Polskie technologie mogą trafić do amerykańskich szpitali

NCBR Investment Fund zainwestuje w polski start-up Talkie.ai, oferujący automatyzację obsługi klienta z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Spółka pozyskała 12,5 mln zł od polsko-austriackiego konsorcjum funduszy VC z udziałem NIF.

Nowe środki spółka przeznaczy na dalszą specjalizację w tworzeniu technologii dla branży ochrony zdrowia oraz ekspansję w Stanach Zjednoczonych, skąd już dziś pochodzi ponad 20 proc. klientów Talkie.ai.

- Postawienie na Talkie.ai to kolejna ciekawa i wartościowa inwestycja NCBR Investment Fund. Startup wspiera ważne procesy biznesowe oraz nas jako obywateli i pacjentów. Wskazuje również na ogromną użyteczność sztucznej inteligencji i na to, jak dobrze zaprojektowane algorytmy mogą ułatwiać nam życie. Coraz więcej firm korzysta ze sztucznej inteligencji do obsługi klienta - mówi dr Remigiusz Kopoczek, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Talkie.ai oferuje w pełni zautomatyzowane rozwiązania z zakresu obsługi klienta, przydatne wszędzie tam, gdzie wiodącym kanałem kontaktu jest infolinia telefoniczna, w szczególności w najbardziej perspektywicznej branży, jaką jest ochrona zdrowia.

Spółka projektuje i tworzy algorytmy uczenia maszynowego (ang. machine learning), które zapewniają wyróżniający w branży ochrony zdrowia poziom rozumienia języka naturalnego