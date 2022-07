Polskie spółki kosmiczne od A do Z. My już 14 satelitów na orbicie

Na polskim rynku obecne są łącznie 73 spółki kosmiczne, które zajmują się zarówno wykorzystaniem danych jak i budową satelitów. Do dziś Polska wyniosła ich na orbitę ziemską 14, czyli najwięcej w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Branża nie jest wielka, ale cały czas się rozwija.

Polskie spółki kosmiczne zakładają głównie młodzi mężczyźni średnio między 30, a 40 rokiem życia.

W 2020 r. 38 polskie kosmiczne podmioty wygenerowały łącznie 245 milionów dochodów.

Na razie głównym motorem rozwoju polskiej branży kosmicznej są dotacje.

Najnowszy raport firmy consultingowej Taylor Economics pokazuje kondycję polskiej branży kosmicznej. Dane świadczą o tym, że co prawda dopiero raczkuje, ale jest już kilka powodów do dumy.

Dwa główne segmenty przemysłu kosmicznego

Polskie spółki kosmiczne działają przede wszystkim w dwóch podstawowych sektorach. Jeden to upstream, zajmujący się produkcją sprzętu niezbędnego do odkrywania kosmosu i w tym obszarze działa 26 podmiotów. Druga to downstream, odpowiedzialna za wykorzystanie danych, które można pozyskać z satelitów, znajdujących się na orbicie okołoziemskiej i tu spółek jest 15.

Łącznie te dwa sektory to 41 spółek, ale istnieje jeszcze segment board, czyli takie spółki, których niewielka część działalności związana jest z przemysłem kosmicznym, na przykład jakieś 10 procent, a głównie działają one w obszarze nowych technologii. Takich podmiotów jest 32, a więc łącznie Polska ma 73 spółki kosmiczne.

Czytaj także: Kosmos użytkowy, czyli jak Polska chce robić pozaziemskie interesy

Młode spółki, młodych przedsiębiorców

Dane raportu Taylor Economics pokazują, że polskie spółki kosmiczne są bardzo młode, bo mają najwyżej około 10 lat. Zakładają je młodzi ludzie i pracują w nich równie młodzi specjaliści, średnio między 30, a 40 rokiem życia.

W segmencie upstream średnia wieku firm ma zaledwie 8 lat, chociaż najstarsza ma 20. Duża liczba spółek ma status startupów, na przykład krakowska Progresja Space zarejestrowana w 2019 roku, starsza zaledwie o rok od wrocławskiej Thorium Space czy SatRev założonej w 2016 roku.

W segmencie downstream spółki są nieznacznie młodsze, bo średnia ich wieku to 9,4 roku. Powodem może być fakt, że tego typu firmy potrzebują mniej kapitału niż upstream. Najstarsze spółki operują w obszarze broad i mają średnio po 12,7 lat.

Polskie firmy kosmiczne to domena młodych, w 41 z nich z obszaru upstream i downstream założyciele mają średnio 38,3 lata, przy czym w sektorze upstream 37,3, a downstream 40,2 i są to przede wszystkim mężczyźni.

Operują one głównie na Mazowszu, gdzie znajdziemy ich aż 29, czyli 40 procent, 7 w Małopolsce i 9 na Pomorzu. Wynika to głównie z faktu, że to w stolicy najbliżej jest do instytucji państwowych czy inwestorów prywatnych, którzy mogą finansować ich działalność.

Kosmiczne finanse na razie skromne

Dochody kosmicznych spółek nie są imponujące, ale to normalne biorąc pod uwagę jak młoda i mała jest branża. W 2020 roku segmenty upstream i downstream (łącznie 38 podmiotów) wygenerowały dochody ze sprzedaży na poziomie 245 milionów złotych.

Downstream miał w tym nieznacznie większy udział niż upstream, tj. 54 procent. Zatrudniały wówczas około 700 pracowników, jednak nie wlicza się tu osób zatrudnionych czasowo, w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Spółki te wykazują też niski poziom koncentracji, co oznacza, że średnio właściciel w momencie zakładania swojej firmy posiadał 38,1 procent jej udziałów. Średnie przychody kosmicznych spółek to ponad 10 mln zł rocznie, jednak tutaj segment upstream wypadł zdecydowanie bardziej blado, bo w jego przypadku było to o połowę mniej.

Jak można było oczekiwać, młody wiek całego sektora oznacza niską akumulację majątku: spółki z sektora kosmicznego nie dysponują znacznym majątkiem. Aktywa rzeczowe stanowią około 24 proc. ich wartości, a niematerialne i prawne tylko 4 procent. W tym majątek trwały jest akumulowany w większym stopniu przez segment downstream, co może być pewnym zaskoczeniem ze względu na jego specyfikę, stanowi 33 procent ich wartości.

Czytaj także: Bardzo udana emisja akcji Creotech Instruments. Główny rynek GPW coraz bliżej

Jeśli chodzi o finansowanie to dla kosmicznych spółek, na razie głównym motorem rozwoju są dotacje. W 2020 roku uzyskały one ponad 31 mln zł środków publicznych w postaci różnego typu dotacji z krajowych programów operacyjnych. Znaczna część tych środków (74 proc.) trafiła do spółek upstream, gdzie stanowiły około 20 procent wartości przychodów, w segmencie downstream było to tylko 6 procent przychodów.

Istotny był także unijny program „Horyzont 2020.” Polska otrzymała w jego ramach około 748 milionów euro wsparcia, a do sektora kosmicznego trafiło 14,9 miliona euro, które dostały 38 kosmiczne spółki na realizację 55 projektów.

Pierwsze polskie kosmiczne sukcesy

Polskie firmy kosmiczne mogą pochwalić się pierwszymi sukcesami. Po pierwsze mamy najwięcej satelitów na tle całej Europy Środkowo-Wschodniej, bo aż 14, z tego 6 zostało wyniesionych na orbitę okołoziemską w styczniu tego roku. Liderem jest tu wrocławska spółka SatRev, która w ciągu 8 lat od powstania w oparciu o własne technologie zbudowała 11 mikrosatelitów, czyli urządzenia o wadze od 10 do 100 kg.

Oczywiście trzeba pamiętać, że nasz kosmiczny rozwój nie byłby możliwy bez przystąpienia do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku. To dzięki temu polska spółka Creotech, jako lider projektu buduje pierwszego polskiego mikrosatelitę przeznaczonego do umieszczenia (docelowo w 2023 r.) na orbicie okołoziemskiej.

Czytaj także: Polski satelita trafi na orbitę okołoziemską w 2023 roku

Również Creotech był liderem projektu CREODIAS, wraz z innymi polskimi podmiotami, jak CloudFerro Sp. Z O.O., który polegał na zapewnieniu dostępu do danych i informacji z systemu obserwacyjnego Ziemi "Copernicus,” co nastąpiło w 2018 roku.