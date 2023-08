Polskie studio przesuwa premierę flagowego tytułu. Inwestorzy reagują

Notowany na warszawskiej giełdzie producent gier - Big Cheese Studio - poinformował o przesunięciu premiery gry "Cooking Simulator 2". Informacja spowodowała jednoznaczną reakcję inwestorów.

Zarząd Big Cheese Studio zdecydował o przesunięciu premiery gry "Cooking Simulator 2" na pierwszą połowę 2024 roku. Pierwotnie debiut gry zakładano na drugie półrocze 2023 roku.

- Decyzja o przesunięciu terminu premiery gry wynika z konieczności prac nad dodatkowymi funkcjonalnościami, w szczególności związanymi z rozwojem obszarów multiplayer oraz "blueprint", które mają być istotnymi elementami tego projektu. Dodatkowo, po zbadaniu możliwości oferowanych przez nową wersję silnika Unity, zarząd zdecydował o adaptacji całego projektu pod nowy silnik, co wymaga dodatkowego nakładu czasu - podała spółka w raporcie.

Przesunięcie premiery w celu jej dopracowania i adaptacji nowego silnika może okazać się decyzją rozsądną w dłuższym terminie, ale początkowa reakcja inwestorów jest mocno negatywna. W poniedziałek (14 sierpnia) akcje spółki tanieją momentami o prawie 10 proc., a obroty przekraczają milion złotych. Poniedziałkowe spadki sprowadziły wycenę spółki do poziomów najniższych od grudnia 2022 roku.

W pierwszym tegorocznym kwartale Big Cheese Studio odnotowało 1,9 mln zł jednostkowego zysku netto oraz 3,2 mln zł jednostkowych przychodów. W lipcu 2023 roku flagowy tytuł studia - "Cooking Simulator" - został wprowadzony na rynek chiński, będący największym rynkiem gier wideo na świecie.

Big Cheese Studio to działający od 2018 roku producent i wydawca gier wideo z Łodzi. Większościowy pakiet akcji spółki (53,3 proc.) posiada grupa kapitałowa PlayWay, także notowana na GPW. Kapitalizacja spółki przy cenie jednej akcji wynoszącej ok 40 zł to niespełna 170 mln zł.