Polskie firmy zmieniają technologiczne priorytety

- Polska jest nadal na etapie edukacji w kwestii cyfrowej transformacji. Choć pandemia wymusiła pierwsze zmiany, to w kolejnych latach firmy zaczną nie tylko kończyć wdrażać aktualne projekty cyfryzacji, ale przede wszystkim staną się one stałym elementem strategii rozwoju, a nie jedynie dodatkiem, jak to było na początku - ocenia w rozmowie z WNP.PL Konrad Dróżka, członek zarządu firmy TT PSC, oferującej systemy informacyjno-komunikacyjne dla przemysłu i biznesu.

Obserwujemy to także u naszych klientów, którzy zaczynają realizować projekty w taki sposób, by móc przewidzieć, co się będzie działo z dostawami, monitorować je i zamawiać na zapas w przypadku zawirowań w łańcuchu dostaw.Firmy są zainteresowane rozwiązaniami pozwalającymi na przewidywanie zakłóceń w dostawach, spowodowanych niepełną informacją o realnych stanach magazynowych u dostawców. To wszystko ma służyć temu, by łańcuchy dostaw były bardziej bezpieczne, a jednocześnie nastawione na klienta, dzięki czemu zyskują nową rolę, stając się nośnikiem wartości.- W Polsce firmy specjalizujące się w cyfrowej transformacji przedsiębiorstw odnotowały mocno większe zainteresowanie usługami czy rozwiązaniami IT. Biorąc pod uwagę wcześniejsze lata, był to zdecydowanie dobry rok. Dotyczy to głównie firm realizujących zlecenia globalnie - tak jak w przypadku TT PSC. W Polsce w dziedzinie cyfryzacji firm - w porównaniu z innymi krajami europejskimi - jest jeszcze wiele do nadrobienia.- W kontekście mijającego roku, kolejnego w pandemii, warto zwrócić uwagę na tzw. customer experience, czyli sumę doświadczeń i potrzeb wobec konkretnych rozwiązań zgłaszanych przez klientów.W światowej branży IT były to przykładowo kwestie związane z monitorowaniem zapotrzebowania na produkty, planowaniem sprzedaży, a także śledzeniem zachowań klienta i prognozowaniem popytu.Dużą rolę do odegrania w tej mierze miały rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, która zyskuje na popularności. Po narzędzia, właśnie z zakresu AI, sięgały firmy chcące rozumieć klientów i lepiej dostosowywać swoją ofertę. Pozwala to im lepiej poznać cel i szybciej reagować na potrzeby konsumentów, a dodatkowo mogą łatwiej definiować wzorce, szybciej wykrywać anomalie, przewidywać i podejmować decyzje, a dzięki temu - również formułować wnioski.Czytaj również: Cztery trendy odmienią branżę produkcyjną w 2022 roku Pandemia wpłynęła także na kwestię niedoborów pracowników, co rzutowało na problemy z ciągłością produkcji, ale także na zawirowania w łańcuchach dostaw i utrzymanie jakości produktów. Chcąc sprostać nowym wyzwaniom, firmy zaczęły inwestować w rozwiązania usprawniające pracę i pozwalające monitorować wydajność pracowników oraz maszyn. Koncentrowały się także na lepszym planowaniu produkcji i jej bieżącym kontrolowaniu.Rozwiązaniem, które odpowiadało na te potrzeby, były m.in. narzędzia chmurowe. Przedsiębiorstwa dostrzegały zalety inwestycji w chmurę, w tym skalowalność działań, bezawaryjność - w przeciwieństwie do fizycznych serwerów. Postawiły na inwestycje w DevOps, czyli innowacyjne podejście do projektów IT oraz na zwinne działania.Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązań przedsiębiorstwa mogły np. łączyć różne parki maszynowe z wielu fabryk w jeden system, monitorować dane w czasie rzeczywistym i - dzięki temu - szybciej reagować na przestoje. Firmy zdają sobie także sprawę, że wytwarzanie, gromadzenie i monitorowanie dużych zbiorów danych w chmurze często jest tańsze w porównaniu do fizycznych serwerów.W mijającym roku firmy coraz bardziej zdawały sobie sprawę także z tego, jak ważne jest cyberbezpieczeństwo. Rozumieją, że przetwarzają ogromną pulę danych, które muszą być chronione. Do sięgania po dodatkowe zabezpieczenia zachęcają je chociażby przypadki wycieków danych z branży finansowej, o których co pewien czas jest głośno... Dlatego przewidujemy, że trend z 2021 r. dotyczący wzmacniania firm w zakresie cyberbezpieczeństwa będzie jeszcze silniejszy w kolejnych latach.Na znaczeniu i popularności zyskuje także uczenie maszynowe, które - według raportu Deloitte „Trendy Technologiczne 2021” - umożliwi całkowitą zmianę sposobu działania przedsiębiorstw i podejmowania decyzji, obejmując zastosowanie nowych technologii i metod.- Zdecydowanie pandemia wpłynęła na trendy mijającego roku. Wiele osób decyzyjnych szybciej dojrzało do decyzji lub przyśpieszenia tempa wprowadzanych zmian.W przeszłości, na przykładzie polskich firm, obserwowaliśmy, że dużo mówiły one o cyfrowej transformacji, ale na słowach i planach się kończyło. Ostatecznie okazywało się, że cyfrowa transformacja jest ważna, jednak nie aż tak, by zacząć wdrażać zmiany, nawet małymi krokami. Pandemia przyczyniła się do tego, że przedsiębiorstwa musiały zmienić priorytety w planach rocznych i długoterminowych.- Z naszych obserwacji wynika, że w największym stopniu na digitalizację postawiły sektory motoryzacyjny, medyczny i farmaceutyczny oraz dóbr konsumenckich.

Kluczowi stają się również pracownicy. Coraz częściej zauważamy zjawisko znikania wiedzy zdobytej latami, niespisanej i przekazywanej jedynie drogą werbalną.Przyczyny należy szukać w starzejącym się społeczeństwie, gdzie wykwalifikowani specjaliści przechodzą na emeryturę, a młodzi i jeszcze niedoświadczeni pracownicy nie mają szansy nabyć umiejętności starszych kolegów z pracy.Dlatego duże zmiany czekają sam proces wprowadzania do pracy młodszych kadr, które będą musiały szybciej nabyć wiedzę oraz umiejętności. Mogą w tym pomóc rozwiązania bazujące na rozszerzonej rzeczywistości.I tak można sobie wyobrazić emerytowanego pracownika, który może wspierać młodszych kolegów z domu: instruować ich podczas serwisowania, monitorować postęp pracy, reagować na błędne działania...Ważną rolę będą na rynku odgrywać, zwłaszcza w przypadku wykwalifikowanych osób, programy rządowe zachęcające emerytów do podjęcia aktywności zawodowej.- Rynek pracy IT w Polsce był wręcz nienasycony, jeśli chodzi o pracowników IT. Nie bez przyczyny większe firmy decydują się na rozwój globalny, np. zakładając zagraniczne spółki - co także się dzieje w przypadku TT PSC. Niedawno uruchamialiśmy spółkę we Francji. Tego typu działania służą nie tylko rozwojowi biznesu, ale również łatwiejszemu poszukiwaniu pracowników na świecie.Na krajowym rynku w 2022 r. nie będzie innej możliwości pozwalającej zapełnić lukę w zasobach ludzkich jak poprzez poszukiwanie pracowników poza Polską. Ten trend, zauważalny już od IV kwartału 2021 r., ewidentnie będzie kontynuowany w 2022 r.