Polskie firmy są skazane na robotyzację, bo brakuje pracowników

Niska dostępność pracowników zmusza firmy w Polsce do przyspieszenia robotyzacji i automatyzacji. To jeden z wniosków, które płyną z debaty „Robotyzacja i automatyzacja”, która została zorganizowana na konferencji Nowy Przemysł 4.0 w Katowicach.

Według danych Międzynarodowej Federacji Robotyki w 2020 roku (ostatnie pełne dane, które są dostępne) w Polsce przypadały na 10 tysięcy pracowników 52 roboty. Dla porównania w Niemczech było ich 371, na Słowacji 175 a w Czechach 162.

- Rzeczywiście Polska odbiega tutaj od sąsiadów, czy to mówimy o Czechach, czy mówimy o Słowacji. Częściowo wynika to ze struktury przemysłu. Jeżeli byśmy porównali Czechy do naszych południowych województw - dolnośląskie, śląskie, małopolskie czy też wielkopolskie, gdzie przemysł maszynowy jest bardziej skondensowany, jak to ma miejsce w Czechach - ta różnica byłaby mniejsza - powiedział Jakub Stec, dyrektor sprzedaży robotyki ABB w Polsce, który wziął udział w dyskusji „Robotyzacja i automatyzacja” na konferencji Nowy Przemysł 4.0 w Katowicach.

- Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę cały kraj, gdzie mamy głównie produkcję spożywczą, to tutaj zdecydowanie ustępujemy - dodał.

Zwrócił jednak uwagę na to, że dynamika robotyzacji w Polsce rośnie i możemy się spodziewać, że liczba takich maszyn pracujących w polskim przemyśle będzie się stosunkowo szybko zwiększała.

- Dynamika jest coraz większa, coraz szybciej to przyrasta i wynika to przede wszystkim z tego czynnika, że nie ma na rynku pracowników. Więc ten kierunek już tylko jeden nam został, jeżeli chcemy się rozwijać jako przemysł, jako gospodarka - ocenił Jakub Stec.

