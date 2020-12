Polskie innowacje wychodzą za granicę z pomocą NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wspierając polski sektor innowacji, realizuje nie tylko badawczo-rozwojowe programy stricte krajowe, ale również międzynarodowe, w tym współfinansowane ze środków zagranicznych. Takich inicjatyw jest już ponad sto.

Wiele projektów zrealizowanych w międzynarodowych programach NCBR już przyniosło wymierne efekty. Jednym z bardziej znaczących był projekt SANO, realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej, ale przy wsparciu NCBR, rozwijający zaawansowane symulacje komputerowe w diagnostyce medycznej. Polskim uczestnikiem było tu Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, które wraz z pięcioma zagranicznymi partnerami stworzyło Centrum Doskonałości do prowadzenia badań w obszarze zaawansowanych symulacji komputerowych i innowacyjnych metod diagnostyki medycznej oraz zindywidualizowanej terapii.Dzięki powstaniu wyspecjalizowanego Centrum możliwy staje się rozwój nowych metod obliczeniowych, algorytmów związanych z medycyną spersonalizowaną, wprowadzenie do codziennej praktyki opieki zdrowotnej nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych opartych na symulacjach komputerowych. Program przewiduje także nowe programy kształcenia dla potrzeb nowoczesnej, zindywidualizowanej medycyny.Ze sporym uznaniem spotkał się także inny międzynarodowy projekt NCBR – ZincPower – którego polskim uczestnikiem było Polskie Stowarzyszenie Korozyjne. Dofinansowane kwotą ponad 1,5 miliona złotych przedsięwzięcie polegało na opracowaniu gruntów antykorozyjnych zawierających pigmenty cynkowe w ilości o ponad połowę mniejszej niż w tradycyjnych gruntach, uzyskując przy tym lepsze właściwości przeciwkorozyjne oraz lepszą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Jest to szczególnie istotne dziś, w dobie niezwykle intensywnych inwestycji infrastrukturalnych, gdzie odporność korozyjna konstrukcji stalowych jest newralgicznym problemem. Walka z korozją prowadzi do miliardowych oszczędności oraz zmniejsza presję środowiskową konstrukcji.Z kolei firma Vigo System dzięki wsparciu NCBR wzięła udział w projekcie PETRA, dla którego kwota polskiego dofinansowania wyniosła ponad 853 tysięcy złotych. W efekcie opracowała technologię modułów detekcyjnych dla analizatorów petrochemicznych, które stworzył jej niemiecki partner w projekcie – firma IRsweep GmbH. Elektronika modułów jest zintegrowana z detektorem w hermetycznej obudowie. Ponadto wdrożono do produkcji opracowany moduł detekcyjny o paśmie ≥ 1 GHz do analogicznych i innych zastosowań. Stał się on częścią portfolio VIGO S.A. i jako nowy produkt został wprowadzony na rynek.Najbliższe miesiące przyniosą kolejne nabory do międzynarodowych programów. Dla polskich podmiotów ważną informacją jest to, że są to ostatnie konkursy w kończącej się już perspektywie finansowej Programu Horyzont 2020.Do 4 lutego 2021 r. potrwa nabór do 15. konkursu w ramach programu Eurostars-2, który skierowany jest wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorstw. NCBR zarezerwowało na ten cel 1,5 mln euro. Program cechuje duża prorynkowość. Projekt może trwać maksymalnie trzy lata, a w ciągu dwóch lat od zakończenia projektu jego efekt musi trafić na rynek lub – w przypadku projektów o tematyce medycznej – muszą rozpocząć się testy kliniczne.Natomiast 15 grudnia br. otwarto nabór wniosków w ramach AAL 2021 Call Programu AAL, który skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby z demencją. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów NCBR przeznaczyło tu budżet w wysokości 500 tys. euro. Nabór wniosków potrwa do 21 maja 2021 roku.Z kolei na okres od stycznia do kwietnia 2021 roku planowany jest nabór wniosków w drugiej edycji konkursu Współpraca V4 – Japonia. Tematycznie będzie on dotyczył materiałów zaawansowanych wraz z fizyką laserową oraz powiązanych z kontrolą i prewencją w odniesieniu do COVID-19.Jeszcze w styczniu planowany jest start pięcioletniego konkursu Neuron Cofund 2. Jego cel to rozwój ścisłej współpracy oraz połączenie krajowych i regionalnych programów finansowania badań w obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii w krajach partnerskich.NCBR podkreśla korzyści wynikające dla polskich innowatorów ze stawania się częścią międzynarodowych programów. Przede wszystkim to szansa na cenne doświadczenia, wynikające z możliwości realizacji projektu w kooperacji z przedsiębiorcami i jednostkami naukowymi z całej Europy. Podjęte teraz współprace pozwolą w sposób bardziej płynny wejść w nową perspektywę finansową. To ważne, ponieważ wkrótce rozpoczynający się Program Horyzont Europa jest zapowiadany jako najbardziej ambitny w zakresie badań naukowych i innowacji w historii Unii Europejskiej. Pierwsze konkursy ruszą w 2021 roku.Więcej o programach międzynarodowych w NCBR na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/