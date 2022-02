Polskie startupy już niedługo w Nevadzie. Jedyny taki program akceleracyjny z USA

Startupy uczestniczące w programie akceleracyjnym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze Stanem Nevada właśnie zaprezentowały się przed inwestorami z Polski i USA. Wystąpienia odbyły się podczas Demo Day w Warszawie. Już tylko krok dzieli polskich innowatorów od wyjazdu do Nevady, który otworzy szansę zaistnienia na rynku amerykańskim i globalnym.

Czas na dobrą autoprezentację

Fenomen polsko-nevadyjskiej współpracy

Podczas Demo Day każdy podmiot miał kilka minut na prezentację typu „elevator pitch”, czyliw zwięzłej, ale przekonującej formule, po której nastąpiła sesja pytań i odpowiedzi. Swoje wystąpienia wygłosiły następujące startupy: GAW Sp. z o.o., Prime Bit Games SA, Expansio Sp. z.o.o., Flex and Robust Systems Sp. z.o.o., Ideal Bistro Sp. z.o.o., Flyzone Sp. z.o.o., Veo Sp. z o.o., SOLHOTAIR Sp. z o.o., Nanoo Printers Sp. z o.o., Weartech Solutions Sp. z o.o., Salesbook Sp. z o. o. Wymienione firmy oferują różnorodne rozwiązania i produkty takie jak: gry komputerowe, kodowanie dla dzieci, usługi dla branży vendingowej, smartwatche dla branży HoReCa, aplikacje sprzedażowe, gogle nawigacyjne, technologię nanodruku, kolektory słoneczne, inkubator dla nasion i roślin, technologie magazynowania wodoru, innowacje dla branży budowlanej.Teraz prezentacje uczestników zostaną poddane ocenie. Komisja Oceniająca w porozumieniu z Biurem Gubernatora Stanu Nevada ds. Rozwoju Gospodarczego przyzna każdemu podmiotowi punkty zgodnie z regulaminem programu. Dziesięć najwyżej ocenionych startupów zostanie zaproszonych do udziału w procesie akceleracji prowadzonym na terenie Stanu Nevada.Sam proces akceleracji potrwa kilka dni, a jego program ramowy będzie dostosowany do profilu wybranych startupów. Akceleracja będzie uwzględniała wsparcie mentorów dopasowanych do etapu rozwoju startupów, organizację spotkań z firmami i instytucjami gospodarczymi oraz wizyt studyjnych w globalnych korporacjach zlokalizowanych w Stanie Nevada.



Za proces akceleracji odpowiada Biuro Gubernatora Nevady ds. Rozwoju Gospodarczego, które podczas Demo Day reprezentował dr hab. Paweł Pietrasieński, prof. SGH, pełniący w Biurze funkcję Dyrektora ds. Handlu Międzynarodowego.



- NCBR-Nevada Acceleration Program jest pierwszym tego typu projektem realizowanym na podstawie Memorandum o Współpracy pomiędzy Polską a stanem Nevada. Jest to także jedyny program akceleracyjny pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i USA, który adresowany jest do firm z całej Polski. – mówił prof. Paweł Pietrasieński - Szczególna wartość tego projektu to starannie wyselekcjonowane wsparcie mentorskie dla firm z Polski, które ma pomóc w skutecznym wejściu na rynek amerykański oraz, na co liczymy wraz z NCBR, również globalny – dodał.



Uczestnicy Demo Day dowiedzieli się również, że koncepcja tego wielofazowego programu akceleracyjnego oparta jest na opracowanym w SGH przez prof. Pietrasieńskiego tzw. modelu „4C”.

– Na model ten składają się: konkurencyjny charakter prowadzonego naboru (Competitive admission); grupowaniu uczestników w tzw. kohorty (Cohorts of scaleups), cykliczny charakter projektu (Cyclical program) oraz czwarte „C” czyli „Customer development” – ten dobrze znany w Zatoce San Francisco termin oznacza rozwijanie lub wręcz kreowanie rynku dla promowanych produktów czy rozwiązań – wyjaśnił prof. Pietrasieński.



Fenomen współpracy Nevady z Polską to przykład sukcesu nie tylko w wymiarze regionalnym. Pomimo pandemii COVID-19 tylko w tym roku i tylko w zorganizowanych grupach Nevadę odwiedzi ponad 200 polskich firm. Wspólne projekty badawcze prowadzone są m.in. pomiędzy SGH i Uniwersytetem Nevady w Reno, a dzięki aktywnemu wsparciu m.in. ze strony NCBR, mają doprowadzić do wymiany niemal setki badawczy i studentów po obu stronach.

***Pilotażowa edycja programu NCBR-NAP została uruchomiona przez Centrum w 2020 roku. Celem programu jest łączenie innowacyjnych ekosystemów Polski i Stanu Nevada poprzez akcelerację wyłonionych w konkurencyjnej procedurze, zarejestrowanych w Polsce, młodych firm technologicznych na rynku amerykańskim, przy skorzystaniu z doświadczenia mentorów ze Stanu Nevada i związanychz nimi instytucji.Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją rządową od ponad dekady łączącą świat nauki i biznesu. Tworzy odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR realizuje szereg programów krajowychi międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.