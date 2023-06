Polski rynek esportowy ma przed sobą długą drogę rozwoju - przekonuje Łukasz Trybuś, prezes Polskiego Związku Esportu w rozmowie z WNP.PL. W Katowicach rozpoczynają się właśnie esportowe igrzyska.

European Games Esports Championship (#EGE23) to zmagania ponad stu zawodników w ramach imprezy towarzyszącej Igrzyskom Europejskim.

Sportowe mistrzostwa to poważny biznes: wynajem sprzętu, usługi specjalistów, produkcja sygnału internetowego i telewizyjnego, baza hotelowa, oferta gastronomiczna.

Igrzyska generują przychody m.in. z reklam, brandingu, ekspozycji produktów i innych działań marketingowych.

Esport to rozrywka, ale także perspektywiczny biznes już teraz generujący poważne przychody. Gdzie w tej branży są pieniądze?

- Pieniądze są na wielu płaszczyznach. Po pierwsze to wielkie nagrody dla uczestników, choć to promil uczestników naszej branży. Po drugie, mamy media i całą przestrzeń digitalową, na której możemy zarabiać dzięki zasięgom, a jako branża generujemy je na zadowalającym poziomie. Po trzecie, zyski przynosi produkcja wydarzeń, nie mówimy tylko o projektach punktowych, takich jak European Games Esports Championships.

To także działania online, ponieważ turniejów eliminacyjnych czy turniejów przygotowawczych jest bardzo dużo i one również generują przychody z reklam, brandingu, ekspozycji produktów i innych działań marketingowych.

Mamy klasy esportowe w szkołach, wiele drużyn, mistrzostwa świata organizowane w Katowicach. Czy polski rynek esportu jest w pana ocenie rynkiem dojrzałym?

- Wręcz przeciwnie. Uważam, że nie tylko rynek krajowy jest niedojrzały, ale także rynek europejski czy nawet globalny to są branże rozwijające się. Mówię "branże", bo tych interdyscyplinarnych branż powiązanych z esportem jest sporo.

Na rzecz rozwoju potrzebujemy wielu specjalistów, którzy przyjdą do nas z zewnętrznego biznesu, ponieważ bardzo często w branży sportowej przedsiębiorcami stali się byli zawodnicy, co nie zawsze idzie w parze z jakością.

Wydaje mi się, że przed nami jeszcze bardzo długa droga - w tym działania oddolne, edukacyjne i kształcenie specjalistów - tak, żeby stawać się coraz bardziej efektywnymi w kontekście potrzeb gospodarczych i potrzeb sponsorskich. Ale tego typu wydarzenia pokazują, że stawiamy coraz większe, pewne i efektywne kroki.

Kilka razy usłyszałem tutaj sformułowanie, że takie wydarzenie, jak mistrzostwa w esporcie, to przede wszystkim wydarzenie istotne dla lokalnego biznesu. Dlaczego?

- Przy okazji naszych wydarzeń proponujemy bardzo efektywny networking na pograniczu administracji, biznesu, edukacji i nauki. Wiemy o tym, że projekty na styku wymienionych sektorów generują przychody z wielu źródeł jednocześnie, co więcej - bardzo często w skali międzynarodowej.

Mówię tutaj na przykład o finansowaniu lokalnego oddziału przez zagraniczną centralę, finansowaniu publicznym zagranicznym i krajowym - np. w ramach grantów itp. Tego typu strumienie finansowe trafiają do nas - lokalnych organizatorów i partnerów lub ogólniej mówiąc: "do Katowic".

Europejska impreza z globalnym zasięgiem, na której zarobi także lokalny biznes

Staramy się więc z jednej strony być platformą do rozmowy, a z drugiej strony - część tych firm jest przez nas promowana lub zatrudniana jako podwykonawcy. Wydarzenia European Games Esports Championship to spektakularna rywalizacja dla widza, ale B2B to wynajem sprzętu, specjalistów, produkcja sygnału internetowego i telewizyjnego, baza hotelowa, oferta gastronomiczna itd.

To, co wykorzystywane jest przez nas przy okazji produkcji eventu, jest dostarczane właśnie przez lokalny biznes. Reasumując, wszyscy korzystamy - nie możemy zapomnieć, że Katowice to marka magnes w branży, a Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe to niewątpliwie wizytówka.

Jeszcze kilkanaście lat temu ludzi, którzy grali na komputerze, określano w dość negatywny sposób, teraz to kompletnie się zmieniło. Esportowiec brzmi dumnie?

- No tak, te "przegrywy" teraz są na scenie albo produkują tego typu wydarzenia. Okazało się, że świat wirtualny dogonił tradycyjny w zakresie oferty rozrywkowo-sportowej dla widza. Nasze tytuły esportowe oglądane są przez bardzo dużą grupę, głównie młodych osób, które chętnie wydają pieniądze. Wydaje mi się, że to bardzo duży atut w naszej branży i przewaga nad sportem tradycyjnym. Mamy swoich bohaterów, mamy silne zaplecze technologiczne i wiele niestandardowych pomysłów, jak docierać do odbiorców.

European Games Esports Championship będą transmitowane na siedmiu różnych kanałach, w tym na trzech do Chin. Co oznacza transmisja do Chin dla takiego turnieju z Europy?

- Z naszej perspektywy najważniejsze jest, że tam jest bardzo duża publika. Odbiorca azjatycki ogląda zawody esportowe z całego świata i to w różnych strefach czasowych. Jesteśmy zdania, że rodzaj wydarzenia, jakie proponujemy, ściągnie dużą publikę ze względu na świeżą formułę, tytuły i rangę organizatorów. Na pewno jasnym punktem projektu jest międzynarodowa transmisja telewizyjna z zawodów.

Tym razem liczy się prestiż i medale, a nie pieniądze. Emocji nie zabraknie

W przeciwieństwie to zawodów komercyjnych, w czasie igrzysk zawodnicy nie zarobią…

- Katowicka impreza towarzyszy Igrzyskom Europejskim. Pula nagród, podobnie jak w sportach olimpijskich, to medale i prestiż. Tutaj - paradoksalnie - nie stajemy w zawody z prywatnymi turniejami sportowymi, gdzie są bardzo duże nagrody pieniężne, ale staramy się pokazywać, iż - podobnie jak w sportach tradycyjnych - w esporcie najważniejsze jest zwycięstwo i właśnie ten "drobny element" w postaci medalu, pucharu i bycia na scenie.

Mamy reprezentantów wielu krajów, jest z nami ponad 100 zawodników ze 28 państw całej Europy, w dużej grupie półprofesjonaliści, czyli osoby, które zarabiają w innym miejscu. Esport to dla nich ważne hobby, ale mają także swoją normalną pracę, podobnie jak w ruchu olimpijskim zawodowców. Gry w czasie igrzysk są niszowe, a to powoduje bardzo wyrównany poziom rozgrywek. Czeka nas sporo emocji i liczymy na miejsca na podium dla Polaków.