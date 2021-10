Polskie firmy żyją w błogiej nieświadomości, a świat ucieka

Wiele polskich firm żyje jeszcze w błogiej nieświadomości, czym jest robotyzacja i jak mogłyby jej użyć – ocenia Andrzej Kinastowski, partner zarządzający Office Samurai. Tymczasem mowa o wielkich oszczędnościach i usprawnieniu procesów biznesowych, co daje firmom konkretne zyski.

Lista korzyści z wdrożenia RPA w firmie jest długa. Na początku firmy oczywiście patrzą na potencjalny zysk, jaki daje zautomatyzowanie określonej liczby godzin pracy pracowników, których czas możemy przekierować do innych zadań.Coraz więcej firm zwraca również uwagę na to, jak automatyzacja potrafi zwiększyć jakość procesów. Roboty nie popełniają ludzkich błędów, nie rozpraszają się, nie mają słabszych dni. Ważna jest tu także kwestia bezpieczeństwa.– Pewne procesy oddaje się robotom właśnie po to, aby nie narazić się na czynnik ludzki, który może spowodować np. wyciek danych. Nie zapominajmy także o tym, że dobrze napisany robot może pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dzięki temu pewne procesy jesteśmy w stanie przeprowadzać dużo szybciej – mówi Andrzej Kinastowski.Przy tym korzyści z wdrożenia znacznie przewyższają koszty.– Na starcie konieczne są pewne inwestycje, czy to w oprogramowanie, czy w wiedzę. Zwykle przyjmujemy jednak, że zautomatyzowanie danego procesu ma sens, jeżeli inwestycja zwraca się w mniej niż rok. I faktycznie większość naszych projektów ma zwrot z inwestycji od 6 do 12 miesięcy – wylicza nasz rozmówca i dodaje, że na automatyzację pozwolić sobie może firma każdej wielkości.– Najmniejsza firma, dla której pisaliśmy automatyzację, liczyła cztery osoby – to był sklep internetowy. Najmniejsza, której pomagaliśmy stworzyć jej własny zespół robotyzacyjny, ma 65 osób – to jest firma księgowa i już przy takiej skali opłaca im się mieć własny dział z własnymi deweloperami – podkreśla Andrzej Kinastowski.