Polskie firmy szukają swoich nisz w kosmosie

W erze Space 3.0 realizowano projekty związane z tworzeniem misji dużych, drogich satelitów zaprojektowanych z myślą o wieloletnim funkcjonowaniu w ekstremalnych warunkach. - Space 4.0 ma nastawienie biznesowe: dąży do obniżania cen produktów, przy zachowaniu odpowiedniej jakości - wyjaśnia w rozmowie z WNP.PL Michał Zachara, dyrektor ds. operacyjnych KP Labs.

Space 4.0 to nowe podejście nastawione na tworzenie produktów nadających się do ponownego użycia, które można wdrażać w kolejnych misjach kosmicznych.

Polskie firmy zaczynały od małych komponentów, a obecnie przechodzą na coraz bardziej złożone technologie.

Branża kosmiczna jest trudnym rynkiem dla inwestorów, którzy zazwyczaj chcą szybko zarobić. Inwestycje "na orbicie" zwracają się po długim czasie, a branża jest obarczona znacznie większym ryzykiem niż inne.

Branża kosmiczna wkracza w epokę Space 4.0. Wydaje się, że polskie firmy lepiej się w niej odnajdują. Na czym polegają zmiany zachodzące na rynku technologii kosmicznych?

- Prawdziwy rozwój polskiej branży kosmicznej faktycznie rozpoczął się od ery Space 4.0. Większość polskich firm – są oczywiście wyjątki – zaczęło się rozwijać od trendu New Space, niejako przeskoczyły więc one poprzednią epokę.

Zasadnicza zmiana polegała na tym, że branża kosmiczna stała się odrębną gałęzią gospodarki. Dla firm ich działalność nie jest już tylko procesem badawczo-rozwojowym, ale sposobem na konkretny biznes. W moim odczuciu obecny etap rozwoju rynku kosmicznego można porównać do tego, na jakim była Polska 15-20 lat temu, kiedy zaczynał rodzić się rynek IT, w szczególności outsourcing IT typowy dla zachodnich korporacji. W tym okresie powstało bardzo dużo firm typu „software house”. Dostrzeżono w tym rynku szansę, przez co wykształciła się w Polsce bardzo dobrze wykwalifikowana kadra inżynierska.

Space 4.0 stanowi następny etap informatyzacji Polski. Globalnie jest to bardzo dochodowy rynek i coraz więcej graczy zaczyna traktować go jako poważny, powtarzalny biznes, a nie tylko jako R&D na potrzeby pojedynczych misji.

Dotychczas działalność w branży kosmicznej w Polsce polegała raczej na tym, że prowadzono eksperymenty naukowe, głównie przez uczelnie oraz Centrum Badań Kosmicznych, lub realizowano prace badawczo-rozwojowe. Teraz wychodzimy z „wieku niemowlęcego” i zaczynamy tworzyć produkty oraz konkretne rozwiązania dla biznesu. Staramy się być taką właśnie firmą – działającą nie tylko w oparciu o kolejne granty czy realizującą kolejne zlecenie dla rządu, ale poszukującą nisz produktowych oraz obracającą się na rynku B2B.

Rynek Space 4.0, czyli produkty wielokrotnego użytku

Jak scharakteryzowałby pan Space 4.0?

- To nowe podejście, bardziej nastawione na tworzenie produktów, które można wdrażać w kolejnych misjach kosmicznych, produktów, które są możliwe do ponownego użycia. Następuje więc odejście od zasady, że robimy jednorazową, drogą misję kosmiczną, na rzecz tych powtarzalnych.

Space 4.0 ma nastawienie biznesowe - dąży do obniżania cen produktów, przy zachowaniu odpowiedniej jakości, oraz pozyskiwania kolejnych klientów komercyjnych, którzy w pierwszej kolejności analizują stopę zwrotu z inwestycji, zarówno finansową, jak i badawczą.

W poprzedniej erze realizowano projekty związane z tworzeniem misji dużych, drogich satelitów zaprojektowanych z myślą o wieloletnim funkcjonowaniu w ekstremalnych warunkach. Pociągało to za sobą ogromne koszty związane m.in. z zastosowaniem wytrzymałych materiałów. Teraz model działania zmienia się na tworzenie użytkowych produktów w ramach projektów nie wymagających aż tak dużych nakładów finansowych. Czy polskie firmy mają szansę rozwoju na tym rynku?

- W Polsce rynek ten dopiero się rozkręca. Tak naprawdę początki rozwoju start-upów, które aktualnie przeradzają się w scale-upy, można datować na lata 2012-2015. Od tego czasu minęło zaledwie kilka lat, co dla branży kosmicznej jest jedynie krótką chwilą.

Polskie firmy rozwinęły się w dziedzinie tworzenia komponentów albo ładunków użytkowych do większych misji lub małych, samodzielnych platform satelitarnych. Niszą, którą zagospodarowują te przedsiębiorstwa, są więc bardzo specjalistyczne urządzenia. Dla KP Labs jest to na przykład uruchamianie algorytmów sztucznej inteligencji w kosmosie, dla innych firm mogą to być np. technologie kwantowe.

Czytaj: Polskie firmy kosmiczne wkraczają na rynek Space 4.0

Polskie firmy zaczynały od małych komponentów i teraz przechodzą na coraz bardziej złożone technologie. Taki model jest uzasadniony, bo tworzenie produktów związanych z przemysłem kosmicznym ma bardzo wysoki próg wejścia.

Ogromne koszty pociąga za sobą produkcja hardware'u, w naszym przypadku wysokowydajnych komputerów do przetwarzania danych, co niesie ze sobą inwestycje w drogi sprzęt do projektowania i produkcji. Pociąga to za sobą ogromne nakłady finansowe na licencje, maszyny czy laboratoria. Przykładem takiej inwestycji jest nasza nowo otwarta siedziba o powierzchni ponad 2300 m kw., która powstawała prawie cztery lata, a jej budowa pochłonęła około 25 milionów złotych.

New Space w Polsce - branża młodych ludzi

O sukcesie na tym rynku w ogromnym stopniu decyduje profesjonalne podejście do prowadzenia działalności. Stosowane są najnowocześniejsze, dostępne technologie, niezbędna jest więc wąska specjalizacja. Do tego, aby stać się takim specjalistą, potrzeba chyba pasji. KP Labs zrodził się z pasji twórców firmy?

- Myślę, że pasja miała ogromne znaczenie, ale istotne było też to, że firmę zakładała grupa bardzo młodych, zaangażowanych w przemysł kosmiczny ludzi. Pomogło nam też bardzo komercyjne nastawienie, jakie mieliśmy od początku istnienia naszej firmy.

Na początku działalności pozyskaliśmy pierwszego partnera – Politechnikę Warszawską, z którą rozpoczęliśmy budowę satelity PW-Sat2 i z którą współpracujemy do dziś. To, że pracowaliśmy wspólnie ze studentami, stanowiło bardzo ciekawe połączenie: my jako firma wdrażaliśmy dobre praktyki tworzenia oprogramowania dla klientów biznesowych, a studenci wnosili swój powiew świeżości, kreatywność i odważne pomysły.

Po PW-Sat2 nastał czas misji Intuition-1. Otrzymaliśmy grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dzięki któremu zaczęliśmy realizować projekt budowy satelity hiperspektralnego do obserwacji Ziemi. Na początku przyszłego roku zostanie on umieszczony na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Realizując zlecenia dla klientów z Europy i całego świata, wykorzystujemy wszystkie przydatne praktyki, których wspólnie się nauczyliśmy w ramach tych projektów. Obecnie jesteśmy zaangażowani w dziewięć projektów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i NASA oraz bierzemy udział w sześciu różnych misjach kosmicznych.

Czytaj: Centra danych powstaną na Księżycu

W jakich segmentach rynku kosmicznego największe szanse mają firmy z Polski?

- Szansą dla polskich firm jest szukanie odpowiednich dla siebie nisz. Nie mamy jeszcze w Polsce na tyle dużego know-how i zaplecza, aby samodzielnie realizować większe misje. Jak już wspominałem, w naszej firmie znaleźliśmy już taką niszę - przetwarzanie danych w kosmosie: na pokładzie satelity, sondy kosmicznej albo łazika.

Stało się to trochę przez przypadek. Tworząc Intuition-1, doszliśmy do wniosku, że część danych, które będzie generował nasz satelita, jest tak duża, że trudno będzie przesłać je na Ziemię. W związku z tym postanowiliśmy przetworzyć je na orbicie. Na bazie tego pomysłu utworzyliśmy zestaw produktów, który nazwaliśmy Smart Mission Ecosystem (SME).

SME składa się z komputerów do przetwarzania danych, oprogramowania do zarządzania satelitą oraz algorytmów sztucznej inteligencji. Aktualnie w skład naszego portfolio produktowego wchodzą trzy komputery i właśnie zaczynamy prace nad czwartym. Każda jednostka dedykowana jest innej misji, od bardzo małych satelitów po satelity 500-kilogramowe i większe. Nasze algorytmy służą m.in. do przetwarzania danych obserwacyjnych, analizy danych telemetrycznych satelitów oraz rekonstrukcji nadrozdzielczej zdjęć. Dostarczamy też oprogramowanie do sterowania satelitą.

Jakość, powtarzalność, prostota

Projekty NCBR pozwoliły nam przejść przez fazę R&D i rozpocząć komercjalizację jej efektów. Bardzo często takie projekty postrzegane są jako możliwość sfinansowania badań i rozwoju, ale nie ma potem pomysłu na ich wdrożenie. Tymczasem w moim odczuciu jest to bardzo dobre narzędzie, pozwalające wyjść ze swoimi produktami na rynek światowy.

W naszym przypadku jest tak, że nie skończyliśmy jeszcze realizacji wszystkich projektów, a już sprzedajemy pierwsze produkty. Według mnie to sukces naszego zespołu. Lubimy pracę z biznesem, firmy przychodzą do nas z konkretnym problemem i rozliczają nas z efektów naszej pracy. Płacą pieniędzmi z własnej kieszeni i patrzą na każde wydane euro. Mocno mobilizuje nas to do tego, aby nasze produkty były jak najbardziej powtarzalne i proste do wdrożenia, spełniając przy okazji odpowiednie normy jakościowe.

W przypadku polskich firm, duża część ich wpływów pochodzi również z realizacji zleceń dla agencji kosmicznych, głównie tej europejskiej.

Inteligentne satelity decydują i pracują samodzielnie na orbicie

Przyszłością na tym rynku stają się inteligentne satelity...

- Tak, widać ogólny trend, nie tylko wśród klientów komercyjnych, ale również wśród agencji kosmicznych, aby przetwarzanie danych i związaną z tym decyzyjność przenosić w większym stopniu na satelity. Chcemy uczestniczyć w tym procesie. Naszą wizją na długotrwałe utrzymanie się firmy na rynku jest wyniesienie inteligencji i przetwarzania danych jak najdalej poza orbitę ziemską, im bowiem dalej w przestrzeń kosmiczną, tym trudniej przesłać dane na Ziemię. Opracowane przez nas technologie mogą być wdrażane również na Księżycu, w misjach „deep space” czy w wyprawach na asteroidę.

Czy ten model biznesowy przynosi już zyski?

- Zeszły rok zamknęliśmy na plusie, w tym roku – mimo ogromnych inwestycji – również prognozujemy niewielki zysk. Firma ma pieniądze nie tylko na to, aby sprawnie funkcjonować, ale także na rozwój. Mamy poczucie coraz większej stabilności.

Na jakie wsparcie mogą liczyć start-upy z tej branży?

- Dużym wsparciem są wszelkiego rodzaju granty, które oferuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz środki płynące do Polski z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Są też inwestorzy zagraniczni, którzy chętnie inwestują w branżę space, szczególnie na początku rozwoju firmy.

Niestety, polski rynek inwestycyjny nie jest jeszcze odpowiednio dojrzały i nadal sporo mu brakuje, aby realnie wspierać firmy z tej branży. W najbliższym czasie ma również powstać w Polsce ESA Business Incubator Center, czyli gałąź ESA, która wspiera początkujących przedsiębiorców w rozkręceniu swojego biznesu.

Inwestorzy nie uważają jeszcze, że jest to dla nich perspektywiczny rynek?

- Branża kosmiczna jest trudnym rynkiem dla inwestorów, którzy zazwyczaj chcą szybko zarobić. Inwestycje zwracają się po długim czasie. Dużo łatwiej wyłożyć pieniądze np. na aplikację mobilną, którą można stworzyć w ciągu roku lub dwóch lat, po czym szybko ją zmonetyzować. Trudniej zainwestować w rozwój firmy działającej na rynku kosmicznym, jeśli nie jest się pewnym, czy za kilka lat będzie ona wciąż funkcjonowała.

Ta branża jest obarczona znacznie większym ryzykiem niż pozostałe. W misjach kosmicznych naprawdę sporo może się wydarzyć. Satelita, nad którym pracuje się latami, może na przykład ulec uszkodzeniu z powodu ogromnego przeciążenia czy dużych wibracji w trakcie startu, elementy elektroniczne mogą nie zadziałać na orbicie z powodu jednego, wadliwego mechanizmu, oprogramowanie może ulec awarii.

Są też czynniki zewnętrzne, niezależne od procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa. Przykładowo, patrząc z perspektywy naszej firmy, kupujemy platformę oraz podzespoły od klientów zewnętrznych. Nawet jeśli nasz sprzęt zadziała poprawnie, zawsze istnieje ryzyko, że elementy naszego poddostawcy nie będą prawidłowo funkcjonowały. Są to wielomilionowe inwestycje w misje, które przez jedno niedopatrzenie mogą ponieść fiasko, co odstrasza potencjalnych inwestorów.

Z drugiej strony jest to bardzo perspektywiczny rynek, którego rozwój znacznie przyspieszył w ostatnim dziesięcioleciu, co przyciąga nie tylko osoby z wykształceniem technicznym, ale również żądnych wrażeń finansistów.