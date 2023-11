Polskie stacje ładowania samochodów elektrycznych zyskały pieniądze na rozwój

Eway, polski operator i producent stacji ładowania samochodów elektrycznych, pozyskał finansowanie w wysokości 3 mln na rozwój.

Zainteresowanie pojazdami elektrycznymi rośnie. Chce to wykorzystać grupa inżynierów wywodzących się z Politechniki Warszawskiej. Opracowali oni i wyprodukowali stacje ładowania inne niż te dotychczas dostępne na rynku.

Stacje Eway wyróżnia technologia, na którą czekało wielu kierowców samochodów elektrycznych – są łatwe w obsłudze, bezpieczne, a przy tym nie wymagają jakichkolwiek aplikacji. Co więcej – po raz pierwszy w Europie zastosowano w nich zintegrowany system płatności bez fizycznego terminala płatniczego.

Wystarczy opłacić zbliżeniowo usługę kartą płatniczą i naładować samochód, a terminal prześle nam fakturę lub paragon na wskazany adres mailowy.

Eway to firma w całości z polskim kapitałem. Komponenty wykorzystywane do produkcji stacji są wytwarzane w Europie i USA, a produkcja odbywa się w podwarszawskich Błoniach. Zaangażowanie w jakość i innowacje przyniosło spółce wsparcie finansowe na dalszy rozwój w wysokości 3 mln zł.

Za proces pozyskania środków odpowiadał Rubicon Partners, fundusz venture building, który od stycznia wspiera Eway w komercjalizacji technologii.

- Dynamicznie rozwijający się rynek i duże zapotrzebowanie na rozwiązania ułatwiające elektromobilność zaważyły na naszej decyzji o partnerstwie z Eway. Spółka proponuje rozwiązanie, które umożliwia kierowcom samochodów elektrycznych naładowanie samochodu bez konieczności instalowania jakichkolwiek aplikacji - mówi Paweł Madej, dyrektor inwestycyjny w Rubicon Partners.

Eway swoją ofertę kieruje do zarządców bądź właścicieli parkingów, budynków mieszkalnych, hoteli i innych miejsc, gdzie kierowca parkuje samochód elektryczny co najmniej 2 godziny. Właściciele lub zarządzający stacjami zarabiają na każdym ładowaniu, od każdej kilowatogodziny. Co ważne, sami mogą ustalać ceny za energię. Zysk to przychód pomniejszony o koszt zakupu energii i stałej, niskiej opłaty operatorskiej Eway.