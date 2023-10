Polskie firmy z branży kosmicznej podpisały umowy z kazachskimi i koreańskimi spółkami

Polskie firmy z branży kosmicznej podpisały umowy i porozumienia o współpracy z kazachskimi i koreańskimi przedsiębiorstwami - poinformowało w piątek (6 października) Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Podczas Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego (IAC) w Baku, swoje produkty i technologie zaprezentowało 10 polskich przedsiębiorstw i uczelni.

Podczas kongresu zostały podpisane porozumienia oraz umowy między polskimi podmiotami i partnerami zagranicznymi dotyczące współpracy kosmicznej.

- Cieszę się, że Kazachstan będzie naszym partnerem w realizacji polityki kosmicznej - powiedziała wiceminister rozwoju i technologii Kamila Król.

W Baku, swoje produkty i technologie zaprezentowało 10 polskich przedsiębiorstw i uczelni

Jak wskazano w komunikacie, podczas Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego (IAC) w Baku, swoje produkty i technologie zaprezentowało 10 polskich przedsiębiorstw i uczelni.

Napisano, że podczas imprezy zostały podpisane porozumienia oraz umowy między polskimi podmiotami i partnerami zagranicznymi dotyczące współpracy kosmicznej.

"Cieszę się, że Kazachstan będzie naszym partnerem w realizacji polityki kosmicznej. Mam nadzieję, że dzisiejsze dyskusje znajdą swój finał w najbardziej ambitnych misjach obserwacji Ziemi i dobrej współpracy" - powiedziała uczestnicząca w Kongresie wiceminister rozwoju i technologii Kamila Król. Dodała, że podpisane porozumienia to dowód na to, że przemysł kosmiczny bardzo szybko się rozwija i bardzo zyskuje na znaczeniu.

Resort poinformował, że firma Creotech, polski producent satelitów, systemów i podzespołów satelitarnych, podpisała porozumienie z firmą Ghalam z Kazachstanu m.in. o współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów satelitarnych. Ponadto - jak napisano - Creotech zawarł również porozumienie z Ałmatyńskim Uniwersytetem Inżynierii i Telekomunikacji dotyczące współpracy akademickiej i technologicznej w sektorze kosmicznym, energetycznym i telekomunikacyjnym. A trzecie porozumienie spółka zawarła z Azercosmosem - Azerską Agencją Kosmiczną.

Z kolei firma SatRev podpisała umowę z koreańską firmą telePix na dostęp do danych uzyskanych w trakcie wspólnej misji i ich późniejszą dystrybucję. Porozumienia zawarła również Polska Agencja Kosmiczna, która będzie współpracować z Agencją Kosmiczną Azerbejdżanu-Azercosmosem w zakresie pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej.

Polska posiada jeden z najbardziej rozbudowanych na świecie sieci sensorów optycznych do monitorowania satelitów i tzw. śmieci kosmicznych

Wskazano, że polski sektor kosmiczny obejmuje ok. 400 podmiotów (firm i instytutów). To przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). W Polsce działa także kilka oddziałów kluczowych europejskich firm kosmicznych oraz dużych firm działających w branży ICT i lotniczej.

Dodano, że aparatura dostarczona przez polskie firmy została wykorzystana w ponad 80 misjach kosmicznych ESA i NASA, np. Rosetta/Philae, EXO Mars, Cassini/Huygens, Solar Orbiter, BEPI COLOMBO. "Na orbicie jest ponad 16 satelitów, a kilka kolejnych czeka w kolejce" - wskazał resort.

W informacji zaznaczono, że Polska posiada jeden z najbardziej rozbudowanych na świecie sieci sensorów optycznych do monitorowania satelitów i tzw. śmieci kosmicznych. Na początku lipca br. zostały uruchomione kolejne trzy zestawy teleskopów (tym samym dołączyły one do polskiej sieci ok. 20 sensorów różnych instytucji) - w Chile, Australii i RPA. "Jest to najnowocześniejsza aparatura dostarczająca dane do europejskiego Partnerstwa EUSST, zapewniającego codziennie ochronę ponad 400 europejskim satelitom. W 2024 r. Polska uruchomi dwa kolejne zestawy teleskopów na terytorium USA w stanie Utah i na Hawajach" - wskazano.