozwiązania staną się jeszcze bardziej konkurencyjne i będą oznaczały znacznie mniejsze inwestycje firm w duże serwery własne.Ale chmura to coś więcej niż tylko dostęp do danych i ich szybkie przetwarzanie. To jest podstawowe rozumienie chmury, które nie uwzględnia jednak pełnych możliwości, jakie daje. W przypadku rozwiązań IT systemy bazujące na chmurze obliczeniowej zamiast kilku aktualizacji rocznie mogą być nieustannie udoskonalane, a klient może skorzystać z dodatkowych funkcji praktycznie automatycznie.Ponadto oferują szereg usług dodatkowych i aplikacji, pozwalając na znacznie bardziej dynamiczny rozwój firmy i jej cyfryzację. Zaletą rozwiązań chmurowych jest ich elastyczność i skalowalność.- Takie inicjatywy wiążą się z tym, że nie tylko Polska, ale też inne kraje, próbują dbać o cyberbezpieczeństwo. Trzeba jednak pamiętać, że nie ma żadnych gwarancji, że chmura publiczna czy krajowa będzie bardziej bezpieczna od tego, co oferuje w pełni komercyjny dostawca.- Sama kontrola nie zapewni jednak cyberbezpieczeństwa. To newralgiczny problem scyfryzowanej gospodarki i prawda jest taka, że nigdy nie można być pewnym, że jest się dostatecznie bezpiecznym.Czytam właśnie bardzo dobrą książkę „Sztuka podstępu” Kevina Mitnicka. Pisze on następująco: „Firma może dokonać zakupu najlepszych i najdroższych technologii bezpieczeństwa, wyszkolić personel tak, aby każda poufna informacja była trzymana w zamknięciu, wynająć najlepszą firmę ochroniarską, chroniącą obiekty i wciąż pozostać niezabezpieczoną. Osoby prywatne mogą niewolniczo trzymać się wszystkich najlepszych zasad zalecanych przez ekspertów, zainstalować wszystkie najnowsze produkty poprawiające bezpieczeństwo i skonfigurować odpowiednio system, uruchamiając wszelkie jego usprawnienia i wciąż pozostawać niezabezpieczonymi”. To jest właśnie sedno sprawy.Skoro jednak bierzemy się już za budowę chmury krajowej, to bardzo istotne jest to, na ile będzie ona możliwa do połączenia z obecnymi już na rynku rozwiązaniami. Przykładowo nasz software działa na chmurze Amazona. Jeśli chmura krajowa będzie się z nią łączyła, to świetnie.Inna sprawa, czy budując chmurę krajową, mówimy bardziej o rozwiązaniach prawnych, które mają podnosić bezpieczeństwo, czy o budowie potężnych serwerowni w kraju, gdzie chcemy przechowywać wszystkie dane. Przy tej okazji interesuje mnie też, jak operatorzy chmury i Ministerstwo Cyfryzacji zamierzają działać, żeby firmy, w tym także państwowe, przestały się obawiać się rozwiązań chmurowych? Jak chcą budować zaufanie do przechowywania w niej danych?Im szybciej poznamy konkretne odpowiedzi, tym lepiej. Bo chmura już nas otacza, jej rola w gospodarce rośnie i ważne jest, by „deszcz” padał z niej tam, gdzie my chcemy, a nie gdzie ona chce.