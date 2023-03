Polskie firmy nie są do końca gotowe na Przemysł 4.0. Oto największe problemy

Na jakim etapie znajduje się polska transformacja do Przemysłu 4.0? Czy polskie firmy są przygotowane na włączanie nowych technologii do działania swoich zakładów?

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

1/3 badanych firm nie zna praktycznego zastosowania pojęcia Przemysł 4.0.

Aż 34 proc. respondentów zadeklarowało, że nie poszerza swojej wiedzy i kompetencji na temat Przemysłu 4.0.

22 proc. firm w Polsce rozpoczęło wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0.

APA Group, firma zajmująca dostawą rozwiązań z zakresu inteligentnej automatyki przemysłowej i systemów zarządzania budynkami była partnerem badania zatytułowanego „Stan Przemysłu 4.0 w Polsce”. W badaniu udział wzięło 41 przedstawicieli firm produkcyjnych działających w kraju.

W dużym skrócie Przemysł 4.0 jest kolejnym etapem rozwoju biznesu, sprowadzającym się do cyfryzacji przemysłu, wykorzystania najnowocześniejszych technologii z zakresu Big Data, sztucznej inteligencji, rozwiązań chmurowych czy automatyzacji i robotyzacji linii produkcyjnych, w tym np. druku 3.

Duża liczba polskich przedsiębiorców nie zna praktycznego zastosowania przemysłu 4.0

Z raportu „Stan Przemysłu 4.0” wynika, że 1/3 uczestników badania nie zna praktycznego zastosowania pojęcia Przemysł 4.0. Jednocześnie 83 proc. respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że wdrożenie Przemysłu 4.0 pozwala podnieść konkurencyjność firmy w branży, ale tylko 54 proc. uczestników badania ma pomysł, od czego zacząć wprowadzanie rozwiązań zgodnych z założeniami tego kierunku rozwoju.

Respondenci deklarują, że na rozwiązania zgodne z wdrażaniem Przemysłu 4.0 chcą przeznaczyć od 21 do 30 proc. całościowego budżetu, jaki mają zaplanowany na innowacje. Jest to średnio o 10 proc. więcej niż w 2021 roku.

- Wśród technologii 4.0, jakie zdaniem ankietowanych mogą przynieść najwięcej korzyści w ich przedsiębiorstwach, wymieniane są automatyzacja, Big Data i analityka z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz przetwarzanie w chmurze. Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się zastosowanie dronów i cobotów (robotów współpracujących z człowiekiem - przyp. red.) – można przeczytać w raporcie.

Cześć firm rozpoczęła już wprowadzanie rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 w Polsce

Aż 34 proc. respondentów zadeklarowało, że nie poszerza swojej wiedzy i kompetencji na temat Przemysłu 4.0. Dodatkową trudnością we wprowadzaniu rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 jest niechętna postawa decydentów w ich firmach wobec inwestycji w innowacje oraz problem ze sprecyzowaniem warunków implementacji w sposób, który przewidywałby klarowny okres zwrotu z inwestycji.

Mimo braku pomysłu, od czego zacząć działania, i jak wdrażać czwartą rewolucję przemysłową, większość badanych przyznaje, że już rozpoczęło ten proces. 22 proc. respondentów prowadzi aktualnie pilotaż nowych technologii, a 37 proc. jest na etapie skalowania przetestowanych podczas fazy wstępnej rozwiązań. Działy, od których firmy zaczęły wdrażanie usprawnień w zakresie Przemysłu 4.0, to przede wszystkim produkcja (73 proc.), obszar magazynowania, logistyki i transportu (49 proc.) oraz departament projektowania i inżynierii (44 proc.). Wymieniany jako pierwszy w kolejce do pilnych usprawnień jest dział marketingu i sprzedaży (76 proc.), dość wysoko na liście do transformacji znajdują się także obszary księgowości (49 proc.) oraz back office (27 proc.) – czytamy w raporcie.