Polskie start-upy żyją dzięki grantom. Potwierdza to raport

Co piąty polski start-up deklaruje, że rozwija lub wykorzystuje technologie związane ze sztuczną inteligencją. Natomiast korzystanie z grantów i dotacji jest zdecydowanie najpopularniejszym sposobem finansowania działalności - takie wnioski płyną z najnowszego raportu "The Polish Tech Scene. 5 years" opracowanego przez Fundację Startup Poland.

Nie tylko przejęcia

Z roku na rok, coraz lepiej oceniana jest także współpraca z korporacjami. 38 procent start-upów zadeklarowało, że w ramach swojej działalności nawiązało takie relacje biznesowe. Jednocześnie aż 71 procent oceniło współpracę jako dobrą lub bardzo dobrą. Jednak chociaż rynek dużych firm dojrzał do kupowania innowacji od polskich start-upów, to nadal bardzo niewiele korporacji inwestuje w start-upy poprzez fundusze CVC (corporate venture capital).- Nasza firma od dawna angażuje się we wspieranie młodych przedsiębiorstw. Bardzo cieszy nas, że również sami founderzy potwierdzają płynące z współpracy korzyści. To świetna wiadomość dla całego rynku - mówi Patrycja Panasiuk, dyrektor Biura Innowacji w PKN Orlen, partnerującemu raportowi.- Nowoczesne korporacje umożliwiając wdrażanie lub testowanie innowacyjnych rozwiązań w swoim środowisku, często zapewniają start-upom możliwość o wiele szybszego wzrostu. To potężne narzędzie w połączeniu z profesjonalnym mentoringiem i dostępem do sieci potencjalnych partnerów biznesowych, które realizowane są w ramach m.in. programów akceleracyjnych dedykowanych spółkom - dodaje.Współpraca między korporacją a start-upem nie zawsze sprowadza się do przejęcia udziałów i technologii przez rynkowych gigantów. W stosunku do 21 procent start-upów korporacje pozostają strategicznym klientem, natomiast 12 procent korzysta ze wsparcia korporacji przy promocji produktów. W przypadku 10 procent podmiotów, współpraca opiera się na wspólnych projektach marketingowych i PR-owych.- Polskie start-upy mają potencjał, niektóre z nich już podbijają rynki zagraniczne. Jednak przed nami jeszcze długa droga, zanim będziemy mogli z całą pewnością mówić o polskich podmiotach gospodarki cyfrowej jako tygrysach gotowych wkroczyć na międzynarodowe wody - ocenia Sebastian Perczak, dyrektor zarządzający z Pionu Bankowości Przedsiębiorstw w banku Citi Handlowy- Wiele wskazuje na to, że rok 2019 okaże się rokiem rekordowym z punktu widzenia kapitału pozyskiwanego oraz inwestowanego przez polską branżę start-upową. Przełamana zostanie granica 1 miliarda złotych, a przykłady tegorocznych, największych rund inwestycyjnych pokazują jasno, że polski rynek awansuje do wyższej ligi - podkreśla Julia Krysztofiak-Szopa, prezes Startup Poland.