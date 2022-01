Polskie porty biją rekord i nie chcą na tym kończyć. Zobacz grafiki

W roku 2021 polskie porty przeładowały 113,1 mln ton towarów. To historyczny, nigdy nie notowany wcześniej wynik. Najwięcej przeładowano w Gdańsku - 53,2 mln ton, w portach Szczecin i Świnoujście było to 33,2 mln ton, a w Gdyni 26,7 mln ton. Dla Gdańska i Gdyni to również wartości rekordowe. W Szczecinie i Świnoujściu do rekordu zabrakło niewiele, wyrównano wynik z najlepszego dotychczas 2018 r.

Port Gdynia

Jestem przekonany, że trzecia dekada XXI w. będzie należeć do Zespołu Portów Szczeci, i Świnoujście. Za dwa, trzy lata zobaczymy dynamiczny i jakościowy skok pod względem wielkość przeładunków.Termin LNG w Świnoujściu jest rozbudowywany. Część, za którą odpowiada port, będzie gotowa w początkach przyszłego roku, całość do jego końca. Liczymy na zwiększenie obrotów. Dzięki terminalowi będzie możliwy reeksport gazu. Będą przyjmowane tu także bunkierki.Naszym oczkiem w głowie jest rozbudowany właśnie terminal promowy w Świnoujściu. W ostatniej dekadzie przeładunki wzrosły tam o 140 proc. To 45 proc. obrotów całego portu. Daleko nam jeszcze do Trelleborga, ale wszystko przed nami.Pracujemy nad głębokowodnym terminalem kontenerowym w Świnoujściu. Bardzo intensywnie rozmawiamy z trzema podmiotami ws. partnerstwa w tym projekcie. W ub. tygodniu odbyły się trzy spotkania, jutro kolejne. Mamy też koncepcję uniwersalnego terminalu głębokowodnego. Biuro rozwoju portu zakończyło już prace. W tym rok przystąpimy do zlecania dokumentów programowo-przestrzennych.Za trzy, cztery lata dobijemy do grupy portów z Trójmiasta i też będziemy informować o rekordach.2021 to szósty kolejny wzrost przeładunków w Porcie Gdynia. Ten doskonały wynik nie byłby możliwy bez 10 terminali, które działają w granicach portu. Wyniki plasują Port Gdynia na trzecim miejscu, jeśli chodzi o przeładunki kontenerów w basenie Morza Bałtyckiego i na pierwszym, jeśli chodzi o przeładunki zboża.Za wzrostem stoi konsekwencja w prowadzeniu inwestycji infrastrukturalnych i realizacji strategii portu. W ubiegłym roku ukończyliśmy budowę nowoczesnego terminala promowego i przeprowadziliśmy elektryfikację dostępową w porcie zachodnim wpisującą się ideę green portu. Zaczynamy pogłębianie basenów do 16 m, ale bez wcześniejszej modernizacji nabrzeży nie byłoby to możliwe.Inwestycje i zarządzanie infrastrukturą portową to bieg długodystansowy. Mamy solidne podstawy i świetne perspektywy. W roku stulecia Portu Gdynia jesteśmy przekonani, że czeka nas kolejne sto lat rozwoju.Czytaj także: Polski armator zyska nowy prom a w planie kolejny